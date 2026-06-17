Ελληνικό self test για τον HPV στο πρότυπο του σουηδικού μοντέλου – Η επικεφαλής ερευνήτρια μιλά στο ygeiamou
YGEIAMOU.GR
ΕΚΠΑ Ιός HPV Καρκίνος Τραχήλου της Μήτρας Μαρία Γαζούλη

Ελληνικό self test για τον HPV στο πρότυπο του σουηδικού μοντέλου – Η επικεφαλής ερευνήτρια μιλά στο ygeiamou

Η Καθηγήτρια κυρία Μαρία Γαζούλη αναλύει το έργο SHINE για την έγκαιρη ανίχνευση HPV μέσω επιγενετικών βιοδεικτών και τεστ self sampling από τις γυναίκες στο σπίτι

Ελληνικό self test για τον HPV στο πρότυπο του σουηδικού μοντέλου – Η επικεφαλής ερευνήτρια μιλά στο ygeiamou
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ένα νέο τεστ που γίνεται στο σπίτι και στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση αλλοιώσεων από τον ιό HPV ανέπτυξαν ερευνητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξέλιξη που επιτρέπει στη χώρα μας να συμβαδίσει με τη Σουηδία η οποία εδώ και χρόνια εφαρμόζει self-sampling για τον HPV, στρατηγική που έχει συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Το νέο τεστ σχεδιάστηκε για να λειτουργεί συμπληρωματικά τόσο στο γνωστό Τεστ ΠΑΠ όσο και στον μοριακό έλεγχο για τον ιό HPV, προσφέροντας επιπλέον ένα εργαλείο αξιολόγησης του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου. Στόχος των ερευνητών είναι να εντοπίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι γυναίκες που παρουσιάζουν προκαρκινικές αλλοιώσεις και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης της νόσου.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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