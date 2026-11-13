Μεθυσμένος οδηγός το τερμάτισε στην Τουρκία, έπιασε το τιμόνι τρακτέρ ενώ είχε αλκοόλ 23 φορές πάνω από το όριο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Οδηγός Τρακτέρ Αλκοόλ

Μεθυσμένος οδηγός το τερμάτισε στην Τουρκία, έπιασε το τιμόνι τρακτέρ ενώ είχε αλκοόλ 23 φορές πάνω από το όριο, δείτε βίντεο

Ο οδηγός του τρακτέρ που έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή Μουντανιά βρέθηκε να έχει στο αίμα του αλκοόλ 4,63 mg/l με όριο τα 0,20 mg/l

Μεθυσμένος οδηγός το τερμάτισε στην Τουρκία, έπιασε το τιμόνι τρακτέρ ενώ είχε αλκοόλ 23 φορές πάνω από το όριο, δείτε βίντεο
Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο περιστατικό ανευθυνότητας βρέθηκαν αστυνομικοί που κλήθηκαν για τροχαίο στην Προύσα της Τουρκίας καθώς, όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός ενός τρακτέρ είχε καταναλώσει αλκοόλ 23 φορές πάνω από το όριο!

Συγκεκριμένα ο οδηγός του τρακτέρ που είχε πέσει πάνω σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή Μουντανιά βρέθηκε να έχει στο αίμα του αλκοόλ 4,63 mg/l. Σημειώνεται ότι στην Τουρκία το όριο για οδηγούς τρακτέρ είναι 0,20 mg/l.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο απερίσκεπτος οδηγός όχι μόνο δυσκολευόταν να κρατήσει το τιμόνι αλλά ακόμα και να περπατήσει.



Κατά την ανάκριση αποκαλύφθηκε ότι στον οδηγό είχε αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ότι αυτή ήταν η τρίτη φορά που διέπραττε την ίδια παράβαση.

Στον οδηγό επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 350.000 τουρκικών λιρών (6.200 ευρώ): 150.000 λίρες (2.700 ευρώ) για την τρίτη παράβαση και 200.000 λίρες (3.500 ευρώ) επειδή οδηγούσε παρά το γεγονός ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης.

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