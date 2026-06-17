Μπόνι Τάιλερ: Ξύπνησε από την βαθιά καταστολή – Παραμένει στη ΜΕΘ στην Πορτογαλία
Μπόνι Τάιλερ: Ξύπνησε από την βαθιά καταστολή – Παραμένει στη ΜΕΘ στην Πορτογαλία
Η 75χρονη Μπόνι Τάιλερ ξύπνησε από την καταστολή στην οποία την κρατούσαν οι γιατροί μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο, ωστόσο παραμένει στη ΜΕΘ στην Πορτογαλία - Ακυρώνονται οι καλοκαιρινές της εμφανίσεις
Ενθαρρυντικά είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας της Bonnie Tyler, καθώς η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια δεν βρίσκεται πλέον σε βαθιά καταστολή, ωστόσο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στην Πορτογαλία.
Η 75χρονη καλλιτέχνιδα υποβλήθηκε τον Μάιο σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και οι γιατροί την είχαν θέσει σε βαθιά καταστολή προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της.
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Η 75χρονη καλλιτέχνιδα υποβλήθηκε τον Μάιο σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και οι γιατροί την είχαν θέσει σε βαθιά καταστολή προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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