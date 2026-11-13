Χριστούγεννα σαν παραμύθι στο Βερολίνο: Ένα δάσος με 600 αιωρούμενα έλατα και 300.000 λαμπιόνια πάνω από παγοδρόμιο
ΚΟΣΜΟΣ
Βερολίνο Χριστούγεννα

Χριστούγεννα σαν παραμύθι στο Βερολίνο: Ένα δάσος με 600 αιωρούμενα έλατα και 300.000 λαμπιόνια πάνω από παγοδρόμιο

To μουσείο Dark Matter υποδέχεται την εορταστική περίοδο με την έκθεση «Winterlights» -Άνοιξε τις πύλες της στις 4 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 14 Φεβρουαρίου

Χριστούγεννα σαν παραμύθι στο Βερολίνο: Ένα δάσος με 600 αιωρούμενα έλατα και 300.000 λαμπιόνια πάνω από παγοδρόμιο
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Ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο σκηνικό, με εκατοντάδες έλατα να αιωρούνται πάνω από ένα φωτισμένο παγοδρόμιο, έχει δημιουργηθεί στο Βερολίνο, όπου το μουσείο Dark Matter υποδέχεται την εορταστική περίοδο με την έκθεση «Winterlights».

Λίγες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, ένας χώρος 1.000 τετραγωνικών μέτρων έχει μεταμορφωθεί σε ένα φωτεινό χειμερινό τοπίο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εγκατάσταση περιλαμβάνει ένα αιωρούμενο δάσος από 600 έλατα και περισσότερα από 300.000 φωτεινά σημεία, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα για τους επισκέπτες.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται ένα παγοδρόμιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φωτεινού θεάματος. Χιλιάδες μικρά φώτα έχουν ενσωματωθεί στον πάγο, μετατρέποντας την επιφάνειά του σε μια τεράστια φωτεινή οθόνη. Όσοι επιθυμούν να κάνουν πατινάζ μπορούν να νοικιάσουν παγοπέδιλα στον χώρο.

Χριστούγεννα σαν παραμύθι στο Βερολίνο: Ένα δάσος με 600 αιωρούμενα έλατα και 300.000 λαμπιόνια πάνω από παγοδρόμιο

Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της στις 4 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 14 Φεβρουαρίου 2027, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν το φωτεινό χειμερινό τοπίο και μετά την ολοκλήρωση της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Αντίστοιχη διοργάνωση είχε πραγματοποιηθεί και πέρυσι στον ίδιο χώρο.
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