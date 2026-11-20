Οι πρώτες εκκλήσεις για το οριστικό κλείσιμο του Ράικερς χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960 και οφείλονταν στην επικινδυνότητά του τόσο για τους έγκλειστους όσο και για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους





Το 2017, ο Δημοκρατικός προκάτοχός του









Mayor Zohran Mamdani plans to ask the New York City Council to delay the legal deadline for ending incarceration on Rikers Island to the end of 2032 https://t.co/1VX6Rk8ebS — Bloomberg (@business) November 20, 2026





Η δημοτική αρχή, υπό τον Ζοχράν Μαμντάνι, και μη κυβερνητικές οργανώσεις αποδίδουν αυτή την καθυστέρηση στην πανδημία Covid-19 και στην έλλειψη ενεργού εμπλοκής του προηγούμενου Δημοκρατικού δημάρχου Έρικ Άνταμς (2022- 2025).



«Το αίτημα να κλείσει το Ράικερς αντηχεί στην πόλη μας εδώ και δεκαετίες. Προσπάθειες έχουν καταβληθεί για να επιτευχθεί αυτό, κατόπιν διακόπηκαν, προτού ξεκινήσουν εκ νέου. Αυτό που θα καταστήσει αυτήν την προσπάθεια διαφορετική, είναι η αποφασιστικότητά μας να την ολοκληρώσουμε, να χαράξουμε μια νέα, βιώσιμη πορεία στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας και να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, σε αντίθεση με τόσες άλλες που αθετήθηκαν στο παρελθόν», δήλωσε ο Μαμντάνι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.



Κλείσιμο



Σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε, η δημοτική αρχή δεσμεύεται επίσης να «επενδύσει 146 εκατομμύρια δολάρια το επόμενο οικονομικό έτος στον τομέα της φροντίδας της ψυχικής υγείας, σε προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, σε εκπαιδευτικά προγράμματα όπως και κατάρτισης τόσο στο εσωτερικό των φυλακών όσο και στις συνοικίες, όπως και στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων».



«Απαράδεκτο» Καθώς το σωφρονιστικό συγκρότημα Ράικερς φιλοξενεί στην πλειονότητά τους κρατούμενους εν αναμονή της δίκης τους, ο δήμαρχος όρισε επίσης ως στόχο να «μειώσει τον χρόνο της προσωρινής κράτησης και τις καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες».



Αυτά τα μέτρα αναμένεται να μειώσουν τον αριθμό των κρατουμένων από 6.500 σήμερα σε περίπου 4.000, ένας αριθμός που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.



Ο Δημοκρατικός δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο που προβλέπει το οριστικό κλείσιμο του σωφρονιστικού συγκροτήματος Rikers Island το 2032, δηλαδή πέντε χρόνια αργότερα μετά την ημερομηνία που είχε αρχικά οριστεί, η οποία, όμως, δεν μπορεί να τηρηθεί.Το 2017, ο Δημοκρατικός προκάτοχός του Μπιλ ντε Μπλάζιο είχε δεσμευτεί να κλείσει έως τον Αύγουστο του 2027 τη διάσημη αυτή φυλακή στη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ , όπου εξέτισαν ποινές, μεταξύ άλλων, οι Μάικ Τάισον, Ντομινίκ Στρος Καν και Χάρβεϊ Γουάινστιν.Όμως, λιγότερο από έναν χρόνο από αυτήν τη διορία, έχουν κλείσει ελάχιστα μονάχα κέντρα κράτησης, τα οποία συνθέτουν το συγκρότημα.Στις τέσσερις μικρότερες και ευκολότερα προσβάσιμες φυλακές, οι οποίες προορίζονται να το αντικαταστήσουν στο Μανχάταν, στο Μπρούκλιν, στο Κουίνς και στο Μπρονξ τελούνται ακόμη έργα.Η δημοτική αρχή, υπό τον Ζοχράν Μαμντάνι, και μη κυβερνητικές οργανώσεις αποδίδουν αυτή την καθυστέρηση στην πανδημία Covid-19 και στην έλλειψη ενεργού εμπλοκής του προηγούμενου Δημοκρατικού δημάρχου Έρικ Άνταμς (2022- 2025).«Το αίτημα να κλείσει το Ράικερς αντηχεί στην πόλη μας εδώ και δεκαετίες. Προσπάθειες έχουν καταβληθεί για να επιτευχθεί αυτό, κατόπιν διακόπηκαν, προτού ξεκινήσουν εκ νέου. Αυτό που θα καταστήσει αυτήν την προσπάθεια διαφορετική, είναι η αποφασιστικότητά μας να την ολοκληρώσουμε, να χαράξουμε μια νέα, βιώσιμη πορεία στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας και να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, σε αντίθεση με τόσες άλλες που αθετήθηκαν στο παρελθόν», δήλωσε ο Μαμντάνι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.Βάσει του σχεδίου που παρουσιάστηκε σήμερα, η πρώτη νέα φυλακή που θα ανοίξει θα είναι εκείνη του Μπρούκλιν το 2029.Σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε, η δημοτική αρχή δεσμεύεται επίσης να «επενδύσει 146 εκατομμύρια δολάρια το επόμενο οικονομικό έτος στον τομέα της φροντίδας της ψυχικής υγείας, σε προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, σε εκπαιδευτικά προγράμματα όπως και κατάρτισης τόσο στο εσωτερικό των φυλακών όσο και στις συνοικίες, όπως και στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων».Καθώς το σωφρονιστικό συγκρότημα Ράικερς φιλοξενεί στην πλειονότητά τους κρατούμενους εν αναμονή της δίκης τους, ο δήμαρχος όρισε επίσης ως στόχο να «μειώσει τον χρόνο της προσωρινής κράτησης και τις καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες».Αυτά τα μέτρα αναμένεται να μειώσουν τον αριθμό των κρατουμένων από 6.500 σήμερα σε περίπου 4.000, ένας αριθμός που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το Rikers Island, ένα τεράστιο σωφρονιστικό συγκρότημα που άνοιξε το 1932 σε ένα απομονωμένο νησί ανάμεσα στο Κουίνς και το Μπρονξ, τέθηκε υπό την επιτήρηση της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης το 2015 μετά την αποκάλυψη συστηματικών βιαιοπραγιών και σοβαρών δυσλειτουργιών.



Σε μια συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων τον Οκτώβριο, η Λόρεν Στόσελ, μέλος της ανεξάρτητης αρχής επιτήρησης των φυλακών της πόλης της Νέας Υόρκης, κατήγγειλε επίσης την «απαράδεκτη» κατάσταση των υποδομών (σπασμένες πόρτες των κελιών και παράθυρα, αφόρητο κρύο ή ζέστη, πλημμύρες) και «βαθιά ριζωμένα» προβλήματα διαχείρισης (έλλειψη προσωπικού, αντιμετώπιση λαθρεμπορίου εντός των φυλακών).



Οι πρώτες εκκλήσεις για το οριστικό κλείσιμο του Ράικερς χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960 και οφείλονταν στην επικινδυνότητά του τόσο για τους έγκλειστους όσο και για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.



Η πολιτική τάξη και η κοινή γνώμη συντάχθηκαν με αυτό το αίτημα κατά τη δεκαετία του 2010, κυρίως χάρη στις εκστρατείες που διοργάνωσαν οικογένειες κρατουμένων και πρώην φυλακισμένοι.



Μετά το κλείσιμο των φυλακών, ο δήμος σχεδιάζει να αξιοποιήσει το ίδιο το νησί για την επεξεργασία λυμάτων και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.