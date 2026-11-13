«Του είπα ότι πονούσα, αλλά δεν σταμάτησε»: Νέες καταγγελίες κατά του Ράσελ Μπραντ από έξι γυναίκες
«Του είπα ότι πονούσα, αλλά δεν σταμάτησε»: Νέες καταγγελίες κατά του Ράσελ Μπραντ από έξι γυναίκες
Έξι ακόμη γυναίκες καταγγέλλουν ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά από τον 51χρονο κωμικό – Οι μαρτυρίες στους Times του Λονδίνου και η έρευνα της αστυνομίας για νέες υποθέσεις
Έξι νέες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες αντιμετωπίζει ο Ράσελ Μπραντ, λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, για τις οποίες του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης δέκα ετών και έξι μηνών.
Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, έξι γυναίκες περιέγραψαν νέες περιπτώσεις σεξουαλικής βίας και εξαναγκαστικής συμπεριφοράς από τον 51χρονο Βρετανό κωμικό. Η εφημερίδα είχε δημοσιεύσει το 2023 την αρχική έρευνα για τη συμπεριφορά του, η οποία οδήγησε περισσότερες γυναίκες να απευθυνθούν στην αστυνομία και συνέβαλε στην έρευνα που κατέληξε στην πρόσφατη καταδίκη του.
Μία από τις γυναίκες, την οποία οι Times παρουσιάζουν με το όνομα Άλεξ, υποστηρίζει ότι ο Μπραντ ήρθε σε σεξουαλική επαφή μαζί της χωρίς τη συγκατάθεσή της, ενώ διατηρούσαν ήδη ερωτική σχέση. Όπως περιέγραψε, ο κωμικός προχώρησε σε επαφή χωρίς προφυλακτικό, παρά την αντίθετη επιθυμία της. «Ήταν πολύ κοντά μου, από πάνω μου, και με πίεζε. Ήξερα ότι δεν φορούσε προφυλακτικό και του είπα "όχι, σταμάτα". Άρχισα να προσπαθώ να μετακινηθώ, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό», ανέφερε.
Σύμφωνα με την ίδια, ο Μπραντ της ζήτησε στη συνέχεια συγγνώμη τόσο προσωπικά όσο και μέσω γραπτού μηνύματος. «Το δικαιολογούσα μέσα μου λέγοντας στον εαυτό μου ότι τουλάχιστον το παραδέχθηκε», πρόσθεσε.
Μία δεύτερη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο Μπραντ συνέχισε τη σεξουαλική επαφή μαζί της, παρότι του είχε επανειλημμένα πει ότι πονούσε και του είχε ζητήσει να σταματήσει. Η γυναίκα ήταν 19 ετών όταν γνώρισε τον κωμικό το 2007, σε παράσταση stand-up comedy. «Το σώμα μου δεν ήταν έτοιμο και πονούσα. Ένιωσα ένα κύμα ανησυχίας και φοβήθηκα. Του είπα "πονάει", αλλά δεν σταμάτησε. Μετά έγινε χειρότερο, ο πόνος ήταν πολύ έντονος και του είπα "σταμάτα", αλλά συνέχισε», περιέγραψε. «Ήταν σαν να μην είχε καμία επαφή με αυτό που συνέβαινε», πρόσθεσε.
Μία τρίτη γυναίκα, η οποία εργαζόταν σε χώρο του Λονδίνου που επισκέφθηκε ο Μπραντ το 2015, υποστήριξε ότι συνεργάτης του την πλησίασε λέγοντάς της «ο Ράσελ σε θέλει» και της υπέδειξε ότι βρισκόταν στην τουαλέτα για άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Μπραντ επιχείρησε να την αρπάξει, προσποιούμενος ότι χρειαζόταν χαρτί υγείας. Εκείνη την περίοδο ο κωμικός διατηρούσε σχέση με τη σημερινή σύζυγό του, Λόρα Μπραντ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ράσελ Μπραντ αρνείται σταθερά ότι έχει διαπράξει σεξουαλικά αδικήματα και είχε δηλώσει αθώος κατά τη διάρκεια της δίκης του. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την παλαιότερη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες «απαράδεκτη, αλλά νόμιμη». Καταθέτοντας στο δικαστήριο, είχε υποστηρίξει ότι «η συναίνεση είναι θεμελιώδης, ουσιώδης, απαραίτητη και από πολλές απόψεις πιο σημαντική από την ίδια τη σεξουαλική πράξη».
Οι δικηγόροι του δεν απάντησαν στο αίτημα των Times να σχολιάσουν τις έξι νέες καταγγελίες.
Κατά την ανακοίνωση της ποινής, έπειτα από δίκη τεσσάρων εβδομάδων, ο δικαστής Μπέναθαν χαρακτήρισε τον Μπραντ «σεξουαλικό αρπακτικό», επισημαίνοντας ότι η διασημότητά του τον προστάτευε έως το 2023, όταν το Channel 4 και οι Times δημοσιοποίησαν τις πρώτες καταγγελίες. Ο δικαστής εξήρε την «αποφασιστικότητα και το θάρρος» των γυναικών που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι «ό,τι κι αν φορούν οι γυναίκες, όπου κι αν πηγαίνουν και ό,τι κι αν πίνουν, διατηρούν το δικαίωμα να λένε "όχι" και να απαιτούν δικαιοσύνη όταν σεξουαλικοί θηρευτές όπως εσύ, Ράσελ Μπραντ, ενεργούν χωρίς τη συγκατάθεσή τους».
Στο μεταξύ, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της δίκης υποβλήθηκαν και νέες καταγγελίες σε βάρος του Μπραντ. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις σχετικές αναφορές, προκειμένου να αποφασίσουν για τις επόμενες ενέργειές τους.
Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, έξι γυναίκες περιέγραψαν νέες περιπτώσεις σεξουαλικής βίας και εξαναγκαστικής συμπεριφοράς από τον 51χρονο Βρετανό κωμικό. Η εφημερίδα είχε δημοσιεύσει το 2023 την αρχική έρευνα για τη συμπεριφορά του, η οποία οδήγησε περισσότερες γυναίκες να απευθυνθούν στην αστυνομία και συνέβαλε στην έρευνα που κατέληξε στην πρόσφατη καταδίκη του.
Μία από τις γυναίκες, την οποία οι Times παρουσιάζουν με το όνομα Άλεξ, υποστηρίζει ότι ο Μπραντ ήρθε σε σεξουαλική επαφή μαζί της χωρίς τη συγκατάθεσή της, ενώ διατηρούσαν ήδη ερωτική σχέση. Όπως περιέγραψε, ο κωμικός προχώρησε σε επαφή χωρίς προφυλακτικό, παρά την αντίθετη επιθυμία της. «Ήταν πολύ κοντά μου, από πάνω μου, και με πίεζε. Ήξερα ότι δεν φορούσε προφυλακτικό και του είπα "όχι, σταμάτα". Άρχισα να προσπαθώ να μετακινηθώ, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό», ανέφερε.
Σύμφωνα με την ίδια, ο Μπραντ της ζήτησε στη συνέχεια συγγνώμη τόσο προσωπικά όσο και μέσω γραπτού μηνύματος. «Το δικαιολογούσα μέσα μου λέγοντας στον εαυτό μου ότι τουλάχιστον το παραδέχθηκε», πρόσθεσε.
«Του είπα να σταματήσει, αλλά δεν σταμάτησε»
Μία δεύτερη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο Μπραντ συνέχισε τη σεξουαλική επαφή μαζί της, παρότι του είχε επανειλημμένα πει ότι πονούσε και του είχε ζητήσει να σταματήσει. Η γυναίκα ήταν 19 ετών όταν γνώρισε τον κωμικό το 2007, σε παράσταση stand-up comedy. «Το σώμα μου δεν ήταν έτοιμο και πονούσα. Ένιωσα ένα κύμα ανησυχίας και φοβήθηκα. Του είπα "πονάει", αλλά δεν σταμάτησε. Μετά έγινε χειρότερο, ο πόνος ήταν πολύ έντονος και του είπα "σταμάτα", αλλά συνέχισε», περιέγραψε. «Ήταν σαν να μην είχε καμία επαφή με αυτό που συνέβαινε», πρόσθεσε.
Μία τρίτη γυναίκα, η οποία εργαζόταν σε χώρο του Λονδίνου που επισκέφθηκε ο Μπραντ το 2015, υποστήριξε ότι συνεργάτης του την πλησίασε λέγοντάς της «ο Ράσελ σε θέλει» και της υπέδειξε ότι βρισκόταν στην τουαλέτα για άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Μπραντ επιχείρησε να την αρπάξει, προσποιούμενος ότι χρειαζόταν χαρτί υγείας. Εκείνη την περίοδο ο κωμικός διατηρούσε σχέση με τη σημερινή σύζυγό του, Λόρα Μπραντ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ράσελ Μπραντ αρνείται σταθερά ότι έχει διαπράξει σεξουαλικά αδικήματα και είχε δηλώσει αθώος κατά τη διάρκεια της δίκης του. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την παλαιότερη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες «απαράδεκτη, αλλά νόμιμη». Καταθέτοντας στο δικαστήριο, είχε υποστηρίξει ότι «η συναίνεση είναι θεμελιώδης, ουσιώδης, απαραίτητη και από πολλές απόψεις πιο σημαντική από την ίδια τη σεξουαλική πράξη».
Οι δικηγόροι του δεν απάντησαν στο αίτημα των Times να σχολιάσουν τις έξι νέες καταγγελίες.
Κατά την ανακοίνωση της ποινής, έπειτα από δίκη τεσσάρων εβδομάδων, ο δικαστής Μπέναθαν χαρακτήρισε τον Μπραντ «σεξουαλικό αρπακτικό», επισημαίνοντας ότι η διασημότητά του τον προστάτευε έως το 2023, όταν το Channel 4 και οι Times δημοσιοποίησαν τις πρώτες καταγγελίες. Ο δικαστής εξήρε την «αποφασιστικότητα και το θάρρος» των γυναικών που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι «ό,τι κι αν φορούν οι γυναίκες, όπου κι αν πηγαίνουν και ό,τι κι αν πίνουν, διατηρούν το δικαίωμα να λένε "όχι" και να απαιτούν δικαιοσύνη όταν σεξουαλικοί θηρευτές όπως εσύ, Ράσελ Μπραντ, ενεργούν χωρίς τη συγκατάθεσή τους».
Στο μεταξύ, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της δίκης υποβλήθηκαν και νέες καταγγελίες σε βάρος του Μπραντ. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις σχετικές αναφορές, προκειμένου να αποφασίσουν για τις επόμενες ενέργειές τους.
Η ζωή του Μπραντ στη φυλακή
Αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που απέχει δραματικά από τη ζωή του ως σελέμπριτι βρίσκεται πλέον ο Μπραντ, ο οποίος κρατείται στη φυλακή Γουάντσγουορθ, στο νότιο Λονδίνο, μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.
Η άφιξη του 51χρονου πρώην παρουσιαστή και κωμικού σε μία από τις μεγαλύτερες φυλακές της βικτωριανής εποχής στην Αγγλία έχει προκαλέσει αναστάτωση μεταξύ των κρατουμένων, με ορισμένους να φωνάζουν το όνομά του και να χτυπούν τις πόρτες των κελιών τους. Την ίδια ώρα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλειά του, καθώς η φύση των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε ενδέχεται να τον καταστήσει στόχο επιθέσεων.
Μιλώντας στο BBC, ο Κρις Άτκινς, ο οποίος πέρασε οκτώ μήνες στη συγκεκριμένη φυλακή για φορολογική απάτη, περιέγραψε τις συνθήκες κράτησης ως «κόλαση επί γης». «Ο πρώτος μήνας είναι μακράν ο χειρότερος. Το ψυχολογικό σοκ είναι απολύτως τεράστιο. Ήταν τεράστιο για μένα και για εκείνον θα είναι δέκα φορές χειρότερο, εξαιτίας της φύσης των αδικημάτων του και του ύψους από το οποίο έπεσε», δήλωσε.
Όπως εξήγησε, ο Μπραντ θα πρέπει να προσαρμοστεί στη σκληρή πραγματικότητα του εγκλεισμού, έχοντας χάσει απότομα την ελευθερία και τα προνόμια που συνόδευαν τη δημόσια ζωή του. «Πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Το καθαρά σωματικό σοκ του να βρίσκεσαι ξαφνικά παγιδευμένος σε ένα μπουντρούμι για εβδομάδες, χωρίς να έχεις κανέναν να μιλήσεις τις περισσότερες ώρες, είναι φρικτό», πρόσθεσε.
Με πληροφορίες από The Times, Deadline
Η άφιξη του 51χρονου πρώην παρουσιαστή και κωμικού σε μία από τις μεγαλύτερες φυλακές της βικτωριανής εποχής στην Αγγλία έχει προκαλέσει αναστάτωση μεταξύ των κρατουμένων, με ορισμένους να φωνάζουν το όνομά του και να χτυπούν τις πόρτες των κελιών τους. Την ίδια ώρα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλειά του, καθώς η φύση των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε ενδέχεται να τον καταστήσει στόχο επιθέσεων.
Μιλώντας στο BBC, ο Κρις Άτκινς, ο οποίος πέρασε οκτώ μήνες στη συγκεκριμένη φυλακή για φορολογική απάτη, περιέγραψε τις συνθήκες κράτησης ως «κόλαση επί γης». «Ο πρώτος μήνας είναι μακράν ο χειρότερος. Το ψυχολογικό σοκ είναι απολύτως τεράστιο. Ήταν τεράστιο για μένα και για εκείνον θα είναι δέκα φορές χειρότερο, εξαιτίας της φύσης των αδικημάτων του και του ύψους από το οποίο έπεσε», δήλωσε.
Όπως εξήγησε, ο Μπραντ θα πρέπει να προσαρμοστεί στη σκληρή πραγματικότητα του εγκλεισμού, έχοντας χάσει απότομα την ελευθερία και τα προνόμια που συνόδευαν τη δημόσια ζωή του. «Πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Το καθαρά σωματικό σοκ του να βρίσκεσαι ξαφνικά παγιδευμένος σε ένα μπουντρούμι για εβδομάδες, χωρίς να έχεις κανέναν να μιλήσεις τις περισσότερες ώρες, είναι φρικτό», πρόσθεσε.
Με πληροφορίες από The Times, Deadline
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα