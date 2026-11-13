Σαουδική Αραβία: Πάνω από 500 Αιθίοπες περιμένουν να εκτελεστούν για διακίνηση ναρκωτικών

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Όχι λιγότεροι από 520 υπήκοοι της Αιθιοπίας, καταδικασμένοι σε θάνατο για διακίνηση ναρκωτικών, κρατούνται το τρέχον διάστημα εν αναμονή της εκτέλεσής τους σε φυλακές στη, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η κυβέρνηση της Τιγκράι, επαρχίας της βόρειας Αιθιοπίας, παροτρύνοντας τις αρχές του βασιλείου να δείξουν «επιείκεια».Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία, ηκατατάσσεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των εκτελέσεων στις οποίες προχώρησε μεταξύ τουκαι τουπίσω από την Κίνα και το Ιράν. Τοαναφέρει πως έχει καταμετρήσει πάνω από 200 εκτελέσεις μέσα στο 2026 στο βασίλειο.Οι αρχές στο Ριάντ ανακοίνωσαν προχθές Παρασκευή ότι εκτέλεσαν δυο Αιθίοπες, καταδικασμένους για διακίνηση ναρκωτικών, μια εβδομάδα αφού προχώρησαν στη θανάτωση πέντε συμπατριωτών τους, καταδικασμένων για το ίδιο κακούργημα.Ακόμη πέντε είχαν εκτελεστεί τον Ιούνιο και ισάριθμοι τον Ιούλιο, με το σύνολο των εκτελεσθέντων πολιτών Αιθιοπίας που θανατώθηκαν φέτος να ανέρχεται σε 34. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό αλλοδαπών που εκτελέστηκαν από τις σαουδαραβικές αρχές, με βάση την καταμέτρηση του AFP, που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις.«Στη Σαουδική Αραβία, 520 Αιθίοπες έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και αναμένουν την εκτέλεσή τους (...) Στην πλειονότητά τους, οι άνθρωποι που κρατούνται ενόψει της θανάτωσής τους κατάγονται από την επαρχία Τιγκράι», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Χαγίς Σιμπαγκάντις, επικεφαλής της υπηρεσίας που αρμόδια για ζητήματα νεολαίας στην κυβέρνηση του Τιγκράι.«Αυτοί που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο είτε εξαπατήθηκαν από ενδιάμεσους και παρασύρθηκαν στη διακίνηση ναρκωτικών είτε απλά συνόδευαν πρόσωπα που διακινούσαν ναρκωτικά», σημείωσε. «Οι περισσότεροι δικάστηκαν χωρίς συνήγορο, σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνουν, χωρίς διερμηνέα», πρόσθεσε. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αιθιοπίας, που έχει καλές σχέσεις με το βασίλειο, θα έπρεπε να ζητήσει από το Ριάντ να «επιδείξει επιείκεια» και να μην τους εκτελέσει, σχολίασε ο κ. Χαγίς.Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αιθιοπίας δεν απάντησε όταν το Γαλλικό Πρακτορείο της ζήτησε να σχολιάσει. Χιλιάδες Αιθίοπες, διανύοντας την επικίνδυνη «ανατολική οδό», που συνδέει το Κέρας της Αφρικής με την πετρελαϊκή μοναρχία του Κόλπου μέσω Υεμένης, πάνε στη Σαουδική Αραβία για να βρουν δουλειά, κατά κανόνα ως ανειδίκευτοι εργάτες.Η ΜΚΟ Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) προτρέπει συχνά το βασίλειο να μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε βάρος δεκάδων ξένων, ιδίως πολιτών Αιθιοπίας, που καταδικάζονται για «μη βίαια» εγκλήματα, κυρίως διακίνηση ναρκωτικών. Το Ριάντ λέει ότι η εσχάτη των ποινών είναι απαραίτητη για την επιβολή της τάξης και διαβεβαιώνει πως δεν την εφαρμόζει παρά αφού εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα.Στη βόρεια Αιθιοπία μαινόταν πόλεμος από το 2020 ως το 2022 ανάμεσα στο Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Λαού της Τιγκράι (TPLF) και δυνάμεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τουλάχιστον 600.000 νεκρούς, σύμφωνα με εκτίμηση της Αφρικανικής Ένωσης. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν ακόμη εσωτερικά εκτοπισμένοι στην επαρχία, όπου τον Σεπτέμβριο ξανάρχισαν αιματηρές μάχες. Ωστόσο το επίπεδο της βίας μοιάζει να έχει αποκλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.