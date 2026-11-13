Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft: Στα... φαξ επέστρεψαν τράπεζες και χρηματιστηριακές στην Ιαπωνία
ΚΟΣΜΟΣ
Microsoft Ιαπωνία Φαξ

Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft: Στα... φαξ επέστρεψαν τράπεζες και χρηματιστηριακές στην Ιαπωνία

Και η ιαπωνική κυβέρνηση αντιμετώπισε προβλήματα στην κοινή πληροφοριακή υποδομή της, η οποία βασίζεται σε τεχνολογίες της Microsoft

Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft: Στα... φαξ επέστρεψαν τράπεζες και χρηματιστηριακές στην Ιαπωνία
Στα φαξ αναγκάστηκαν να καταφύγουν ορισμένες τράπεζες και χρηματιστηριακές επιχειρήσεις στην Ιαπωνία για να επιβεβαιώσουν συναλλαγές, καθώς το παγκόσμιο μπλακάουτ της Microsoft προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, επηρεάζοντας τη λειτουργία κυβερνητικών υπηρεσιών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η ιαπωνική κυβέρνηση αντιμετώπισε προβλήματα στην κοινή πληροφοριακή υποδομή της, η οποία βασίζεται σε τεχνολογίες της Microsoft. Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Μασανάο Οζάκι, προειδοποίησε ότι τα κυβερνητικά συστήματα παρουσίαζαν δυσλειτουργίες εξαιτίας της διακοπής.

Αρκετές μεγάλες ιαπωνικές επιχειρήσεις ενημέρωσαν τους Financial Times ότι η αποστολή και η παραλαβή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενδέχεται να παρουσιάζουν καθυστερήσεις, λόγω των προβλημάτων στο Microsoft Outlook.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της εταιρείας logistics Sagawa Express, η οποία αναγκάστηκε να αναστείλει τις αυθημερόν κρατήσεις για τις υπηρεσίες φύλαξης αποσκευών που προσφέρει σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα.

Η βλάβη επηρέασε το Outlook, εμποδίζοντας χρήστες να στείλουν ή να λάβουν ηλεκτρονικά μηνύματα, καθώς και το Microsoft Teams, τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot και άλλες υπηρεσίες του Microsoft 365. Επιχειρήσεις που βασίζονται στις συγκεκριμένες εφαρμογές ανέφεραν ότι αδυνατούσαν να πραγματοποιήσουν καθημερινές εργασίες και να χρησιμοποιήσουν κρίσιμα εργαλεία επικοινωνίας.

Οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν σε κυβερνητικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Στην Αυστραλία, μεταξύ των φορέων που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονταν αστυνομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφοριών.

Στη Σιγκαπούρη, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ορισμένα κρατικά συστήματα αντιμετώπισαν προβλήματα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέμειναν πλήρως λειτουργικές. 

Προβλήματα ανέφεραν επίσης οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic, οι οποίες κατέγραψαν σφάλματα στις συνδέσεις των υπηρεσιών τους με το Microsoft 365.

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