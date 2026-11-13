Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2026, 14 Νοεμβρίου

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Η ανάπαυση αποτελεί μια θεμελιώδη βιολογική λειτουργία, κρίσιμης σημασίας για τη σωματική και πνευματική αναζωογόνηση, τη ρύθμιση των μεταβολικών διεργασιών, την εύρυθμη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και τη διατήρηση των γνωστικών ικανοτήτων.«Η υγιεινή του ύπνου δεν περιορίζεται μόνο στη χρονική του έκταση, αλλά περιλαμβάνει επίσης την ποιότητα, τη συνέπεια και τη ρυθμικότητά του, καθώς και την κατάλληλη χρονική τοποθέτηση. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης λαμβάνουν χώρα κρίσιμες νευροενδοκρινικές και μεταβολικές διεργασίες, οι οποίες επιδρούν στη ρύθμιση της γλυκόζης και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη», αναφέρουνκαι συνεχίζουν εξηγώντας πώς αλληλοεπιδρούν ο ύπνος με τον σακχαρώδη διαβήτη:Η συσχέτιση μεταξύ ύπνου και σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) εμφανίζεται να είναι αμφίδρομη. Αφενός, η ανεπαρκής ή διαταραγμένη ποιότητα ύπνου έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Αφετέρου, ο ίδιος ο διαβήτης δύναται να επηρεάσει δυσμενώς τον ύπνο. Επιστημονικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι τόσο η ανεπαρκής όσο και η υπερβολική διάρκεια ύπνου συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔτ2. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ADA), ο χαμηλότερος κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη καταγράφεται συνήθως γύρω στις 7 ώρες ύπνου ημερησίως.Η σύνδεση αυτή είναι εμφανής και στην επίτευξη ικανοποιητικού γλυκαιμικού ελέγχου. Μία συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση σε άτομα με ΣΔτ2 κατέδειξε ότι τόσο η ανεπαρκής όσο και η υπερβολική διάρκεια ύπνου συνδέονται με αυξημένες τιμές HbA1c. Παράλληλα, η χαμηλή ποιότητα ύπνου συσχετίζεται επίσης με υψηλότερη HbA1c. Σημαντική είναι και η συσχέτιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 με την παχυσαρκία. Τα άτομα με παχυσαρκία εμφανίζουν συχνά αποφρακτική υπνική άπνοια, καθώς η αυξημένη εναπόθεση λιπώδους ιστού στην περιοχή του τραχήλου μπορεί να συμβάλλει στη στένωση του ανώτερου αεραγωγού. Η αποφρακτική υπνική άπνοια και η αντίσταση στην ινσουλίνη συχνά συνυπάρχουν και μπορούν να αλληλοεπηρεάζονται.Πιθανοί μηχανισμοί που ερμηνεύουν τη συσχέτιση περιλαμβάνουν την αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη, τις διαταραχές στη ρύθμιση των ορμονών που σχετίζονται με την όρεξη και τον μεταβολισμό, την ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και την ενίσχυση του στρες. Ο ανεπαρκής ή υποβαθμισμένος ύπνος μπορεί να επηρεάσει τη μεταβολική λειτουργία και να μειώσει την ευαισθησία των κυττάρων στην ινσουλίνη, οδηγώντας σε δυσχερέστερη ρύθμιση της γλυκόζης.Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι η ανεπαρκής διάρκεια ύπνου, και ειδικότερα η μείωση της διάρκειας του σταδίου REM, σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα βισφατίνης, μιας αδιποκίνης. Η βισφατίνη παράγεται κυρίως από τον σπλαχνικό λιπώδη ιστό και έχει προταθεί ότι ενδέχεται να συμμετέχει στην παθοφυσιολογία του σακχαρώδη διαβήτη, καθώς μπορεί να ανταγωνίζεται την ινσουλίνη ως προς τη σύνδεσή της με τον υποδοχέα της. Αυξημένες συγκεντρώσεις βισφατίνης έχουν καταγραφεί τόσο σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 όσο και σε άτομα με τύπου 2.Οι διαταραχές του ύπνου, όπως η αποφρακτική υπνική άπνοια, ενδέχεται να επιφέρουν διαλείπουσα υποξία και κατακερματισμό του ύπνου, καταστάσεις που έχουν συνδεθεί με αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη και υπεργλυκαιμία. Ο ύπνος και ο κιρκάδιος ρυθμός διαδραματίζουν επίσης ρόλο στη ρύθμιση ορμονών που άπτονται του μεταβολισμού, της όρεξης και της ενεργειακής ισορροπίας. Η απορρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού, όπως παρατηρείται σε άτομα με μη σταθερό ωράριο ύπνου ή νυχτερινή εργασία, μπορεί να διαταράξει τον συγχρονισμό μεταξύ του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης και των μεταβολικών διεργασιών, επηρεάζοντας την ομοιόσταση της γλυκόζης.Επιπλέον, ο σακχαρώδης διαβήτης συνδέεται με διαταραχές του ύπνου, οι οποίες μπορεί να εκδηλώνονται με μειωμένη ποιότητα και διάρκεια, καθώς και με διαταραγμένη συνέχεια του ύπνου. Οι διακυμάνσεις των επιπέδων γλυκόζης κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο:Μπορεί να επιφέρει εφίδρωση, ταχυκαρδία, τρόμο, αίσθημα πείνας, ανησυχία ή απότομη αφύπνιση, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό του ύπνου.Μπορεί να προξενήσει έντονο αίσθημα δίψας και πολυουρία, οδηγώντας σε συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις και περιορισμένη συνολική διάρκεια ύπνου.Ο νευροπαθητικός πόνος, οι κράμπες ή άλλες σωματικές δυσφορίες συχνά παρεμποδίζουν την έναρξη ή τη διατήρηση του ύπνου., όπως η αποφρακτική υπνική άπνοια και η αϋπνία.Ως εκ τούτου, τα άτομα με διαβήτη είναι πιθανόν να παρουσιάζουν συχνότερα ανεπαρκή ή διαταραγμένο ύπνο, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο μεταξύ της διαταραχής του ύπνου και της δυσχέρειας στη γλυκαιμική ρύθμιση. Συνεπώς, η διάρκεια, η ποιότητα και η κανονικότητα του ύπνου συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για τη μεταβολική υγεία και τη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη.Η ADA προτείνει την εκτίμηση της υγείας του ύπνου σε άτομα με προδιαβήτη ή διαβήτη, καθώς και την προώθηση συνηθειών που ευνοούν έναν επαρκή και ποιοτικό ύπνο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι παρεμβατικές τεχνικές, όπως η εκπαίδευση στην υγιεινή του ύπνου και η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία, μπορούν να βελτιώσουν όχι μόνο την ποιότητα του ύπνου, αλλά και παραμέτρους του γλυκαιμικού ελέγχου, όπως η HbA1c και η γλυκόζη νηστείας.Για την υποστήριξη της ποιότητας του ύπνου, συνιστάται η υιοθέτηση των ακόλουθων απλών καθημερινών συνηθειών:Τακτικό πρόγραμμα ύπνου και αφύπνισης, για τη διατήρηση σταθερού ρυθμού.