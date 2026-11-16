Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Μπρονξ: Τρεις τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε συγκρότημα διαμερισμάτων, ο δράστης έχει ταμπουρωθεί, δείτε βίντεο
Μπρονξ: Τρεις τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε συγκρότημα διαμερισμάτων, ο δράστης έχει ταμπουρωθεί, δείτε βίντεο
Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο αξιωματικοί δημόσιας ασφάλειας
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο αξιωματικοί δημόσιας ασφάλειας, τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (16/11) σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Co-op City του Μπρονξ, στη Νέα Υόρκη, ενώ ο δράστης παραμείνει οχυρωμένος μέσα στο κτίριο.
Σύμφωνα με την αστυνομία κανένας εκ των τριών τραυματιών δεν κινδυνεύει. Οι Αρχές συνέστησαν στους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.
Σύμφωνα με την αστυνομία κανένας εκ των τριών τραυματιών δεν κινδυνεύει. Οι Αρχές συνέστησαν στους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.
Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο από τα θύματα ήταν αξιωματικοί του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Co-op City, μιας ιδιωτικής δύναμης ασφαλείας του συγκροτήματος, το οποίο διαθέτει περισσότερα από 15.300 συνεταιριστικά διαμερίσματα σε πολυώροφα κτίρια και μεζονέτες, 50.000 κατοίκους και δικό του ταχυδρομικό κώδικα. Δεν είναι ξεκάθαρο αν το τρίτο θύμα ήταν επίσης αξιωματικός.
🚨 BREAKING: Two Co-op City public safety officers and a civilian shot in the Bronx as suspect barricades himself inside an apartment. https://t.co/FlSYI9ZCUq— World News Alerts (@AustinBrunette5) November 16, 2026
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