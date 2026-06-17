Πράσινο φως για 104 νέα φάρμακα από τον ΕΜΑ – Ποιες ασθένειες αφορούν
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Καινοτόμα φάρμακα Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Πράσινο φως για 104 νέα φάρμακα από τον ΕΜΑ – Ποιες ασθένειες αφορούν

Το 2025 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε 104 νέα ανθρώπινα φάρμακα, εκ των οποίων 38 με νέες δραστικές ουσίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά στην ΕΕ

Πράσινο φως για 104 νέα φάρμακα από τον ΕΜΑ – Ποιες ασθένειες αφορούν
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Για 104 νέα φάρμακα έδωσε το «πράσινο φως» κυκλοφορίας ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) το 2025, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση που δημοσίευσε και αναδεικνύει την πρόοδο στην παροχή καινοτόμων, ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων για τους ασθενείς.

Η έκθεση παρουσιάζει τα σημαντικότερα επιτεύγματα στην αξιολόγηση και παρακολούθηση φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, καθώς και μια σειρά από βασικά στατιστικά δεδομένα.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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