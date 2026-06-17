Πράσινο φως για 104 νέα φάρμακα από τον ΕΜΑ – Ποιες ασθένειες αφορούν

Το 2025 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε 104 νέα ανθρώπινα φάρμακα, εκ των οποίων 38 με νέες δραστικές ουσίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά στην ΕΕ