Η Κέιτι είχε Λύκο από τα 20 της – Η επαναστατική θεραπεία που έκανε μετά τα 50 της άλλαξε τη ζωή
YGEIAMOU.GR
CAR-T κύτταρα Αυτοάνοσα νοσήματα Λύκος Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

Η Κέιτι είχε Λύκο από τα 20 της – Η επαναστατική θεραπεία που έκανε μετά τα 50 της άλλαξε τη ζωή

Από τον κίνδυνο αιμοκάθαρσης σε μια φυσιολογική ζωή: Η ιστορία της Κέιτι που ζει χωρίς φάρμακα για τον λύκο μετά από πειραματική θεραπεία που «επανεκκινεί» το ανοσοποιητικό σύστημα

Η Κέιτι είχε Λύκο από τα 20 της – Η επαναστατική θεραπεία που έκανε μετά τα 50 της άλλαξε τη ζωή
Μαρία Κοτοπούλη
Η Katie Tinkler δε φανταζόταν ότι η ζωή της θα άλλαζε ξανά τόσο δραστικά, προς το καλύτερο όμως αυτή τη φορά. Ήταν μόλις 20 ετών, όταν διαγνώστηκε με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο το 1993. Κάποτε δυσκολευόταν να περπατήσει μαζί με τα παιδιά της. Πλέον μπορεί να κάνει σκι, έχοντας πια διακόψει τα φάρμακα που έπαιρνε για την πάθησή της.

Όλα αυτά τα οφείλει σε μια πρωτοποριακή θεραπευτική προσέγγιση που «επαναπρογραμματίζει» το ανοσοποιητικό σύστημα και φαίνεται πως οδηγεί σε μακροχρόνια ύφεση τον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Η Katie βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους ασθενείς που την έλαβαν, ως μέρος της κλινικής δοκιμής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης