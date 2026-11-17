Νέα κοινοβουλευτική ήττα για τον Νετανιάχου: Στενός πολιτικός σύμμαχος του Άιζενκοτ εξελέγη πρόεδρος της Κνεσέτ
Νέα κοινοβουλευτική ήττα για τον Νετανιάχου: Στενός πολιτικός σύμμαχος του Άιζενκοτ εξελέγη πρόεδρος της Κνεσέτ
Με 66 ψήφους υπέρ και 52 κατά, η ισραηλινή Βουλή εξέλεξε νέο πρόεδρό της τον Ματάν Καχάνα, στενό πολιτικό σύμμαχο του Γκάντι Άιζενκότ
Σημαντικό πλήγμα στην κοινοβουλευτική επιρροή του Μπενιαμίν Νετανιάχου αποτελεί η εκλογή νέου προέδρου της Κνεσέτ στο Ισραήλ, καθώς η αντιπολίτευση κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία και να αναλάβει τον έλεγχο ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς του ισραηλινού κοινοβουλευτικού συστήματος.
Με 66 ψήφους υπέρ και 52 κατά, η ισραηλινή Βουλή εξέλεξε νέο Πρόεδρό της τον Ματάν Καχάνα, στενό πολιτικό σύμμαχο του Γκάντι Αϊζενκότ, ο οποίος επιχειρεί να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.
Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε έπειτα από περισσότερες από έξι ώρες κοινοβουλευτικής κωλυσιεργίας από το στρατόπεδο του Νετανιάχου. Ο Καχάνα επικράτησε του υποψηφίου του Λικούντ, Οφίρ Κατς, και αντικαθιστά τον Αμίρ Οχάνα, στενό συνεργάτη του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα διαδραμάτισαν τα αραβικά κόμματα Ra'am και Joint List, τα οποία στήριξαν την υποψηφιότητα Καχάνα, διαμορφώνοντας μια ευρύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία απέναντι στο Λικούντ και τους συμμάχους του.
Η εκλογή νέου Προέδρου της Κνεσέτ αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η συγκεκριμένη θέση συνοδεύεται από ουσιαστικές αρμοδιότητες στον καθορισμό της κοινοβουλευτικής ημερήσιας διάταξης και στην προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών.
Για τον Αϊζενκότ, η εξέλιξη δημιουργεί τη δυνατότητα να προωθήσει συγκεκριμένες θεσμικές αλλαγές ακόμη και πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.
Στις βασικές προτεραιότητες της αντιπολίτευσης περιλαμβάνονται η ανατροπή αλλαγών στο δικαστικό σύστημα που προώθησε η κυβέρνηση Νετανιάχου, η θεσμοθέτηση περιορισμών στις πρωθυπουργικές θητείες και η συγκρότηση ανεξάρτητης κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Πρόκειται, ωστόσο, για πολιτικές επιδιώξεις και όχι για νομοθετικές αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί.
Παρά τη σημερινή κοινοβουλευτική ήττα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα υπηρεσιακού πρωθυπουργού. Η εκλογή νέου Προέδρου της Κνεσέτ δεν συνεπάγεται αυτομάτως την απομάκρυνσή του από την εξουσία.
Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, έχει αναθέσει στον Γκάντι Αϊζενκότ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, με την αρχική προθεσμία να εκπνέει στις 6 Δεκεμβρίου και δυνατότητα παράτασης έως τις 20 Δεκεμβρίου.
Το βασικό εμπόδιο παραμένει η συγκρότηση μιας βιώσιμης κυβερνητικής πλειοψηφίας. Παρότι 66 βουλευτές συνέπραξαν στην εκλογή του νέου Προέδρου της Κνεσέτ, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν συμφωνήσει και σε κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα.
Οι διαφωνίες μεταξύ των αραβικών κομμάτων και των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων που αντιτίθενται στον Νετανιάχου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας.
Εφόσον ο Αϊζενκότ δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε νέα προσπάθεια εξασφάλισης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από άλλον υποψήφιο, ακόμη και από τον ίδιο τον Νετανιάχου.
Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή εξέλιξη καταγράφει μια ουσιαστική μεταβολή στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Για πρώτη φορά μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι δυνάμεις που αντιτίθενται στον Νετανιάχου μετέτρεψαν την αριθμητική υπεροχή τους σε συγκεκριμένο θεσμικό αποτέλεσμα.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραμένει στη θέση του, αλλά η δυνατότητά του να ελέγχει την κοινοβουλευτική διαδικασία περιορίζεται αισθητά, σε μια περίοδο κατά την οποία το πολιτικό μέλλον της χώρας εξακολουθεί να εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.
Με 66 ψήφους υπέρ και 52 κατά, η ισραηλινή Βουλή εξέλεξε νέο Πρόεδρό της τον Ματάν Καχάνα, στενό πολιτικό σύμμαχο του Γκάντι Αϊζενκότ, ο οποίος επιχειρεί να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.
Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε έπειτα από περισσότερες από έξι ώρες κοινοβουλευτικής κωλυσιεργίας από το στρατόπεδο του Νετανιάχου. Ο Καχάνα επικράτησε του υποψηφίου του Λικούντ, Οφίρ Κατς, και αντικαθιστά τον Αμίρ Οχάνα, στενό συνεργάτη του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα διαδραμάτισαν τα αραβικά κόμματα Ra'am και Joint List, τα οποία στήριξαν την υποψηφιότητα Καχάνα, διαμορφώνοντας μια ευρύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία απέναντι στο Λικούντ και τους συμμάχους του.
Η εκλογή νέου Προέδρου της Κνεσέτ αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η συγκεκριμένη θέση συνοδεύεται από ουσιαστικές αρμοδιότητες στον καθορισμό της κοινοβουλευτικής ημερήσιας διάταξης και στην προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών.
Για τον Αϊζενκότ, η εξέλιξη δημιουργεί τη δυνατότητα να προωθήσει συγκεκριμένες θεσμικές αλλαγές ακόμη και πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.
Στις βασικές προτεραιότητες της αντιπολίτευσης περιλαμβάνονται η ανατροπή αλλαγών στο δικαστικό σύστημα που προώθησε η κυβέρνηση Νετανιάχου, η θεσμοθέτηση περιορισμών στις πρωθυπουργικές θητείες και η συγκρότηση ανεξάρτητης κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Πρόκειται, ωστόσο, για πολιτικές επιδιώξεις και όχι για νομοθετικές αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί.
Παρά τη σημερινή κοινοβουλευτική ήττα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα υπηρεσιακού πρωθυπουργού. Η εκλογή νέου Προέδρου της Κνεσέτ δεν συνεπάγεται αυτομάτως την απομάκρυνσή του από την εξουσία.
Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, έχει αναθέσει στον Γκάντι Αϊζενκότ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, με την αρχική προθεσμία να εκπνέει στις 6 Δεκεμβρίου και δυνατότητα παράτασης έως τις 20 Δεκεμβρίου.
Το βασικό εμπόδιο παραμένει η συγκρότηση μιας βιώσιμης κυβερνητικής πλειοψηφίας. Παρότι 66 βουλευτές συνέπραξαν στην εκλογή του νέου Προέδρου της Κνεσέτ, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν συμφωνήσει και σε κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα.
Οι διαφωνίες μεταξύ των αραβικών κομμάτων και των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων που αντιτίθενται στον Νετανιάχου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας.
Εφόσον ο Αϊζενκότ δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε νέα προσπάθεια εξασφάλισης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από άλλον υποψήφιο, ακόμη και από τον ίδιο τον Νετανιάχου.
Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή εξέλιξη καταγράφει μια ουσιαστική μεταβολή στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Για πρώτη φορά μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι δυνάμεις που αντιτίθενται στον Νετανιάχου μετέτρεψαν την αριθμητική υπεροχή τους σε συγκεκριμένο θεσμικό αποτέλεσμα.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραμένει στη θέση του, αλλά η δυνατότητά του να ελέγχει την κοινοβουλευτική διαδικασία περιορίζεται αισθητά, σε μια περίοδο κατά την οποία το πολιτικό μέλλον της χώρας εξακολουθεί να εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα