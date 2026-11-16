🚨BREAKING: NEYMAR JR COME OUT TO CLARIFY EVERYTHING ABOUT HIM AND VINI JR EX VIRGINIA. wow very very interesting 🤔 https://t.co/RUaw1gJipk — Homeboe Talks (@Homeb0e) November 15, 2026

Η πλευρά του Νεϊμάρ διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, τονίζοντας πως όσα αναφέρθηκαν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ομάδα εκπροσώπησης της Βιρτζίνια Φονσέκα, η οποία έκανε λόγο για «εντελώς ψευδείς» ισχυρισμούς.Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή της για τη διακίνηση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που αφορούν την προσωπική ζωή της influencer.Ο Νεϊμάρ, μάλιστα, επέλεξε να μην περιοριστεί στη διάψευση που είχε προηγηθεί από τους συνεργάτες του, αλλά να πάρει ο ίδιος θέση μέσω των Instagram stories του.«Δεν συνηθίζω να κάνω τέτοιου είδους αναρτήσεις, όμως αυτή τη φορά ξεπέρασαν τα όρια. Έχει κυκλοφορήσει μια ιστορία σύμφωνα με την οποία διατηρώ σχέση με κάποιο άλλο πρόσωπο και θέλω να ξεκαθαρίσω πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει!Είναι λυπηρό να ζούμε σε μια εποχή όπου ορισμένοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τον θόρυβο που προκαλούν γνωστά ονόματα παρά για την αλήθεια», ανέφερε αρχικά ο 34χρονος επιθετικός.Ο Βραζιλιάνος συνέχισε εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την έκταση που πήρε η συγκεκριμένη φημολογία, επαναλαμβάνοντας πως δεν υπάρχει καμία ερωτική σύνδεση με τη Φονσέκα.Κλείνοντας την παρέμβασή του, δεν παρέλειψε να επιστρατεύσει και το χιούμορ, αναφερόμενος σε μία από τις αγαπημένες του δραστηριότητες:«Η ομάδα μου έχει ήδη τοποθετηθεί επίσημα, αλλά ένιωσα την ανάγκη να μιλήσω και προσωπικά, ώστε να τελειώσει αυτή η ιστορία! Χαιρετισμούς σε όλους και τώρα αφήστε με να παίξω το πόκερ μου με την ησυχία μου».Από την πλευρά της, η Βιρτζίνια Φονσέκα αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες των social media στη Βραζιλία, με την παρουσία της στο Instagram να ξεπερνά τους 56 εκατομμύρια ακολούθους.Το όνομά της είχε βρεθεί στο προσκήνιο τους προηγούμενους μήνες λόγω της σχέσης της με τον Βινίσιους Τζούνιορ.Η σχέση των δύο είχε παρουσιάσει αρκετές διακυμάνσεις, καθώς ο πρώτος χωρισμός τους σημειώθηκε τον Μάιο.Τον Ιούλιο, ωστόσο, αποφάσισαν να επανασυνδεθούν και να προσπαθήσουν να δώσουν μια νέα ευκαιρία στη σχέση τους.Η προσπάθεια αυτή δεν είχε τελικά την επιθυμητή κατάληξη, με τον οριστικό χωρισμό τους να γίνεται γνωστός πρόσφατα από το περιβάλλον της influencer.Όπως διευκρινίστηκε στη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ήταν κοινή και δεν είχε προηγηθεί κάποια έντονη αντιπαράθεση ή διαφωνία μεταξύ τους.Έτσι, λίγο μετά το τέλος της σχέσης της με τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης, η Φονσέκα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, αυτή τη φορά λόγω των δημοσιευμάτων που τη συνέδεσαν με τον Νεϊμάρ.Ο επιθετικός της Σάντος, πάντως, φρόντισε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, διαψεύδοντας κάθε ενδεχόμενο ερωτικής σχέσης με την influencer και εκφράζοντας την επιθυμία του να σταματήσει η αναπαραγωγή σεναρίων γύρω από την προσωπική του ζωή.