Δείτε βίντεο: Σκηνές αποκάλυψης μετά από νέο ουκρανικό χτύπημα σε μεγάλη αποθήκη της «ρωσικής Amazon»
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Drones Επίθεση Νεκροί Logistics αποθήκες

Δείτε βίντεο: Σκηνές αποκάλυψης μετά από νέο ουκρανικό χτύπημα σε μεγάλη αποθήκη της «ρωσικής Amazon»

Οκτώ νεκροί είναι ο απολογισμός από τις χθεσινοβραδινές ουκρανικές επιθέσεις με drones σε περιοχές της Ρωσίας, με αποθήκες και υποδομές logistics να είναι στο επίκεντρο - Χτυπήθηκε και εγκατάσταση της Wildberries

Δείτε βίντεο: Σκηνές αποκάλυψης μετά από νέο ουκρανικό χτύπημα σε μεγάλη αποθήκη της «ρωσικής Amazon»
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Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από επιθέσεις ουκρανικών drones σε ρωσικές περιοχές στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, καθώς έπληξαν στόχους συμπεριλαμβανομένης και μιας αποθήκης της Wildberries, της μεγαλύτερης πλατφόρμας διαδικτυακών αγορών στη Ρωσία, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 635 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

Μεταξύ άλλων, μία ακόμη εγκατάσταση της Wildberries, της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, φέρεται να επλήγη από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος μεγάλου βεληνεκούς. Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, η επίθεση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε κέντρο διανομής στην περιοχή Νοβοσεμιέικινο.

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Βίντεο που κυκλοφόρησε στο Telegram και αποδίδεται στην επίθεση φέρεται να καταγράφει τις εγκαταστάσεις να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες λίγη ώρα μετά το πλήγμα. Η αυθεντικότητα του οπτικού υλικού δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.


Στο στόχαστρο η μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας

Η Wildberries θεωρείται το ρωσικό αντίστοιχο της Amazon, καθώς διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της χώρας, διαθέτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο αποθηκών και κέντρων διανομής σε ολόκληρη τη ρωσική επικράτεια.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η εταιρεία συμβάλλει έμμεσα στη ρωσική πολεμική προσπάθεια, καθώς μέσω της πλατφόρμας της διακινούνται προϊόντα διπλής χρήσης και εξοπλισμός που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις ένοπλες δυνάμεις. Η Μόσχα απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς.


Συνεχείς επιθέσεις στις υποδομές logistics

Η επίθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη ουκρανική εκστρατεία κατά των υποδομών της Wildberries. Από τα μέσα Ιουλίου, περίπου δώδεκα εγκαταστάσεις της εταιρείας έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων με drones.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις, οι επιθέσεις αυτές έχουν επηρεάσει περίπου το 10% της συνολικής δυναμικότητας του δικτύου logistics της εταιρείας, αναγκάζοντάς την να ανακατευθύνει αποστολές, να αποζημιώσει πελάτες και συνεργάτες και να απορροφήσει σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Η στρατηγική του Κιέβου δείχνει ότι, πέρα από τους στρατιωτικούς στόχους στην πρώτη γραμμή, δίνεται ολοένα μεγαλύτερη έμφαση σε πλήγματα κατά οικονομικών και εφοδιαστικών υποδομών βαθιά στο ρωσικό έδαφος, με στόχο να αυξηθεί το κόστος της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας και να διαταραχθεί η λειτουργία κρίσιμων δικτύων μεταφορών και διανομής.
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