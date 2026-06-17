Η Κέιτι είχε Λύκο από τα 20 της – Η επαναστατική θεραπεία που έκανε μετά τα 50 της άλλαξε τη ζωή
Η Κέιτι είχε Λύκο από τα 20 της – Η επαναστατική θεραπεία που έκανε μετά τα 50 της άλλαξε τη ζωή
Από τον κίνδυνο αιμοκάθαρσης σε μια φυσιολογική ζωή: Η ιστορία της Κέιτι που ζει χωρίς φάρμακα για τον λύκο μετά από πειραματική θεραπεία που «επανεκκινεί» το ανοσοποιητικό σύστημα
Η Katie Tinkler δε φανταζόταν ότι η ζωή της θα άλλαζε ξανά τόσο δραστικά, προς το καλύτερο όμως αυτή τη φορά. Ήταν μόλις 20 ετών, όταν διαγνώστηκε με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο το 1993. Κάποτε δυσκολευόταν να περπατήσει μαζί με τα παιδιά της. Πλέον μπορεί να κάνει σκι, έχοντας πια διακόψει τα φάρμακα που έπαιρνε για την πάθησή της.
Όλα αυτά τα οφείλει σε μια πρωτοποριακή θεραπευτική προσέγγιση που «επαναπρογραμματίζει» το ανοσοποιητικό σύστημα και φαίνεται πως οδηγεί σε μακροχρόνια ύφεση τον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Η Katie βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους ασθενείς που την έλαβαν, ως μέρος της κλινικής δοκιμής στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Όλα αυτά τα οφείλει σε μια πρωτοποριακή θεραπευτική προσέγγιση που «επαναπρογραμματίζει» το ανοσοποιητικό σύστημα και φαίνεται πως οδηγεί σε μακροχρόνια ύφεση τον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Η Katie βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους ασθενείς που την έλαβαν, ως μέρος της κλινικής δοκιμής στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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