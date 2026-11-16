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Αντιδράσεις στην Γερμανία για τον «φόρο στο λουκάνικο» στα δημοτικά πανηγύρια από το 2027
Αντιδράσεις στην Γερμανία για τον «φόρο στο λουκάνικο» στα δημοτικά πανηγύρια από το 2027
Στο επίκεντρο οι πωλήσεις λουκάνικων και ποτών από εθελοντικές πυροσβεστικές σε τοπικές γιορτές και πανηγύρια.
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία η εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027 νέων κανόνων για τον ΦΠΑ στις οικονομικές δραστηριότητες των δήμων, με τις τοπικές εκδηλώσεις και τα παραδοσιακά πανηγύρια να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης. Η ρύθμιση, που έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «φόρος στο λουκάνικο» (Bratwurststeuer), ενδέχεται να κάνει ακριβότερα ακόμη και τα ψητά λουκάνικα που πωλούνται σε γιορτές χωριών από εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες.
Αφορμή για τις αντιδράσεις είναι η υποχρεωτική εφαρμογή της παραγράφου 2β του γερμανικού νόμου περί ΦΠΑ (Umsatzsteuergesetz), η οποία αφορά τη φορολόγηση των οικονομικών δραστηριοτήτων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως οι δήμοι και οι πόλεις.
Μέχρι σήμερα, η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης είχε επανειλημμένα αναβληθεί. Ωστόσο, η μεταβατική περίοδος ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026 και από την αρχή του επόμενου έτους οι δήμοι θα πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά το νέο πλαίσιο.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όταν μια εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία λειτουργεί ως τμήμα του δήμου και όχι ως ανεξάρτητος σύλλογος, η πώληση φαγητού και ποτών σε μια τοπική γιορτή ενδέχεται να υπάγεται σε ΦΠΑ.
Για τα τρόφιμα που πωλούνται σε καντίνες και εστιατόρια ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2026 μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 7%. Ωστόσο, οι φορείς που υπάγονται στη φορολόγηση θα πρέπει να καταγράφουν με ακρίβεια τα έσοδά τους και να εκδίδουν αποδείξεις, δημιουργώντας πρόσθετες διοικητικές υποχρεώσεις για τους εθελοντές.
Η λεγόμενη «φορολογία του λουκάνικου» έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πολιτικούς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι οι νέες υποχρεώσεις θα επιβαρύνουν τις εθελοντικές οργανώσεις και θα δυσκολέψουν τη διοργάνωση παραδοσιακών εκδηλώσεων.
Σύμφωνα με το Euronews, στο κοινοβούλιο του κρατιδίου Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, τα κόμματα CDU, Πράσινοι και FDP ζητούν να ανασταλεί η εφαρμογή του μέτρου για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες ή να προβλεφθούν περισσότερες εξαιρέσεις.
Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του FDP, Κρίστοφερ Φογκτ, δήλωσε ότι «όταν το λουκάνικο στη φωτιά του Πάσχα γίνεται υπόθεση για την εφορία, κάτι πάει πολύ στραβά», χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση μια νέα πηγή γραφειοκρατίας. Οι πολιτικές δυνάμεις ζητούν από την τοπική κυβέρνηση να στηρίξει τις εθελοντικές οργανώσεις και να αποσαφηνίσει το φορολογικό καθεστώς.
Το θέμα έχει προκαλέσει και σατιρικά σχόλια στη Γερμανία. Σε άρθρο του στον ιστότοπο Kommunal.de, ο Κρίστιαν Έρχαρντ-Ματσιέφσκι περιγράφει με σκωπτικό τρόπο το ενδεχόμενο οι πυροσβεστικές υπηρεσίες να αναγκαστούν να δημιουργήσουν συλλόγους υποστήριξης, προκειμένου να συνεχίσουν να πωλούν λουκάνικα χωρίς να επιβαρύνονται με τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις.
Διαφορετική προσέγγιση έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Ο υπουργός Οικονομικών, Μάρκους Όπτεντρενκ, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζεται ότι οι πωλήσεις λουκάνικων από εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες θα πρέπει να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
«Όποιος προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στην Πυροσβεστική αξίζει υποστήριξη και όχι γραφειοκρατία», ανέφερε ο υπουργός.
Η εγκύκλιος παραπέμπει σε αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται εδώ και τρία χρόνια για τις πωλήσεις κέικ, ποτών και άλλων προϊόντων σε σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις παιδικών σταθμών, όπου έχουν υιοθετηθεί απλούστερες διαδικασίες.
Αφορμή για τις αντιδράσεις είναι η υποχρεωτική εφαρμογή της παραγράφου 2β του γερμανικού νόμου περί ΦΠΑ (Umsatzsteuergesetz), η οποία αφορά τη φορολόγηση των οικονομικών δραστηριοτήτων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως οι δήμοι και οι πόλεις.
Μέχρι σήμερα, η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης είχε επανειλημμένα αναβληθεί. Ωστόσο, η μεταβατική περίοδος ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026 και από την αρχή του επόμενου έτους οι δήμοι θα πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά το νέο πλαίσιο.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όταν μια εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία λειτουργεί ως τμήμα του δήμου και όχι ως ανεξάρτητος σύλλογος, η πώληση φαγητού και ποτών σε μια τοπική γιορτή ενδέχεται να υπάγεται σε ΦΠΑ.
Για τα τρόφιμα που πωλούνται σε καντίνες και εστιατόρια ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2026 μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 7%. Ωστόσο, οι φορείς που υπάγονται στη φορολόγηση θα πρέπει να καταγράφουν με ακρίβεια τα έσοδά τους και να εκδίδουν αποδείξεις, δημιουργώντας πρόσθετες διοικητικές υποχρεώσεις για τους εθελοντές.
Η λεγόμενη «φορολογία του λουκάνικου» έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πολιτικούς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι οι νέες υποχρεώσεις θα επιβαρύνουν τις εθελοντικές οργανώσεις και θα δυσκολέψουν τη διοργάνωση παραδοσιακών εκδηλώσεων.
Αντιδράσεις για τη γραφειοκρατία
Σύμφωνα με το Euronews, στο κοινοβούλιο του κρατιδίου Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, τα κόμματα CDU, Πράσινοι και FDP ζητούν να ανασταλεί η εφαρμογή του μέτρου για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες ή να προβλεφθούν περισσότερες εξαιρέσεις.
Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του FDP, Κρίστοφερ Φογκτ, δήλωσε ότι «όταν το λουκάνικο στη φωτιά του Πάσχα γίνεται υπόθεση για την εφορία, κάτι πάει πολύ στραβά», χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση μια νέα πηγή γραφειοκρατίας. Οι πολιτικές δυνάμεις ζητούν από την τοπική κυβέρνηση να στηρίξει τις εθελοντικές οργανώσεις και να αποσαφηνίσει το φορολογικό καθεστώς.
Το θέμα έχει προκαλέσει και σατιρικά σχόλια στη Γερμανία. Σε άρθρο του στον ιστότοπο Kommunal.de, ο Κρίστιαν Έρχαρντ-Ματσιέφσκι περιγράφει με σκωπτικό τρόπο το ενδεχόμενο οι πυροσβεστικές υπηρεσίες να αναγκαστούν να δημιουργήσουν συλλόγους υποστήριξης, προκειμένου να συνεχίσουν να πωλούν λουκάνικα χωρίς να επιβαρύνονται με τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις.
Διαφορετική προσέγγιση έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Ο υπουργός Οικονομικών, Μάρκους Όπτεντρενκ, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζεται ότι οι πωλήσεις λουκάνικων από εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες θα πρέπει να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
Εξαιρέσεις για τις εθελοντικές πυροσβεστικές
«Όποιος προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στην Πυροσβεστική αξίζει υποστήριξη και όχι γραφειοκρατία», ανέφερε ο υπουργός.
Η εγκύκλιος παραπέμπει σε αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται εδώ και τρία χρόνια για τις πωλήσεις κέικ, ποτών και άλλων προϊόντων σε σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις παιδικών σταθμών, όπου έχουν υιοθετηθεί απλούστερες διαδικασίες.
Πίσω από τις αλλαγές βρίσκεται η ευρωπαϊκή οδηγία για το σύστημα ΦΠΑ, η οποία προβλέπει ότι οι δημόσιοι φορείς πρέπει να αντιμετωπίζονται φορολογικά όπως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, όταν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και ανταγωνίζονται εμπορικούς παρόχους.
Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή ρύθμιση
Η σχετική μεταρρύθμιση στη Γερμανία αποφασίστηκε το 2015, ωστόσο η εφαρμογή της παρατάθηκε επανειλημμένα λόγω των πρακτικών δυσκολιών που προκαλεί.
Η νέα υποχρέωση δεν αφορά αποκλειστικά τα λουκάνικα. Μπορεί να επηρεάσει την πώληση ποτών και άλλων προϊόντων σε δημοτικές εκδηλώσεις, αλλά και ορισμένες υπηρεσίες, όπως τη χρήση χώρων στάθμευσης.
Το αν θα επιβάλλεται τελικά ΦΠΑ σε κάθε εκδήλωση εξαρτάται από τη νομική μορφή του διοργανωτή, το είδος της δραστηριότητας και τα οικονομικά της δεδομένα. Επομένως, ο λεγόμενος «φόρος στο λουκάνικο» δεν αποτελεί νέο αυτοτελή φόρο, αλλά την εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων ΦΠΑ σε δραστηριότητες της δημόσιας διοίκησης. 
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