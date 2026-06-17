Μπόνι Τάιλερ: Ξύπνησε από την βαθιά καταστολή – Παραμένει στη ΜΕΘ στην Πορτογαλία

Η 75χρονη Μπόνι Τάιλερ ξύπνησε από την καταστολή στην οποία την κρατούσαν οι γιατροί μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο, ωστόσο παραμένει στη ΜΕΘ στην Πορτογαλία - Ακυρώνονται οι καλοκαιρινές της εμφανίσεις