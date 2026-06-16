Νοσοκομείο ΚΑΤ: Το μεγαλύτερο Νοσοκομείο Κέντρο Τραύματος στην Ελλάδα αλλάζει
YGEIAMOU.GR
ΕΣΥ Νοσοκομείο ΚΑΤ Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Νοσοκομείο ΚΑΤ: Το μεγαλύτερο Νοσοκομείο Κέντρο Τραύματος στην Ελλάδα αλλάζει

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ανακαινίστηκε πλήρως του Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού

Νοσοκομείο ΚΑΤ: Το μεγαλύτερο Νοσοκομείο Κέντρο Τραύματος στην Ελλάδα αλλάζει
ygeiamou.gr team
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Το Νοσοκομείο ΚΑΤ, το μεγαλύτερο Kέντρο Tραύματος στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες νοσοκομειακές μονάδες των Βαλκανίων, περνά σε μια νέα εποχή αναβάθμισης των υποδομών και των υπηρεσιών του, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με περισσότερους από 87.000 ασθενείς να εξυπηρετούνται κάθε χρόνο από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το ΚΑΤ αποτελεί βασικό πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση τραυματισμών και επειγόντων περιστατικών.

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ygeiamou.gr team
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