Hetairos: Το νέο AI εργαλείο που αναγνωρίζει όγκους εγκεφάλου σε λίγα λεπτά αντί για εβδομάδες
YGEIAMOU.GR
Καρκίνος Εγκεφάλου Εγκεφαλικοί όγκοι Τεχνητή Νοημοσύνη

Hetairos: Το νέο AI εργαλείο που αναγνωρίζει όγκους εγκεφάλου σε λίγα λεπτά αντί για εβδομάδες

Το σύστημα Hetairos αναγνωρίζει περισσότερους από 100 μοριακούς υποτύπους όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος από απλές ιστολογικές τομές, επιταχύνοντας σημαντικά τη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας

Hetairos: Το νέο AI εργαλείο που αναγνωρίζει όγκους εγκεφάλου σε λίγα λεπτά αντί για εβδομάδες
Κλέλια Γιαρίμογλου
Μία νέα εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαγιγνώσκονται οι όγκοι του εγκεφάλου, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την ακριβή ταξινόμησή τους από εβδομάδες σε λίγα μόλις λεπτά.

Ερευνητές από το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (DKFZ) και το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης ανέπτυξαν το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης Hetairos, το οποίο μπορεί να αναγνωρίζει με μεγάλη ακρίβεια μοριακούς υποτύπους όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος χρησιμοποιώντας ψηφιοποιημένες ιστολογικές τομές, δηλαδή δείγματα ιστού που ήδη εξετάζονται στο μικροσκόπιο.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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