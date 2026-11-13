Η Αφροδίτη Νέστορα για τη νύχτα της τρομοκρατικής επίθεσης: Το ωστικό κύμα που σκότωσε τη μητέρα της και η μάχη με τον φόβο και τα εγκαύματα
Η Αφροδίτη Νέστορα για τη νύχτα της τρομοκρατικής επίθεσης: Το ωστικό κύμα που σκότωσε τη μητέρα της και η μάχη με τον φόβο και τα εγκαύματα
Η Αφροδίτη Νέστορα μιλά στο Direct για την απώλεια της μητέρας της, τα σοβαρά της εγκαύματα και τον θάνατο της αδερφής της από λευχαιμία – Τι λέει για το πολιτικό της μέλλον
Τέσσερις μήνες μετά τη φονική εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη, η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να ζει με τις σωματικές και ψυχικές συνέπειες εκείνης της νύχτας. Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, που έχασε τη μητέρα της, Βάγια Νέστορα, και τραυματίστηκε σοβαρά από τις εκρήξεις, μιλά στον Γιώργο Ευγενίδη και την εκπομπή Direct για όσα συνέβησαν, τις στιγμές που πίστεψε ότι θα χάσει τη ζωή της, τη δύσκολη αποκατάσταση της υγείας της και τον φόβο που εξακολουθεί να τη συνοδεύει.
«Είναι τυχαίο που είμαι εδώ», λέει η Αφροδίτη Νέστορα, περιγράφοντας τη στιγμή που εγκλωβίστηκε στην πολυκατοικία.
Όπως εξηγεί, η ημέρα είχε ξεκινήσει απολύτως φυσιολογικά, με πολλή δουλειά στο δικηγορικό της γραφείο. Δεν είχε αισθανθεί φόβο ή κάποια απειλή και το βράδυ είχε βγει για μια βόλτα στη γειτονιά. Αργότερα ξύπνησε από την αναστάτωση στην οικοδομή.
Η μητέρα της άκουσε τον συναγερμό και ειδοποίησε τον πατέρα της, ο οποίος κατέβηκε για να δει τι συνέβαινε. Όταν επέστρεψε, ενημέρωσε την οικογένεια και επιχείρησαν να εγκαταλείψουν το κτίριο. Το ασανσέρ όμως δεν λειτουργούσε, ενώ η μητέρα της είχε υποβληθεί σε αρθροπλαστική και δυσκολευόταν να χρησιμοποιήσει τις σκάλες.
«Στον τρίτο όροφο βρήκε το ωστικό κύμα τη μητέρα μου», περιγράφει. «Ήταν κλίμα πολέμου. Δεν περιγράφεται, δεν αναπνέαμε», αναφέρει, περιγράφοντας τον πανικό και τις συνθήκες που επικρατούσαν. Η ίδια περιγράφει τη στιγμή που εγκλωβίστηκε μέσα στην οικοδομή.
«Έβλεπα οράματα ότι έφευγα από τη ζωή», λέει. «Έβλεπα σκηνές από τη ζωή μου. Δεν ξέρω πώς τελείωσε εκείνο το βράδυ».
Σήμερα προσπαθεί να μην ανακαλεί διαρκώς εκείνες τις στιγμές, καθώς, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζει μετατραυματικό στρες.
«Ήταν μια υπέροχη μητέρα, πολύ αξιοπρεπής, είχε ευθυκρισία», αναφέρει. Η Βάγια Νέστορα εργαζόταν ως δικαστική υπάλληλος, ενώ, σύμφωνα με την κόρη της, είχε ασχοληθεί επαγγελματικά και με υποθέσεις παραβατικότητας. Στέκεται ιδιαίτερα στη σχέση των γονιών της, που ήταν μαζί επί 47 χρόνια.
«Ήταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι», σημειώνει, εξηγώντας ότι ο πατέρας της προσπαθεί ακόμη να σταθεί στα πόδια του μετά την απώλεια. «Εύχομαι σε κανέναν να μη ζήσει αυτό που ζήσαμε εμείς», λέει, προσθέτοντας ότι θαυμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας της αντιμετώπισε δημόσια την τραγωδία.
Η πίστη, όπως εξηγεί, αποτελεί σημαντικό στήριγμα για την οικογένεια. «Πάντα επικαλούμαι τον Θεό. Μόνο με προσευχή και πίστη μπορείς να ξεπεράσεις κάτι που ξεπερνάει κάθε λογική».
Όπως αποκαλύπτει, έφτασε πολύ κοντά στο ενδεχόμενο να χρειαστεί μεταμόσχευση δέρματος, ενώ η πορεία της αποκατάστασης παραμένει μακρά.
«Οριακά γλίτωσα τη μεταμόσχευση», αναφέρει, εξηγώντας ότι θα χρειαστεί να περάσει περίπου ενάμισης χρόνος προκειμένου να εκτιμηθεί αν απαιτείται νέα χειρουργική επέμβαση.
Η καθημερινότητά της εξακολουθεί να έχει περιορισμούς. Δεν επιτρέπεται να εκτίθεται στον ήλιο, αντιμετωπίζει πόνους και αίσθημα τραβήγματος στα σημεία των εγκαυμάτων και λαμβάνει αναλγητικά. Παράλληλα, διαπιστώνει ότι οι φυσικές της αντοχές δεν είναι οι ίδιες με πριν. «Οι γιατροί μού λένε να δώσω χρόνο στον εαυτό μου», σημειώνει.
«Είναι τυχαίο που είμαι εδώ», λέει η Αφροδίτη Νέστορα, περιγράφοντας τη στιγμή που εγκλωβίστηκε στην πολυκατοικία.
Όπως εξηγεί, η ημέρα είχε ξεκινήσει απολύτως φυσιολογικά, με πολλή δουλειά στο δικηγορικό της γραφείο. Δεν είχε αισθανθεί φόβο ή κάποια απειλή και το βράδυ είχε βγει για μια βόλτα στη γειτονιά. Αργότερα ξύπνησε από την αναστάτωση στην οικοδομή.
Η μητέρα της άκουσε τον συναγερμό και ειδοποίησε τον πατέρα της, ο οποίος κατέβηκε για να δει τι συνέβαινε. Όταν επέστρεψε, ενημέρωσε την οικογένεια και επιχείρησαν να εγκαταλείψουν το κτίριο. Το ασανσέρ όμως δεν λειτουργούσε, ενώ η μητέρα της είχε υποβληθεί σε αρθροπλαστική και δυσκολευόταν να χρησιμοποιήσει τις σκάλες.
«Στον τρίτο όροφο βρήκε το ωστικό κύμα τη μητέρα μου», περιγράφει. «Ήταν κλίμα πολέμου. Δεν περιγράφεται, δεν αναπνέαμε», αναφέρει, περιγράφοντας τον πανικό και τις συνθήκες που επικρατούσαν. Η ίδια περιγράφει τη στιγμή που εγκλωβίστηκε μέσα στην οικοδομή.
«Έβλεπα οράματα ότι έφευγα από τη ζωή», λέει. «Έβλεπα σκηνές από τη ζωή μου. Δεν ξέρω πώς τελείωσε εκείνο το βράδυ».
Σήμερα προσπαθεί να μην ανακαλεί διαρκώς εκείνες τις στιγμές, καθώς, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζει μετατραυματικό στρες.
«Η μητέρα μου είχε αποστολή να μας φροντίζει»Μιλώντας για τη μητέρα της, η Αφροδίτη Νέστορα περιγράφει μια γυναίκα ιδιαίτερα προστατευτική, δίκαιη και αφοσιωμένη στην οικογένειά της.
«Ήταν μια υπέροχη μητέρα, πολύ αξιοπρεπής, είχε ευθυκρισία», αναφέρει. Η Βάγια Νέστορα εργαζόταν ως δικαστική υπάλληλος, ενώ, σύμφωνα με την κόρη της, είχε ασχοληθεί επαγγελματικά και με υποθέσεις παραβατικότητας. Στέκεται ιδιαίτερα στη σχέση των γονιών της, που ήταν μαζί επί 47 χρόνια.
«Ήταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι», σημειώνει, εξηγώντας ότι ο πατέρας της προσπαθεί ακόμη να σταθεί στα πόδια του μετά την απώλεια. «Εύχομαι σε κανέναν να μη ζήσει αυτό που ζήσαμε εμείς», λέει, προσθέτοντας ότι θαυμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας της αντιμετώπισε δημόσια την τραγωδία.
Η πίστη, όπως εξηγεί, αποτελεί σημαντικό στήριγμα για την οικογένεια. «Πάντα επικαλούμαι τον Θεό. Μόνο με προσευχή και πίστη μπορείς να ξεπεράσεις κάτι που ξεπερνάει κάθε λογική».
Τα εγκαύματα τρίτου βαθμού και η δύσκολη αποκατάστασηΗ επίθεση άφησε στην Αφροδίτη Νέστορα σοβαρά εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια.
Όπως αποκαλύπτει, έφτασε πολύ κοντά στο ενδεχόμενο να χρειαστεί μεταμόσχευση δέρματος, ενώ η πορεία της αποκατάστασης παραμένει μακρά.
«Οριακά γλίτωσα τη μεταμόσχευση», αναφέρει, εξηγώντας ότι θα χρειαστεί να περάσει περίπου ενάμισης χρόνος προκειμένου να εκτιμηθεί αν απαιτείται νέα χειρουργική επέμβαση.
Η καθημερινότητά της εξακολουθεί να έχει περιορισμούς. Δεν επιτρέπεται να εκτίθεται στον ήλιο, αντιμετωπίζει πόνους και αίσθημα τραβήγματος στα σημεία των εγκαυμάτων και λαμβάνει αναλγητικά. Παράλληλα, διαπιστώνει ότι οι φυσικές της αντοχές δεν είναι οι ίδιες με πριν. «Οι γιατροί μού λένε να δώσω χρόνο στον εαυτό μου», σημειώνει.
Εξίσου δύσκολη είναι η ψυχική διαχείριση της εμπειρίας. Παρότι εξακολουθεί να μένει στο ίδιο σπίτι, προσπαθεί να αποφεύγει τη μοναξιά. «Προσπαθώ να είμαι συνέχεια με κόσμο. Δεν θέλω να είμαι μόνη μου», εξομολογείται. Όπως λέει, όταν μένει μόνη ανακαλεί όσα συνέβησαν και βιώνει ξανά τον φόβο εκείνης της νύχτας. «Ο κόσμος μπορεί να βλέπει μια κοπέλα που προσπαθεί να επανακτήσει την καθημερινότητά της, αλλά έχω πολύ δρόμο ακόμη. Είμαι εδώ λόγω πείσματος», τονίζει.
Όπως περιγράφει, η αδελφή της υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και αντιμετώπισε με μεγάλη δύναμη την ασθένειά της.
«Η αδελφή μου ήταν μια πολύ δυνατή γυναίκα», λέει, προσθέτοντας ότι ακόμη και στη διάρκεια της ασθένειάς της ανησυχούσε μήπως επιβάρυνε τους ανθρώπους που βρίσκονταν δίπλα της.
Από εκείνη την εμπειρία γεννήθηκε και η προσπάθεια δημιουργίας του σωματείου Ready, με στόχο την ενίσχυση του εθελοντισμού και της δωρεάς μυελού των οστών. Όπως εξηγεί, η πρώτη υπογραφή για τη δημιουργία του σωματείου ήταν της αδελφής της, ενώ το σύμβολό του, ένα μικρό δέντρο, συνδέεται με μια εικόνα που η ίδια έβλεπε στο νοσοκομείο όσο την περίμενε. «Τον πόνο που ζήσαμε προσπάθησα να τον κάνω βοήθεια και δημιουργία», αναφέρει.
«Δεν έχω τίποτα να πω στους δράστες της επίθεσης», σημειώνει. Όπως εξηγεί, δεν αισθάνεται ότι μπορεί να προσεγγίσει λογικά μια πράξη που είχε τόσο καταστροφικές συνέπειες για την οικογένειά της. «Μου στέρησαν το πιο σημαντικό πρόσωπο της ζωής μου», λέει, ενώ προσθέτει ότι δεν εύχεται σε κανέναν να βιώσει όσα έζησαν η ίδια και οι δικοί της άνθρωποι.
Για την επικείμενη δικαστική διαδικασία αναφέρει ότι το πιθανότερο είναι να παραστεί στη δίκη, χωρίς όμως να γνωρίζει ακόμη πώς θα διαχειριστεί ψυχολογικά εκείνη τη στιγμή. «Πολλές φορές νιώθω ότι συζητάω γι' αυτό σαν να μην έχει συμβεί σε μένα», εξομολογείται, χαρακτηρίζοντας αυτή την αποστασιοποίηση έναν τρόπο άμυνας.
Η ίδια εκτιμά ότι η επίθεση είχε πολιτικό χαρακτήρα, συνδέοντάς την με την ιδιότητά της ως στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Υπογραμμίζει ότι δεν θεωρούσε τον εαυτό της ιδιαίτερα προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο και ότι η μέχρι σήμερα δράση της είχε έντονο εθελοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα. «Με προβληματίζει ότι δεν υπήρξαν έντονες αντιδράσεις», σημειώνει.
Αναγνωρίζει ότι στην κηδεία της μητέρας της παρέστησαν εκπρόσωποι διαφορετικών πολιτικών κομμάτων, ωστόσο επισημαίνει πως από ορισμένους πολιτικούς αρχηγούς θα περίμενε πιο ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση. «Θα περίμενα από πολιτικούς αρχηγούς να είναι πιο ξεκάθαροι», αναφέρει.
Όπως εξηγεί, ένας από τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μιλήσει δημόσια είναι η επιθυμία της να μην ξεχαστεί η επίθεση και να μην αντιμετωπιστεί ως ακόμη μία είδηση που πέρασε από την επικαιρότητα. «Θέλω να μιλήσω στον κόσμο για την τρομοκρατία που ζήσαμε», τονίζει.
Την ίδια στιγμή, παραδέχεται ότι σε δημόσιες εμφανίσεις μπορεί να αισθανθεί πως κάποιος την παρακολουθεί, ενώ η μοναξιά εξακολουθεί να της προκαλεί φόβο.
Παρά τις δυσκολίες, δεν σκέφτεται να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. Αντίθετα, δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την πολιτική και κοινωνική της δραστηριότητα. Η ίδια επιβεβαιώνει ότι έχει θέσει τον εαυτό της στη διάθεση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εκλογές στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει, έχει συναντηθεί μαζί του και του έχει δηλώσει ότι θα βρίσκεται δίπλα του και στην επόμενη εκλογική διαδικασία, είτε αξιοποιηθεί σε ψηφοδέλτιο της περιφέρειας είτε σε εκείνο της Επικρατείας.
«Έχω μια μεγάλη αγάπη για τον άνθρωπο και τη Θεσσαλονίκη», λέει, εξηγώντας ότι η ενασχόλησή της με την πολιτική ήταν μια συνειδητή επιλογή. «Θέλω με τη συμμετοχή μου να συνεχίσω να προσφέρω στους ανθρώπους», καταλήγει.
Η απώλεια της αδελφής της και το σωματείο ReadyΗ απώλεια της μητέρας της ήρθε να προστεθεί σε μια ακόμη μεγάλη οικογενειακή τραγωδία. Πριν από πέντε χρόνια, η Αφροδίτη Νέστορα έχασε την αδελφή της, η οποία είχε δώσει επί τέσσερα χρόνια μάχη με τη λευχαιμία.
Όπως περιγράφει, η αδελφή της υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και αντιμετώπισε με μεγάλη δύναμη την ασθένειά της.
«Η αδελφή μου ήταν μια πολύ δυνατή γυναίκα», λέει, προσθέτοντας ότι ακόμη και στη διάρκεια της ασθένειάς της ανησυχούσε μήπως επιβάρυνε τους ανθρώπους που βρίσκονταν δίπλα της.
Από εκείνη την εμπειρία γεννήθηκε και η προσπάθεια δημιουργίας του σωματείου Ready, με στόχο την ενίσχυση του εθελοντισμού και της δωρεάς μυελού των οστών. Όπως εξηγεί, η πρώτη υπογραφή για τη δημιουργία του σωματείου ήταν της αδελφής της, ενώ το σύμβολό του, ένα μικρό δέντρο, συνδέεται με μια εικόνα που η ίδια έβλεπε στο νοσοκομείο όσο την περίμενε. «Τον πόνο που ζήσαμε προσπάθησα να τον κάνω βοήθεια και δημιουργία», αναφέρει.
«Δεν έχω τίποτα να πω στους δράστες»Αναφερόμενη στους κατηγορουμένους για τη φονική επίθεση, η Αφροδίτη Νέστορα δηλώνει ότι δεν μπορεί να βρει λόγια για να απευθυνθεί σε αυτούς.
«Δεν έχω τίποτα να πω στους δράστες της επίθεσης», σημειώνει. Όπως εξηγεί, δεν αισθάνεται ότι μπορεί να προσεγγίσει λογικά μια πράξη που είχε τόσο καταστροφικές συνέπειες για την οικογένειά της. «Μου στέρησαν το πιο σημαντικό πρόσωπο της ζωής μου», λέει, ενώ προσθέτει ότι δεν εύχεται σε κανέναν να βιώσει όσα έζησαν η ίδια και οι δικοί της άνθρωποι.
Για την επικείμενη δικαστική διαδικασία αναφέρει ότι το πιθανότερο είναι να παραστεί στη δίκη, χωρίς όμως να γνωρίζει ακόμη πώς θα διαχειριστεί ψυχολογικά εκείνη τη στιγμή. «Πολλές φορές νιώθω ότι συζητάω γι' αυτό σαν να μην έχει συμβεί σε μένα», εξομολογείται, χαρακτηρίζοντας αυτή την αποστασιοποίηση έναν τρόπο άμυνας.
Η κριτική για τη στάση των γυναικείων οργανώσεων και των πολιτικώνΗ Αφροδίτη Νέστορα εκφράζει επίσης τον προβληματισμό της για τις αντιδράσεις που ακολούθησαν την επίθεση, ιδιαίτερα από γυναικείες οργανώσεις και πρόσωπα του πολιτικού κόσμου. «Δεν είδα γυναικείες οργανώσεις να ξεσηκώνονται για την επίθεση σε μένα», αναφέρει, τονίζοντας ότι της προκάλεσε εντύπωση η απουσία ισχυρότερων δημόσιων αντιδράσεων.
Η ίδια εκτιμά ότι η επίθεση είχε πολιτικό χαρακτήρα, συνδέοντάς την με την ιδιότητά της ως στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Υπογραμμίζει ότι δεν θεωρούσε τον εαυτό της ιδιαίτερα προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο και ότι η μέχρι σήμερα δράση της είχε έντονο εθελοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα. «Με προβληματίζει ότι δεν υπήρξαν έντονες αντιδράσεις», σημειώνει.
Αναγνωρίζει ότι στην κηδεία της μητέρας της παρέστησαν εκπρόσωποι διαφορετικών πολιτικών κομμάτων, ωστόσο επισημαίνει πως από ορισμένους πολιτικούς αρχηγούς θα περίμενε πιο ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση. «Θα περίμενα από πολιτικούς αρχηγούς να είναι πιο ξεκάθαροι», αναφέρει.
Όπως εξηγεί, ένας από τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μιλήσει δημόσια είναι η επιθυμία της να μην ξεχαστεί η επίθεση και να μην αντιμετωπιστεί ως ακόμη μία είδηση που πέρασε από την επικαιρότητα. «Θέλω να μιλήσω στον κόσμο για την τρομοκρατία που ζήσαμε», τονίζει.
«Είναι σαν να έχω παγώσει μέσα μου»Παρά την προσπάθειά της να επιστρέψει στην καθημερινότητα, η Αφροδίτη Νέστορα περιγράφει μια διαρκή εσωτερική ένταση. «Είναι σαν να έχω παγώσει», αναφέρει, εξηγώντας ότι αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση ως έναν μηχανισμό επιβίωσης.
Την ίδια στιγμή, παραδέχεται ότι σε δημόσιες εμφανίσεις μπορεί να αισθανθεί πως κάποιος την παρακολουθεί, ενώ η μοναξιά εξακολουθεί να της προκαλεί φόβο.
Παρά τις δυσκολίες, δεν σκέφτεται να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. Αντίθετα, δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την πολιτική και κοινωνική της δραστηριότητα. Η ίδια επιβεβαιώνει ότι έχει θέσει τον εαυτό της στη διάθεση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εκλογές στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει, έχει συναντηθεί μαζί του και του έχει δηλώσει ότι θα βρίσκεται δίπλα του και στην επόμενη εκλογική διαδικασία, είτε αξιοποιηθεί σε ψηφοδέλτιο της περιφέρειας είτε σε εκείνο της Επικρατείας.
«Έχω μια μεγάλη αγάπη για τον άνθρωπο και τη Θεσσαλονίκη», λέει, εξηγώντας ότι η ενασχόλησή της με την πολιτική ήταν μια συνειδητή επιλογή. «Θέλω με τη συμμετοχή μου να συνεχίσω να προσφέρω στους ανθρώπους», καταλήγει.
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