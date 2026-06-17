Αδυνάτισμα: Το «καλό» βακτήριο του εντέρου που βάζει φρένο στην επαναπρόσληψη βάρους

Μια καθηγήτρια αναλύει τα αποτελέσματα νεότερης μελέτης, όπου διαπίστωσε ότι ένα «καλό» βακτήριο του εντέρου, μπορεί να περιορίσει την επαναπρόσληψη βάρους που συνήθως παρατηρείται μετά από αδυνάτισμα