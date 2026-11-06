NAVTEX από την Κύπρο για το καλώδιο EMC που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ελλάδα
NAVTEX από την Κύπρο για το καλώδιο EMC που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ελλάδα
Με δική της NAVTEX απάντησε η Τουρκία αμφισβητώντας την Κυπριακή ΑΟΖ
Σε έκδοση NAVTEX που αφορά τις έρευνες σχετικά με την πόντιση του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου EMC (East to Med Corridor) προχώρησε η Κύπρος.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «το πλοίο «KOBI RUEGG» θα πραγματοποιήσει γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τις 2 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026».
02 1800 UTC NOV 2026
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA
NAV WRNG 337/26
MEDITERRANEAN SEA
S/V “KOBI RUEGG” (MMSI: 31100683, CALL SIGN:C6DI4) WILL EXECUTE GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS FOR CABLE SYSTEM, EAST TO MED CORRIDOR (EMC), WITHIN REPUBLIC OF CYPRUS EEZ FROM 02 NOV 2026 UNTIL 15 NOV 2026, ALONG THE LINES (WIDTH OF LANES IS 10 NAUTICAL MILES, 5 NAUTICAL MILES ON EACH SIDE) JOINING THE POSITIONS BELOW:
LINE 1
35° 01.766’N – 30° 49.601’E
35° 01.426’N – 30° 53.910’E
34° 53.391’N – 31° 20.738’E
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «το πλοίο «KOBI RUEGG» θα πραγματοποιήσει γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τις 2 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026».
Η NAVTEX της ΚύπρουZCZC MA86
02 1800 UTC NOV 2026
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA
NAV WRNG 337/26
MEDITERRANEAN SEA
S/V “KOBI RUEGG” (MMSI: 31100683, CALL SIGN:C6DI4) WILL EXECUTE GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS FOR CABLE SYSTEM, EAST TO MED CORRIDOR (EMC), WITHIN REPUBLIC OF CYPRUS EEZ FROM 02 NOV 2026 UNTIL 15 NOV 2026, ALONG THE LINES (WIDTH OF LANES IS 10 NAUTICAL MILES, 5 NAUTICAL MILES ON EACH SIDE) JOINING THE POSITIONS BELOW:
LINE 1
35° 01.766’N – 30° 49.601’E
35° 01.426’N – 30° 53.910’E
34° 53.391’N – 31° 20.738’E
34° 39.128’N – 31° 38.506’E
34° 32.952’N – 31° 42.966’E
34° 21.024’N – 31° 50.407’E
34° 17.535’N – 31° 52.266’E
34° 06.103’N – 31° 56.215’E
33° 56.254’N – 32° 07.542’E
33° 48.387’N – 32° 16.300’E
33° 41.640’N – 32° 21.563’E
LINE 2
34° 44.020’N – 30° 33.733’E
34° 41.881’N – 30° 57.113’E
34° 38.633’N – 31° 03.989’E
34° 35.022’N – 31° 07.105’E
34° 24.763’N – 31° 15.807’E
34° 17.978’N – 31° 20.826’E
34° 15.763’N – 31° 22.463’E
34° 06.999’N – 31° 26.263’E
33° 53.252’N – 31° 39.631’E
33° 50.214’N – 31° 45.189’E
WIDE BERTH OF 5NM REQUESTED
CANCEL THIS MESSAGE ON 16 0001 UTC
NOV 2026
THIS MESSAGE CANCELS NW-302/26.
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA
Μετά την κυπριακή NAVTEX, η Άγκυρα κατά τη συνήθη πρακτική της εξέδωσε δική της ανακοίνωση αμφισβητώντας την Κυπριακή ΑΟΖ και υποστηρίζοντας ότι η περιοχή που αφορά ανήκει στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο».
Η Τουρκία υποστηρίζει ακόμα ότι δεν αναγνωρίζει την ελληνοκυπριακή διοίκηση κάνοντας λόγο για «προσπάθειες νομιμοποίησης των παράνομων διεκδικήσεων της ελληνοκυπριακής διοίκησης» που «είναι άκυρες και δεν έγιναν ούτε πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από την Τουρκία».
34° 32.952’N – 31° 42.966’E
34° 21.024’N – 31° 50.407’E
34° 17.535’N – 31° 52.266’E
34° 06.103’N – 31° 56.215’E
33° 56.254’N – 32° 07.542’E
33° 48.387’N – 32° 16.300’E
33° 41.640’N – 32° 21.563’E
LINE 2
34° 44.020’N – 30° 33.733’E
34° 41.881’N – 30° 57.113’E
34° 38.633’N – 31° 03.989’E
34° 35.022’N – 31° 07.105’E
34° 24.763’N – 31° 15.807’E
34° 17.978’N – 31° 20.826’E
34° 15.763’N – 31° 22.463’E
34° 06.999’N – 31° 26.263’E
33° 53.252’N – 31° 39.631’E
33° 50.214’N – 31° 45.189’E
WIDE BERTH OF 5NM REQUESTED
CANCEL THIS MESSAGE ON 16 0001 UTC
NOV 2026
THIS MESSAGE CANCELS NW-302/26.
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA
Η NAVTEX της Τουρκίας
Μετά την κυπριακή NAVTEX, η Άγκυρα κατά τη συνήθη πρακτική της εξέδωσε δική της ανακοίνωση αμφισβητώντας την Κυπριακή ΑΟΖ και υποστηρίζοντας ότι η περιοχή που αφορά ανήκει στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο».
Η Τουρκία υποστηρίζει ακόμα ότι δεν αναγνωρίζει την ελληνοκυπριακή διοίκηση κάνοντας λόγο για «προσπάθειες νομιμοποίησης των παράνομων διεκδικήσεων της ελληνοκυπριακής διοίκησης» που «είναι άκυρες και δεν έγιναν ούτε πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από την Τουρκία».
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