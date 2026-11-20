Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Οικογενειακή τραγωδία στη Φλόριντα: Πατέρας σκότωσε τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 1, 3 και 5 ετών, και αυτοκτόνησε
Οικογενειακή τραγωδία στη Φλόριντα: Πατέρας σκότωσε τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 1, 3 και 5 ετών, και αυτοκτόνησε
O τηλεφωνητής της άμεσης δράσης άκουσε ένα μικρό παιδί να εκλιπαρεί τον πατέρα του να μην το πυροβολήσει
Πέντε νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός οικογενειακής τραγωδίας στην πόλη Πλαντ Σίτι της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, όπου ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του και τα τρία ανήλικα παιδιά τους, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβοληθεί.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, στην κατοικία της οικογένειας, στην οδό Σπάρκμαν. Τα παιδιά ήταν μόλις 1, 3 και 5 ετών.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε κλήση από το εσωτερικό της κατοικίας, στις 15:29 τοπική ώρα. Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο, Τσαντ Χρονίστερ, ο τηλεφωνητής άκουσε αρχικά ανδρική φωνή να λέει «συγγνώμη, φιλαράκο», ενώ αμέσως μετά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την περιγραφή του σερίφη, ακούστηκε ένα μικρό παιδί να εκλιπαρεί τον πατέρα του να μην το πυροβολήσει. Αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι στις 15:40 και εντόπισαν τα πέντε μέλη της οικογένειας νεκρά από πυροβολισμούς.
Ο σερίφης ανέφερε ότι η οικογένεια ζούσε στο συγκεκριμένο σπίτι περίπου έναν χρόνο και ότι κατά το διάστημα αυτό δεν είχε καταγραφεί προηγούμενη κλήση της αστυνομίας για το συγκεκριμένο ακίνητο. Επίσης, κανένας από τους δύο γονείς δεν είχε γνωστό ποινικό ιστορικό.
Οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο της οικογενειακής τραγωδίας.
Ο Χρονίστερ χαρακτήρισε τη σκηνή που αντίκρισαν οι αστυνομικοί «κάτι που δεν είναι τίποτα λιγότερο από απόλυτο κακό», επισημαίνοντας ότι το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρή συναισθηματική επιβάρυνση στους αστυνομικούς και στον τηλεφωνητή που δέχθηκε την κλήση.
Η έρευνα για τις συνθήκες της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, στην κατοικία της οικογένειας, στην οδό Σπάρκμαν. Τα παιδιά ήταν μόλις 1, 3 και 5 ετών.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε κλήση από το εσωτερικό της κατοικίας, στις 15:29 τοπική ώρα. Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο, Τσαντ Χρονίστερ, ο τηλεφωνητής άκουσε αρχικά ανδρική φωνή να λέει «συγγνώμη, φιλαράκο», ενώ αμέσως μετά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την περιγραφή του σερίφη, ακούστηκε ένα μικρό παιδί να εκλιπαρεί τον πατέρα του να μην το πυροβολήσει. Αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι στις 15:40 και εντόπισαν τα πέντε μέλη της οικογένειας νεκρά από πυροβολισμούς.
Ο σερίφης ανέφερε ότι η οικογένεια ζούσε στο συγκεκριμένο σπίτι περίπου έναν χρόνο και ότι κατά το διάστημα αυτό δεν είχε καταγραφεί προηγούμενη κλήση της αστυνομίας για το συγκεκριμένο ακίνητο. Επίσης, κανένας από τους δύο γονείς δεν είχε γνωστό ποινικό ιστορικό.
Οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο της οικογενειακής τραγωδίας.
Ο Χρονίστερ χαρακτήρισε τη σκηνή που αντίκρισαν οι αστυνομικοί «κάτι που δεν είναι τίποτα λιγότερο από απόλυτο κακό», επισημαίνοντας ότι το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρή συναισθηματική επιβάρυνση στους αστυνομικούς και στον τηλεφωνητή που δέχθηκε την κλήση.
Η έρευνα για τις συνθήκες της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα