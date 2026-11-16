Από θαλάσσια drones επλήγη το φορτηγό πλοίο Betul 8 που βυθίστηκε στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας σύμφωνα με μαρτυρίες του πληρώματος
Από θαλάσσια drones επλήγη το φορτηγό πλοίο Betul 8 που βυθίστηκε στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας σύμφωνα με μαρτυρίες του πληρώματος
Όλα τα μέλη του πληρώματος του 12 Τούρκοι ναυτικοί, διασώθηκαν - Το «Betul 8» είναι το 17ο πλοίο που δέχεται επίθεση ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας από τα μέσα Ιουλίου σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous
Φορτηγό πλοίο που μετέφερε σιτηρά βυθίστηκε σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα, ανοικτά των βουλγαρικών ακτών, αφότου επλήγη από δύο θαλάσσια drones, σύμφωνα με μαρτυρίες του πληρώματος που μεταδίδουν βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης.
Όλα τα μέλη του πληρώματος του υπό σημαία Σομαλίας «Betul 8», 12 Τούρκοι ναυτικοί, διασώθηκαν. Το βουλγαρικό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους.
Το φορτηγό πλοίο, το οποίο μετέφερε 3.000 τόνους σιτηρών, είχε αποπλεύσει από τη Ρουμανία με προορισμό την Αίγυπτο και βυθίστηκε εντός της βουλγαρικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (AOZ), σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Μεταφορών στη Σόφια.
Οι βουλγαρικές αρχές ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αφότου έλαβαν σήμα κινδύνου νωρίτερα σήμερα ότι πλοίο βυθιζόταν σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων από το ακρωτήριο Καλιάκρα.
Το «Betul 8» είναι το 17ο πλοίο που δέχεται επίθεση ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας από τα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous.
Όλα τα μέλη του πληρώματος του υπό σημαία Σομαλίας «Betul 8», 12 Τούρκοι ναυτικοί, διασώθηκαν. Το βουλγαρικό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους.
Το φορτηγό πλοίο, το οποίο μετέφερε 3.000 τόνους σιτηρών, είχε αποπλεύσει από τη Ρουμανία με προορισμό την Αίγυπτο και βυθίστηκε εντός της βουλγαρικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (AOZ), σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Μεταφορών στη Σόφια.
Sailors report drone strike as cargo ship capsizes off Bulgarian coast https://t.co/nKjRbmezT2— The Brussels Times (@BrusselsTimes) November 16, 2026
Οι βουλγαρικές αρχές ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αφότου έλαβαν σήμα κινδύνου νωρίτερα σήμερα ότι πλοίο βυθιζόταν σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων από το ακρωτήριο Καλιάκρα.
Το «Betul 8» είναι το 17ο πλοίο που δέχεται επίθεση ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας από τα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous.
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