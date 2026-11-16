«Στρατηγικής σημασίας» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, λέει το Παρίσι
«Στρατηγικής σημασίας» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, λέει το Παρίσι
Υποστηρίζουμε πλήρως το έργο Great Sea Interconnector, δηλώνει εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών - Κανένα σχόλιο για τις διπλωματικές διακοινώσεις - «Είναι μέρος της καθημερινής διπλωματικής μας εργασίας», ανέφερε
Η Γαλλία υποστηρίζει πλήρως την υλοποίηση του έργου που αφορά τον διασυνδετήριο αγωγό Great Sea Interconnector (GSI), δήλωσε εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι «το υποστηρίζουμε για προφανείς στρατηγικούς λόγους που αφορούν την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και για τη διασύνδεση της Κύπρου με την υπόλοιπη ήπειρο σε επίπεδο ενέργειας».
Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως πρόκειται για ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στο οποίο έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν επί του παρόντος γαλλικές εταιρείες και το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο εκπρόσωπος, ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε τέλος πως δεν πρόκειται να σχολιάσει «ιστορίες διαρροών ή διπλωματικών διακοινώσεων». «Δεν σχολιάζουμε τέτοια πράγματα, τα οποία αποτελούν, ας πούμε, μέρος της καθημερινής διπλωματικής μας εργασίας» είπε ο εκπρόσωπος αποφεύγοντας οποιοδήποτε άλλο σχόλιο.
Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως πρόκειται για ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στο οποίο έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν επί του παρόντος γαλλικές εταιρείες και το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο εκπρόσωπος, ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε τέλος πως δεν πρόκειται να σχολιάσει «ιστορίες διαρροών ή διπλωματικών διακοινώσεων». «Δεν σχολιάζουμε τέτοια πράγματα, τα οποία αποτελούν, ας πούμε, μέρος της καθημερινής διπλωματικής μας εργασίας» είπε ο εκπρόσωπος αποφεύγοντας οποιοδήποτε άλλο σχόλιο.
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