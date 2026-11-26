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Στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν 30 χρόνια η μετανάστευση στη Βρετανία
Στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν 30 χρόνια η μετανάστευση στη Βρετανία
Σημαντικός παράγοντας ήταν η πτώση στους αριθμούς των αφίξεων εκτός Ευρώπης σε τρεις σημαντικές κατηγορίες: όσους έρχονται για εργασία, όσους ζητούν άσυλο και οι σπουδαστές (33.000 λιγότεροι)
Η καθαρή μετανάστευση προς τη Βρετανία μειώθηκε σε μόλις 77.000 άτομα κατά το 12μηνο που τέλειωσε τον Ιούνιο του 2026, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια, εκτός από την περίοδο της πανδημίας, δείχνουν τα στοιχεία της βρετανικής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS).
Ο αριθμός των ατόμων που έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μείον εκείνους που έφυγαν μειώθηκε κατά 92% από το ρεκόρ των 944.000 κατά το έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2023, αναφέρει το BBC.
Για την ακρίβεια περίπου 738.000 άτομα μετανάστευσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο στο εν λόγω 12μηνο, ενώ 661.000 μετανάστευσαν από τη χώρα. Το ONS ανέφερε ότι αυτή ήταν η χαμηλότερη καθαρή μετανάστευση από το 1997.
Είναι η πρώτη φορά που το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει καθαρή μετανάστευση σε αυτή την τάξη μεγέθους από την υπόσχεση του πρώην πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον πριν από 16 χρόνια να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
Σημαντικός παράγοντας ήταν η πτώση στους αριθμούς των αφίξεων εκτός Ευρώπης σε τρεις σημαντικές κατηγορίες: όσους έρχονται για εργασία (45.000 λιγότεροι), όσους ζητούν άσυλο (19.000 λιγότεροι) και οι σπουδαστές (33.000 λιγότεροι). Στο μέλλον οι αριθμοί και στις τρεις κατηγορίες αναμένεται να μειωθούν και άλλο λόγω των αυστηρότερων κανόνων για τη βίζα που θέσπισαν οι κυβερνήσεις των Συντηρητικών και διατήρησαν οι Εργατικοί.
Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σχετικά ότι τα στοιχεία έδειχναν ότι υπάρχει πλέον «επαρκής βαθμός ελέγχου» επί του μεταναστευτικού συστήματος.
Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας: «Δεν πρόκειται να πω ότι έχει ολοκληρωθεί όλο το έργο, και δεν θέλω να φανώ εφησυχασμένος, αλλά πιστεύω ότι επιτέλους, ως χώρα, φτάνουμε στη θέση που το κοινό επιθυμούσε εδώ και καιρό να δει».
Ωστόσο, ο Κρις Φιλπ, ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών από τους Τόρις, ανέφερε ότι οι περιορισμοί που εισήγαγε το κόμμα του πριν από τις γενικές εκλογές του 2024 ήταν η αιτία της μείωσης.
Ο αριθμός των ατόμων που έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μείον εκείνους που έφυγαν μειώθηκε κατά 92% από το ρεκόρ των 944.000 κατά το έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2023, αναφέρει το BBC.
Για την ακρίβεια περίπου 738.000 άτομα μετανάστευσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο στο εν λόγω 12μηνο, ενώ 661.000 μετανάστευσαν από τη χώρα. Το ONS ανέφερε ότι αυτή ήταν η χαμηλότερη καθαρή μετανάστευση από το 1997.
Είναι η πρώτη φορά που το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει καθαρή μετανάστευση σε αυτή την τάξη μεγέθους από την υπόσχεση του πρώην πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον πριν από 16 χρόνια να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
Σημαντικός παράγοντας ήταν η πτώση στους αριθμούς των αφίξεων εκτός Ευρώπης σε τρεις σημαντικές κατηγορίες: όσους έρχονται για εργασία (45.000 λιγότεροι), όσους ζητούν άσυλο (19.000 λιγότεροι) και οι σπουδαστές (33.000 λιγότεροι). Στο μέλλον οι αριθμοί και στις τρεις κατηγορίες αναμένεται να μειωθούν και άλλο λόγω των αυστηρότερων κανόνων για τη βίζα που θέσπισαν οι κυβερνήσεις των Συντηρητικών και διατήρησαν οι Εργατικοί.
Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σχετικά ότι τα στοιχεία έδειχναν ότι υπάρχει πλέον «επαρκής βαθμός ελέγχου» επί του μεταναστευτικού συστήματος.
Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας: «Δεν πρόκειται να πω ότι έχει ολοκληρωθεί όλο το έργο, και δεν θέλω να φανώ εφησυχασμένος, αλλά πιστεύω ότι επιτέλους, ως χώρα, φτάνουμε στη θέση που το κοινό επιθυμούσε εδώ και καιρό να δει».
Ωστόσο, ο Κρις Φιλπ, ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών από τους Τόρις, ανέφερε ότι οι περιορισμοί που εισήγαγε το κόμμα του πριν από τις γενικές εκλογές του 2024 ήταν η αιτία της μείωσης.
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