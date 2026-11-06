NAVTEX από την Κύπρο για το καλώδιο EMC που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
NAVTEX Τουρκική NAVTEX Κύπρος Κυπριακή ΑΟΖ

NAVTEX από την Κύπρο για το καλώδιο EMC που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ελλάδα

Με δική της NAVTEX απάντησε η Τουρκία αμφισβητώντας την Κυπριακή ΑΟΖ 

NAVTEX από την Κύπρο για το καλώδιο EMC που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ελλάδα
Νίκος Μελέτης
11 ΣΧΟΛΙΑ
Σε έκδοση NAVTEX που αφορά τις έρευνες σχετικά με την πόντιση του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου EMC (East to Med Corridor) προχώρησε η Κύπρος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «το πλοίο «KOBI RUEGG» θα πραγματοποιήσει γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τις 2 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026».

Η NAVTEX της Κύπρου

ZCZC MA86
02 1800 UTC NOV 2026
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA
NAV WRNG 337/26
MEDITERRANEAN SEA

S/V “KOBI RUEGG” (MMSI: 31100683, CALL SIGN:C6DI4) WILL EXECUTE GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS FOR CABLE SYSTEM, EAST TO MED CORRIDOR (EMC), WITHIN REPUBLIC OF CYPRUS EEZ FROM 02 NOV 2026 UNTIL 15 NOV 2026, ALONG THE LINES (WIDTH OF LANES IS 10 NAUTICAL MILES, 5 NAUTICAL MILES ON EACH SIDE) JOINING THE POSITIONS BELOW:

Κλείσιμο
LINE 1
35° 01.766’N – 30° 49.601’E
35° 01.426’N – 30° 53.910’E
34° 53.391’N – 31° 20.738’E
34° 39.128’N – 31° 38.506’E
34° 32.952’N – 31° 42.966’E
34° 21.024’N – 31° 50.407’E
34° 17.535’N – 31° 52.266’E
34° 06.103’N – 31° 56.215’E
33° 56.254’N – 32° 07.542’E
33° 48.387’N – 32° 16.300’E
33° 41.640’N – 32° 21.563’E

LINE 2
34° 44.020’N – 30° 33.733’E
34° 41.881’N – 30° 57.113’E
34° 38.633’N – 31° 03.989’E
34° 35.022’N – 31° 07.105’E
34° 24.763’N – 31° 15.807’E
34° 17.978’N – 31° 20.826’E
34° 15.763’N – 31° 22.463’E
34° 06.999’N – 31° 26.263’E
33° 53.252’N – 31° 39.631’E
33° 50.214’N – 31° 45.189’E
WIDE BERTH OF 5NM REQUESTED

CANCEL THIS MESSAGE ON 16 0001 UTC
NOV 2026
THIS MESSAGE CANCELS NW-302/26.
JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

Η NAVTEX της Τουρκίας


Μετά την κυπριακή NAVTEX, η Άγκυρα κατά τη συνήθη πρακτική της εξέδωσε δική της ανακοίνωση αμφισβητώντας την Κυπριακή ΑΟΖ και υποστηρίζοντας ότι η περιοχή που αφορά ανήκει στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο».

Η Τουρκία υποστηρίζει ακόμα ότι δεν αναγνωρίζει την ελληνοκυπριακή διοίκηση κάνοντας λόγο για «προσπάθειες νομιμοποίησης των παράνομων διεκδικήσεων της ελληνοκυπριακής διοίκησης» που «είναι άκυρες και δεν έγιναν ούτε πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από την Τουρκία».
Νίκος Μελέτης
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης