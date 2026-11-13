Η Αφροδίτη Νέστορα για τη νύχτα της τρομοκρατικής επίθεσης: Το ωστικό κύμα που σκότωσε τη μητέρα της και η μάχη με τον φόβο και τα εγκαύματα

Η απώλεια της αδελφής της και το σωματείο Ready

«Δεν έχω τίποτα να πω στους δράστες»

Η κριτική για τη στάση των γυναικείων οργανώσεων και των πολιτικών

«Είναι σαν να έχω παγώσει μέσα μου»

Εξίσου δύσκολη είναι η ψυχική διαχείριση της εμπειρίας. Παρότι εξακολουθεί να μένει στο ίδιο σπίτι, προσπαθεί να αποφεύγει τη μοναξιά. «Προσπαθώ να είμαι συνέχεια με κόσμο. Δεν θέλω να είμαι μόνη μου», εξομολογείται. Όπως λέει, όταν μένει μόνη ανακαλεί όσα συνέβησαν και βιώνει ξανά τον φόβο εκείνης της νύχτας. «Ο κόσμος μπορεί να βλέπει μια κοπέλα που προσπαθεί να επανακτήσει την καθημερινότητά της, αλλά έχω πολύ δρόμο ακόμη. Είμαι εδώ λόγω πείσματος», τονίζει.Η απώλεια της μητέρας της ήρθε να προστεθεί σε μια ακόμη μεγάλη οικογενειακή τραγωδία. Πριν από πέντε χρόνια, η Αφροδίτη Νέστορα έχασε την αδελφή της, η οποία είχε δώσει επί τέσσερα χρόνια μάχη με τη λευχαιμία.Όπως περιγράφει, η αδελφή της υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και αντιμετώπισε με μεγάλη δύναμη την ασθένειά της.«Η αδελφή μου ήταν μια πολύ δυνατή γυναίκα», λέει, προσθέτοντας ότι ακόμη και στη διάρκεια της ασθένειάς της ανησυχούσε μήπως επιβάρυνε τους ανθρώπους που βρίσκονταν δίπλα της.Από εκείνη την εμπειρία γεννήθηκε και η προσπάθεια δημιουργίας του σωματείου Ready, με στόχο την ενίσχυση του εθελοντισμού και της δωρεάς μυελού των οστών. Όπως εξηγεί, η πρώτη υπογραφή για τη δημιουργία του σωματείου ήταν της αδελφής της, ενώ το σύμβολό του, ένα μικρό δέντρο, συνδέεται με μια εικόνα που η ίδια έβλεπε στο νοσοκομείο όσο την περίμενε. «Τον πόνο που ζήσαμε προσπάθησα να τον κάνω βοήθεια και δημιουργία», αναφέρει.Αναφερόμενη στους κατηγορουμένους για τη φονική επίθεση, η Αφροδίτη Νέστορα δηλώνει ότι δεν μπορεί να βρει λόγια για να απευθυνθεί σε αυτούς.«Δεν έχω τίποτα να πω στους δράστες της επίθεσης», σημειώνει. Όπως εξηγεί, δεν αισθάνεται ότι μπορεί να προσεγγίσει λογικά μια πράξη που είχε τόσο καταστροφικές συνέπειες για την οικογένειά της. «Μου στέρησαν το πιο σημαντικό πρόσωπο της ζωής μου», λέει, ενώ προσθέτει ότι δεν εύχεται σε κανέναν να βιώσει όσα έζησαν η ίδια και οι δικοί της άνθρωποι.Για την επικείμενη δικαστική διαδικασία αναφέρει ότι το πιθανότερο είναι να παραστεί στη δίκη, χωρίς όμως να γνωρίζει ακόμη πώς θα διαχειριστεί ψυχολογικά εκείνη τη στιγμή. «Πολλές φορές νιώθω ότι συζητάω γι' αυτό σαν να μην έχει συμβεί σε μένα», εξομολογείται, χαρακτηρίζοντας αυτή την αποστασιοποίηση έναν τρόπο άμυνας.Η Αφροδίτη Νέστορα εκφράζει επίσης τον προβληματισμό της για τις αντιδράσεις που ακολούθησαν την επίθεση, ιδιαίτερα από γυναικείες οργανώσεις και πρόσωπα του πολιτικού κόσμου. «Δεν είδα γυναικείες οργανώσεις να ξεσηκώνονται για την επίθεση σε μένα», αναφέρει, τονίζοντας ότι της προκάλεσε εντύπωση η απουσία ισχυρότερων δημόσιων αντιδράσεων.Η ίδια εκτιμά ότι η επίθεση είχε πολιτικό χαρακτήρα, συνδέοντάς την με την ιδιότητά της ως στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Υπογραμμίζει ότι δεν θεωρούσε τον εαυτό της ιδιαίτερα προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο και ότι η μέχρι σήμερα δράση της είχε έντονο εθελοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα. «Με προβληματίζει ότι δεν υπήρξαν έντονες αντιδράσεις», σημειώνει.Αναγνωρίζει ότι στην κηδεία της μητέρας της παρέστησαν εκπρόσωποι διαφορετικών πολιτικών κομμάτων, ωστόσο επισημαίνει πως από ορισμένους πολιτικούς αρχηγούς θα περίμενε πιο ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση. «Θα περίμενα από πολιτικούς αρχηγούς να είναι πιο ξεκάθαροι», αναφέρει.Όπως εξηγεί, ένας από τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μιλήσει δημόσια είναι η επιθυμία της να μην ξεχαστεί η επίθεση και να μην αντιμετωπιστεί ως ακόμη μία είδηση που πέρασε από την επικαιρότητα. «Θέλω να μιλήσω στον κόσμο για την τρομοκρατία που ζήσαμε», τονίζει.Παρά την προσπάθειά της να επιστρέψει στην καθημερινότητα, η Αφροδίτη Νέστορα περιγράφει μια διαρκή εσωτερική ένταση. «Είναι σαν να έχω παγώσει», αναφέρει, εξηγώντας ότι αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση ως έναν μηχανισμό επιβίωσης.Την ίδια στιγμή, παραδέχεται ότι σε δημόσιες εμφανίσεις μπορεί να αισθανθεί πως κάποιος την παρακολουθεί, ενώ η μοναξιά εξακολουθεί να της προκαλεί φόβο.Παρά τις δυσκολίες, δεν σκέφτεται να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. Αντίθετα, δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την πολιτική και κοινωνική της δραστηριότητα. Η ίδια επιβεβαιώνει ότι έχει θέσει τον εαυτό της στη διάθεση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εκλογές στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει, έχει συναντηθεί μαζί του και του έχει δηλώσει ότι θα βρίσκεται δίπλα του και στην επόμενη εκλογική διαδικασία, είτε αξιοποιηθεί σε ψηφοδέλτιο της περιφέρειας είτε σε εκείνο της Επικρατείας.«Έχω μια μεγάλη αγάπη για τον άνθρωπο και τη Θεσσαλονίκη», λέει, εξηγώντας ότι η ενασχόλησή της με την πολιτική ήταν μια συνειδητή επιλογή. «Θέλω με τη συμμετοχή μου να συνεχίσω να προσφέρω στους ανθρώπους», καταλήγει.