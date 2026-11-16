Υποστηρίζουμε πλήρως το έργο Great Sea Interconnector, δηλώνει εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών - Κανένα σχόλιο για τις διπλωματικές διακοινώσεις - «Είναι μέρος της καθημερινής διπλωματικής μας εργασίας», ανέφερε