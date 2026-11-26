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Εξερράγη τσάντα με πυροτεχνήματα στον σταθμό μετρό της Ομόνοιας
Εξερράγη τσάντα με πυροτεχνήματα στον σταθμό μετρό της Ομόνοιας
Το περιστατικό σημειώθηκε στην έξοδο της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, ενώ η φωτιά σβήστηκε άμεσα χωρίς να επεκταθεί
Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) στον σταθμό μετρό της Ομόνοιας στην έξοδο της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς μία τσάντα με πυροτεχνήματα εξερράγη με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά σβήστηκε άμεσα χωρίς να επεκταθεί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες αποχώρησαν μετά από λίγο.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ ο σταθμός του Μετρό «Ομόνοια» έκλεισε προσωρινά στις 15:47, λόγω καπνού που ερχόταν από αποσκευή επιβάτη στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων. Στη συνέχεια το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα για να περιορίσει τη φωτιά.
Εξαιτίας του περιστατικού σταθμός του μετρό έκλεισε προσωρινά αλλά πλέον λειτουργεί και πάλι κανονικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά σβήστηκε άμεσα χωρίς να επεκταθεί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες αποχώρησαν μετά από λίγο.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ ο σταθμός του Μετρό «Ομόνοια» έκλεισε προσωρινά στις 15:47, λόγω καπνού που ερχόταν από αποσκευή επιβάτη στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων. Στη συνέχεια το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα για να περιορίσει τη φωτιά.
Εξαιτίας του περιστατικού σταθμός του μετρό έκλεισε προσωρινά αλλά πλέον λειτουργεί και πάλι κανονικά.
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