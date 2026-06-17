Καρκίνος προστάτη: Νέα θεραπεία μειώνει κατά 52% τον κίνδυνο υποτροπής
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Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ Καρκίνος Προστάτη Μεταστάσεις

Καρκίνος προστάτη: Νέα θεραπεία μειώνει κατά 52% τον κίνδυνο υποτροπής

Eνθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα νεότερης μελέτης για τον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, που ανακοινώθηκε στο Αμερικανικό Συνέδριο Ογκολογίας (ASCO 2026)

Καρκίνος προστάτη: Νέα θεραπεία μειώνει κατά 52% τον κίνδυνο υποτροπής
ygeiamou.gr team
Στο Αμερικάνικο Συνέδριο Ογκολογίας (ASCO 2026) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης III TALAPRO-3 που αξιολογεί την προσθήκη του PARP αναστολέα talazoparib στο νεότερο αντιανδρογόνο ενζαλουταμίδη και στον κλασικό ανδρογονικό αποκλεισμό (ADT) σε ασθενείς με μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη με μεταλλάξεις στα γονίδια επιδιόρθωσης του ομόλογου ανασυνδυασμού του DNA.

Ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) και η Δρ. Αγγελική Ανδρικοπούλου αναφέρουν ότι οι μεταλλάξεις στα γονίδια του ομόλογου ανασυνδυασμού (Homologous Recombination Repair – HRR) οδηγούν στην ανεπάρκεια αυτού του μηχανισμού με αποτέλεσμα τα κύτταρα να μην μπορούν να επιδιορθώσουν αποτελεσματικά τις βλάβες του DNA προκαλώντας γενωμική αστάθεια.

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ygeiamou.gr team
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