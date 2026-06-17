Αδυνάτισμα: Το «καλό» βακτήριο του εντέρου που βάζει φρένο στην επαναπρόσληψη βάρους
Αδυνάτισμα: Το «καλό» βακτήριο του εντέρου που βάζει φρένο στην επαναπρόσληψη βάρους
Μια καθηγήτρια αναλύει τα αποτελέσματα νεότερης μελέτης, όπου διαπίστωσε ότι ένα «καλό» βακτήριο του εντέρου, μπορεί να περιορίσει την επαναπρόσληψη βάρους που συνήθως παρατηρείται μετά από αδυνάτισμα
Μπορεί η απώλεια βάρους να είναι δύσκολη, όμως είναι μόνο η πρώτη η πίστα του «παιχνιδιού». Η διατήρηση του χαμένου βάρους θεωρείται συχνά ακόμα δυσκολότερη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που καταφέρνουν να χάσουν κιλά ανακτούν ένα σημαντικό μέρος τους μέσα στα επόμενα χρόνια. Την ίδια δυσκολία με τη διατήρηση του βάρους αντιμετωπίζουν και όσοι σταματούν τη θεραπεία με φάρμακα GLP-1.
Μέχρι σήμερα, η επαναπρόσληψη βάρους αποδιδόταν συχνά στην έλλειψη αυτοπειθαρχίας. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι μετά την απώλεια βάρους το σώμα ενεργοποιεί βιολογικούς μηχανισμούς που ευνοούν την ανάκτησή του, όπως αυξημένη πείνα, μεταβολικές προσαρμογές και αλλαγές στις ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη.
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Μέχρι σήμερα, η επαναπρόσληψη βάρους αποδιδόταν συχνά στην έλλειψη αυτοπειθαρχίας. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι μετά την απώλεια βάρους το σώμα ενεργοποιεί βιολογικούς μηχανισμούς που ευνοούν την ανάκτησή του, όπως αυξημένη πείνα, μεταβολικές προσαρμογές και αλλαγές στις ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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