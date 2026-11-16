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Αστυνομικό drone εντόπισε κλοπή κινητού και κατέγραψε την καταδίωξη του δράστη στους δρόμους του Λονδίνου, δείτε βίντεο
Αστυνομικό drone εντόπισε κλοπή κινητού και κατέγραψε την καταδίωξη του δράστη στους δρόμους του Λονδίνου, δείτε βίντεο
Ο 18χρονος έκλεβε κινητά με ηλεκτρικό δίκυκλο και είχε μαζί του ματσέτα
Βίντεο από την επιχείρηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου καταγράφει την καταδίωξη και τη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος έκλεβε κινητά τηλέφωνα οδηγώντας ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και έχοντας στην κατοχή του ματσέτα.
Ο Γουέσλι Ροντρίγκες εντοπίστηκε από αστυνομικό drone, το οποίο τον παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, καταγράφοντας μάλιστα ακόμη μία κλοπή κινητού τηλεφώνου.
Η επιχείρηση της αστυνομίας ξεκίνησε στις 22 Αυγούστου, όταν δέχθηκαν διαδοχικές καταγγελίες για αρπαγές κινητών από πεζούς σε διάφορα σημεία της βρετανικής πρωτεύουσας. Στις 13:34 αναπτύχθηκε drone, το οποίο εντόπισε τον 18χρονο στην περιοχή του Πικαντίλι, ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό ποδήλατο τύπου Sur-Ron.
Ο χειριστής του drone τον ακολούθησε στους δρόμους της πόλης και κατέγραψε τη στιγμή που άρπαξε ακόμη ένα κινητό από πεζό, κοντά σε στάση λεωφορείου. Στη συνέχεια, ενημέρωσε τις επίγειες αστυνομικές δυνάμεις για τη θέση του, καθοδηγώντας την επιχείρηση σύλληψης.
Ακολούθησε καταδίωξη από την περιοχή της Βικτώριας μέχρι τη γέφυρα Τσέλσι. Αστυνομικός που επέβαινε σε μοτοσικλέτα κατάφερε να ρίξει τον 18χρονο από το ηλεκτρικό του δίκυκλο, ενώ εκείνος επιχείρησε να διαφύγει πεζός.
Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής του, ο Ροντρίγκες πέταξε τη ματσέτα στον Τάμεση. Τελικά, ένας περαστικός τον ανέτρεψε, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες στις 13:49, μόλις 15 λεπτά μετά τον εντοπισμό του από το drone.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 18χρονος είχε αρπάξει κινητά τηλέφωνα κοντά στη γέφυρα Waterloo, έξω από τον σταθμό Holborn, στη λεωφόρο Shaftesbury, κοντά στην Εθνική Πινακοθήκη και στην περιοχή Whitehall.
Ο 18χρονος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου Southwark Crown Court, όπου καταδικάστηκε σε 18 μήνες κράτησης σε σωφρονιστικό ίδρυμα ανηλίκων. Είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχος για έξι αδικήματα κλοπής, επικίνδυνη οδήγηση, κατοχή επιθετικού όπλου και οδήγηση χωρίς ασφάλιση. Του επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση οδήγησης για τρία χρόνια και 39 εβδομάδες.
Ο Γουέσλι Ροντρίγκες εντοπίστηκε από αστυνομικό drone, το οποίο τον παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, καταγράφοντας μάλιστα ακόμη μία κλοπή κινητού τηλεφώνου.
Η επιχείρηση της αστυνομίας ξεκίνησε στις 22 Αυγούστου, όταν δέχθηκαν διαδοχικές καταγγελίες για αρπαγές κινητών από πεζούς σε διάφορα σημεία της βρετανικής πρωτεύουσας. Στις 13:34 αναπτύχθηκε drone, το οποίο εντόπισε τον 18χρονο στην περιοχή του Πικαντίλι, ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό ποδήλατο τύπου Sur-Ron.
Ο χειριστής του drone τον ακολούθησε στους δρόμους της πόλης και κατέγραψε τη στιγμή που άρπαξε ακόμη ένα κινητό από πεζό, κοντά σε στάση λεωφορείου. Στη συνέχεια, ενημέρωσε τις επίγειες αστυνομικές δυνάμεις για τη θέση του, καθοδηγώντας την επιχείρηση σύλληψης.
Δείτε το βίντεο
Ακολούθησε καταδίωξη από την περιοχή της Βικτώριας μέχρι τη γέφυρα Τσέλσι. Αστυνομικός που επέβαινε σε μοτοσικλέτα κατάφερε να ρίξει τον 18χρονο από το ηλεκτρικό του δίκυκλο, ενώ εκείνος επιχείρησε να διαφύγει πεζός.
Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής του, ο Ροντρίγκες πέταξε τη ματσέτα στον Τάμεση. Τελικά, ένας περαστικός τον ανέτρεψε, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες στις 13:49, μόλις 15 λεπτά μετά τον εντοπισμό του από το drone.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 18χρονος είχε αρπάξει κινητά τηλέφωνα κοντά στη γέφυρα Waterloo, έξω από τον σταθμό Holborn, στη λεωφόρο Shaftesbury, κοντά στην Εθνική Πινακοθήκη και στην περιοχή Whitehall.
Ο 18χρονος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου Southwark Crown Court, όπου καταδικάστηκε σε 18 μήνες κράτησης σε σωφρονιστικό ίδρυμα ανηλίκων. Είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχος για έξι αδικήματα κλοπής, επικίνδυνη οδήγηση, κατοχή επιθετικού όπλου και οδήγηση χωρίς ασφάλιση. Του επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση οδήγησης για τρία χρόνια και 39 εβδομάδες.
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