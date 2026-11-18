Αναστάτωση στο μπλοκ Άιζενκοτ στο Ισραήλ: Ο Μπένετ συνάντησε για 2,5 ώρες τον Νετανιάχου χωρίς να ενημερώσει κανέναν
Οι δύο πολιτικοί αντίπαλοι συναντήθηκαν μετά από 5,5 χρόνια, χωρίς να έχει ενημερωθεί ο Άιζενκοτ – Οργή στην αντιπολίτευση και φόβοι ότι ο Νετανιάχου επιχειρεί να διασπάσει το μπλοκ των κομμάτων που επιδιώκουν την απομάκρυνσή του από την εξουσία
Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Νετανιάχου στην Κνεσέτ, διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες και χαρακτηρίστηκε επισήμως ως «ενημέρωση για ζητήματα ασφαλείας». Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Μπένετ δεν είχε ενημερώσει προηγουμένως τον Γκάντι Άιζενκοτ, με τον οποίο συνεργάζεται στο μπλοκ της αντιπολίτευσης, προκάλεσε έντονη δυσφορία.
«Αυτή η συνάντηση αποτελεί στρατηγικό πλήγμα», δήλωσαν παράγοντες του πολιτικού μπλοκ του Άιζενκοτ, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο ynet.
Ανώτερο στέλεχος του λεγόμενου «μπλοκ της αλλαγής» υποστήριξε ότι «ο Νετανιάχου προσπαθεί να διαλύσει το μπλοκ μέσω του Μπένετ».
Ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο πρώτος από τους ηγέτες των κομμάτων του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου που συναντάται με τον Νετανιάχου μετά την ενημέρωση ασφαλείας που είχε πραγματοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του κόμματος Yashar!, Γκάντι Άιζενκοτ.
Political drama in Israel: Naftali Bennett met Benjamin Netanyahu ahead of the Change Bloc leaders' meeting, amid ongoing unity government talks. Netanyahu's office called it a security briefing. Gadi Eisenkot was not informed. Minister Karhi suggested Bennett may have to accept… pic.twitter.com/oGXJZi5skm— DDF NEWS (@ddfmarketing1) November 18, 2026
Η απάντηση του περιβάλλοντος Μπένετ: «Δεν υπάρχει περίπτωση να συμμετάσχει μόνος του σε κυβέρνηση Νετανιάχου»Στις επικρίσεις απάντησε στενός συνεργάτης του Μπένετ, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να συμμετάσχει μόνος του σε κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου.
«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμμετάσχει μόνος του σε κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου», δήλωσε, προσθέτοντας πως ο Μπένετ εργάζεται για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ.
Στη συνάντηση Νετανιάχου - Μπένετ είχαν προσκληθεί επίσης ο επικεφαλής του ισραηλινού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, Σμουέλ Μπεν Έζρα, καθώς και ο στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου, υποστράτηγος Γκάι Μαρκιζάνο.
Η παρουσία του τελευταίου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, από τη στιγμή που ο ανώτατος αξιωματικός βρίσκεται στην αίθουσα, η συζήτηση δεν θα πρέπει να αφορά πολιτικά ζητήματα.
Η πρώτη τους συνάντηση έπειτα από πεντέμισι χρόνιαΗ συνάντηση προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση λόγω της εξαιρετικά τεταμένης σχέσης που διατηρούν οι δύο πολιτικοί τα τελευταία χρόνια.
After nearly two and a half hours, Netanyahu and Bennett concluded their meeting. Bennett left without speaking to reporters. Is Bennett preparing a political surprise for Gadi Eisenkot by joining Netanyahu to form a government? Time will tell. https://t.co/uaHI8fGMYX pic.twitter.com/lnqv3U9pNh— DDF NEWS (@ddfmarketing1) November 18, 2026
Η τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί ήταν πριν από περίπου πεντέμισι χρόνια, κατά τη σύντομη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής της πρωθυπουργίας, όταν ο Ναφτάλι Μπένετ αντικατέστησε τον Νετανιάχου στην ηγεσία της χώρας, μετά τον σχηματισμό της λεγόμενης «κυβέρνησης της αλλαγής».
Έκτοτε, οι δύο άνδρες δεν είχαν ουσιαστική επικοινωνία. Μάλιστα, όταν ο Νετανιάχου ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης και ο Μπένετ πρωθυπουργός, είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στις τακτικές συναντήσεις ενημέρωσης για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
«Δεν θα του σηκώσω το τηλέφωνο, πρέπει να πάει σπίτι του»Κατά το μεγαλύτερο μέρος της πρόσφατης προεκλογικής εκστρατείας, ο Μπένετ απέφευγε να αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Νετανιάχου.
Παράλληλα, δήλωνε ότι στόχος του ήταν να τον αντικαταστήσει, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία μετά τα γεγονότα των τελευταίων ετών και κυρίως λόγω της ευθύνης που του καταλόγιζε για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν ο Νετανιάχου ήταν πρωθυπουργός.
Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Μπένετ είχε εμφανιστεί κατηγορηματικός. Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 13, το βράδυ του Σαββάτου πριν από την εκλογική αναμέτρηση, ρωτήθηκε τι θα έκανε εάν ο Νετανιάχου επιχειρούσε να σχηματίσει κυβέρνηση μαζί του και τον καλούσε τηλεφωνικά μετά τις εκλογές. «Δεν θα του απαντήσω στο τηλέφωνο. Αρχίστε να καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάει σπίτι του», είχε δηλώσει.
Μετά τις εκλογές, ωστόσο, και ενδεχομένως λόγω του αποτελέσματος, ο Μπένετ διατήρησε σχετικά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας να αποκαλύψει τις επόμενες κινήσεις του.
Τις τελευταίες ημέρες είχε μεταφέρει στους πολιτικούς του συμμάχους στο μπλοκ Άιζενκοτ ότι θα πρέπει πρώτα να εξαντληθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας και μόνο στη συνέχεια να εξεταστούν άλλες επιλογές.
Η έντονη αντιπαράθεση Νετανιάχου - Μπένετ πριν από οκτώ ημέρεςΗ συνάντηση της Τετάρτης αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον επειδή μόλις οκτώ ημέρες νωρίτερα οι δύο πολιτικοί είχαν συγκρουστεί δημόσια κατά την ορκωμοσία της 26ης Κνεσέτ.
"Naftali bennet" heckles Netanyahu at knesset opening session with— Onion Knight (@onionkknight) November 11, 2026
"What about the oct-7 investigations"
Is this about Hannibal directive? pic.twitter.com/ow8iC0cDb2
Μετά την τελετή, κατά την επίσημη φωτογράφιση των αρχηγών των κομμάτων στην αίθουσα Σαγκάλ της Κνεσέτ, παρουσία του προέδρου του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, ο Νετανιάχου εκφώνησε πολιτική ομιλία στην οποία εξαπέλυσε επίθεση κατά των αραβικών κομμάτων. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η επιρροή ξένων παραγόντων στα αποτελέσματα των εκλογών».
Τότε ο Μπένετ διέκοψε την ομιλία του, φωνάζοντας: «Τι γίνεται με τους Καταριανούς συμβούλους σου; Τι γίνεται με την έρευνα για την 7η Οκτωβρίου;», ενώ στην αντιπαράθεση ενεπλάκη και η σύζυγος του πρωθυπουργού, Σάρα.
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