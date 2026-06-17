Hetairos: Το νέο AI εργαλείο που αναγνωρίζει όγκους εγκεφάλου σε λίγα λεπτά αντί για εβδομάδες

Το σύστημα Hetairos αναγνωρίζει περισσότερους από 100 μοριακούς υποτύπους όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος από απλές ιστολογικές τομές, επιταχύνοντας σημαντικά τη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας