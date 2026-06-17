Γιατί κάποια παιδιά γίνονται «νταήδες»; Η απάντηση μπορεί να κρύβεται στο σπίτι

Δεν είναι μόνο οι ενήλικες που προσπαθούν να χειραγωγήσουν τους γύρω τους. Το κλίμα μέσα στο σπίτι επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά διαχειρίζονται τις συγκρούσεις και τις σχέσεις τους με τους άλλους, τονίζει μια παιδοψυχολόγος