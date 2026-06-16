Νοσοκομείο ΚΑΤ: Το μεγαλύτερο Νοσοκομείο Κέντρο Τραύματος στην Ελλάδα αλλάζει

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ανακαινίστηκε πλήρως του Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού