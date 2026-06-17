Γιατί κάποια παιδιά γίνονται «νταήδες»; Η απάντηση μπορεί να κρύβεται στο σπίτι
Γιατί κάποια παιδιά γίνονται «νταήδες»; Η απάντηση μπορεί να κρύβεται στο σπίτι
Δεν είναι μόνο οι ενήλικες που προσπαθούν να χειραγωγήσουν τους γύρω τους. Το κλίμα μέσα στο σπίτι επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά διαχειρίζονται τις συγκρούσεις και τις σχέσεις τους με τους άλλους, τονίζει μια παιδοψυχολόγος
«Αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, δεν θα έρθεις στο πάρτι μου». «Αν δεν μου δώσεις το γλυκό σου, θα πω στη δασκάλα ότι αντέγραψες στο τεστ». Τέτοιες φράσεις ακούγονται συχνά στις παιδικές παρέες και πολλοί ενήλικες τις αντιμετωπίζουν ως ένα φυσιολογικό κομμάτι της παιδικής ηλικίας.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Angela J. Narayan, παιδοψυχολόγο και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Denver, αυτού του είδους οι απειλές και οι μορφές χειραγώγησης δεν είναι τόσο αθώες όσο φαίνονται. Αντίθετα, αποτελούν συμπεριφορές που σχετίζονται με τον εκφοβισμό και συχνά έχουν τις ρίζες τους στο περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί. Με άρθρο της στο The Conversation παρουσιάζει τι δείχνουν οι μελέτες, αλλά και πώς οι γονείς μπορούν να δώσουν το καλό παράδειγμα.
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Ωστόσο, σύμφωνα με την Angela J. Narayan, παιδοψυχολόγο και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Denver, αυτού του είδους οι απειλές και οι μορφές χειραγώγησης δεν είναι τόσο αθώες όσο φαίνονται. Αντίθετα, αποτελούν συμπεριφορές που σχετίζονται με τον εκφοβισμό και συχνά έχουν τις ρίζες τους στο περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί. Με άρθρο της στο The Conversation παρουσιάζει τι δείχνουν οι μελέτες, αλλά και πώς οι γονείς μπορούν να δώσουν το καλό παράδειγμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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