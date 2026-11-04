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Αμπντούλ Ελ Σαγέντ: Δεν περίμενα ότι ο Τραμπ και ο Βανς θα με έκαναν πρωταγωνιστή των ενδιάμεσων εκλογών
Αμπντούλ Ελ Σαγέντ: Δεν περίμενα ότι ο Τραμπ και ο Βανς θα με έκαναν πρωταγωνιστή των ενδιάμεσων εκλογών
«Διεξήγαγαν μια πολύ άσχημη προεκλογική εκστρατεία και προσπάθησαν σκόπιμα να μας διχάσουν», τόνισε ο εκλεγμένος μουσουλμάνος γερουσιαστής του Μίσιγκαν
Ο εκλεγμένος μουσουλμάνος γερουσιαστής του Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, αναφέρθηκε στα σχόλια που έκαναν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, για τον ίδιο κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών τονίζοντας πως «δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα με έκαναν πρωταγωνιστή των ενδιάμεσων εκλογών».
Όπως ξεκαθάρισε ο Ελ Σαγέντ «δεν κατέβηκα υποψήφιος για αυτό, αλλά επειδή θέλω να υπηρετήσω αυτή τη σπουδαία πολιτεία με τον ίδιο τρόπο που έχω υπηρετήσει σε διάφορους ρόλους στον τομέα της δημόσιας υγείας».
«Απορρίπτουμε αυτού του είδους τη διχόνοια. Πιστεύουμε σε μια πολιτική που μας δίνει τον έλεγχο, και θέλουμε να μπορούμε να πληρώνουμε τη βενζίνη και τα τρόφιμά μας. Δεν είναι πραγματικά τόσο δύσκολο», ανέφερε.
Όπως ξεκαθάρισε ο Ελ Σαγέντ «δεν κατέβηκα υποψήφιος για αυτό, αλλά επειδή θέλω να υπηρετήσω αυτή τη σπουδαία πολιτεία με τον ίδιο τρόπο που έχω υπηρετήσει σε διάφορους ρόλους στον τομέα της δημόσιας υγείας».
«Διεξήγαγαν μια πολύ άσχημη προεκλογική εκστρατεία και προσπάθησαν σκόπιμα να μας διχάσουν», υπογράμμισε προσθέτοντας ότι «νομίζω ότι αυτό που έδειξαν οι κάτοικοι του Μίσιγκαν είναι πόσο μεγάλοι είμαστε πραγματικά».
🇺🇸 El-Sayed FIRES BACK at Trump and Vance over MIDTERM ATTACKS Michigan’s newest U.S. Senator said he never expected to become a central target of the White House. “I didn't realize that the president and vice president were going to turn me into the main character of the midterms.” He accused the pair of running an “ugly campaign” designed to divide voters, arguing that Michiganders rejected those tactics. “We want to be able to afford our gas and groceries. It's really not that hard.” El-Sayed’s message: Michigan voters chose AFFORDABILITY over DIVISION. Writer: Marie https://t.co/n3om5JnNMh— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 4, 2026
«Απορρίπτουμε αυτού του είδους τη διχόνοια. Πιστεύουμε σε μια πολιτική που μας δίνει τον έλεγχο, και θέλουμε να μπορούμε να πληρώνουμε τη βενζίνη και τα τρόφιμά μας. Δεν είναι πραγματικά τόσο δύσκολο», ανέφερε.
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