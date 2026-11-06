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Αστυνομικοί στις ΗΠΑ πυροβόλησαν πέντε φορές 21χρονο που προσπαθούσε να ξεφύγει από τον αδελφό του, δείτε βίντεο
Αστυνομικοί στις ΗΠΑ πυροβόλησαν πέντε φορές 21χρονο που προσπαθούσε να ξεφύγει από τον αδελφό του, δείτε βίντεο
«Πυροβολήσατε τον λάθος άνθρωπο, με κρατούσε όμηρο», φώναζε αιμόφυρτος ο νεαρός αθλητής – Υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη
Σοκ προκαλεί βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από το Όρεγκον των ΗΠΑ και δείχνει τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες αστυνομικοί πυροβόλησαν πέντε φορές έναν 21χρονο φοιτητή, ο οποίος προσπαθούσε να ξεφύγει από τον μεγαλύτερο αδελφό του, που τον κρατούσε όμηρο υπό την απειλή μαχαιριού.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2026 στο Όλμπανι του Όρεγκον, ωστόσο η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά την κατάθεση αγωγής από τον 21χρονο Μάβερικ Λάιον, αθλητή λακρός στο κολέγιο Saint Anselm του Νιου Χάμσαϊρ.
Στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού, ο νεαρός εμφανίζεται τραυματισμένος, πεσμένος στο έδαφος, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν να του δίνουν εντολές. «Πυροβολήσατε τον λάθος άνθρωπο. Εκείνος με κρατούσε όμηρο», ακούγεται να τους λέει, προσπαθώντας να εξηγήσει τι είχε συμβεί.
Ο 27χρονος, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί τον Νοέμβριο του 2025, βρισκόταν στο πατρικό του σπίτι όταν άρπαξε ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας και απείλησε τον μικρότερο αδελφό του.
Ο πατέρας τους, Ντέιβιντ Λάιον, παρακολουθούσε την κατάσταση μέσω κάμερας ασφαλείας και κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911, ζητώντας την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με την αγωγή, ο 21χρονος κατάφερε να αρπάξει και ο ίδιος ένα μαχαίρι για να προστατευτεί. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, προσπάθησε να τους ζητήσει βοήθεια μέσα από παράθυρο του σπιτιού.
Λίγο αργότερα βγήκε από την πίσω πόρτα, επιχειρώντας να διαφύγει.
Όπως υποστηρίζεται στην αγωγή, ο νεαρός είχε αφήσει το μαχαίρι και είχε σηκώσει τα χέρια του όταν βρέθηκε μπροστά στους αστυνομικούς. Αρχικά ένας από αυτούς χρησιμοποίησε εναντίον του συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (Taser), ενώ στη συνέχεια δύο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ.
Ο Μάβερικ δέχθηκε πέντε σφαίρες, με την οικογένειά του να καταγγέλλει ότι οι αστυνομικοί δεν αξιοποίησαν τις περιγραφές που είχε δώσει ο πατέρας για να ξεχωρίσουν ποιος από τους δύο αδελφούς ήταν ο δράστης και ποιος το θύμα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2026 στο Όλμπανι του Όρεγκον, ωστόσο η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά την κατάθεση αγωγής από τον 21χρονο Μάβερικ Λάιον, αθλητή λακρός στο κολέγιο Saint Anselm του Νιου Χάμσαϊρ.
Στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού, ο νεαρός εμφανίζεται τραυματισμένος, πεσμένος στο έδαφος, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν να του δίνουν εντολές. «Πυροβολήσατε τον λάθος άνθρωπο. Εκείνος με κρατούσε όμηρο», ακούγεται να τους λέει, προσπαθώντας να εξηγήσει τι είχε συμβεί.
DISTURBING: ALBANY POLICE SHOOT THE WRONG MAN — Daily Mail Maverick Lyon was allegedly taken HOSTAGE by his ARMED BROTHER, but officers mistook him for the suspect, tased & shot him FIVE TIMES Lyon lost part of his lung & spent a month in hospital. Now he's suing the department https://t.co/dO0kWa85EZ— RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 6, 2026
Τον κρατούσε όμηρο ο αδελφός του με μαχαίριΌλα ξεκίνησαν όταν ο 27χρονος Τζον «Ντακότα» Λάιον, μεγαλύτερος αδελφός του θύματος, φέρεται να παρουσίασε επικίνδυνη συμπεριφορά έπειτα από υποτροπή στη χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Ο 27χρονος, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί τον Νοέμβριο του 2025, βρισκόταν στο πατρικό του σπίτι όταν άρπαξε ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας και απείλησε τον μικρότερο αδελφό του.
Ο πατέρας τους, Ντέιβιντ Λάιον, παρακολουθούσε την κατάσταση μέσω κάμερας ασφαλείας και κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911, ζητώντας την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με την αγωγή, ο 21χρονος κατάφερε να αρπάξει και ο ίδιος ένα μαχαίρι για να προστατευτεί. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, προσπάθησε να τους ζητήσει βοήθεια μέσα από παράθυρο του σπιτιού.
Λίγο αργότερα βγήκε από την πίσω πόρτα, επιχειρώντας να διαφύγει.
Όπως υποστηρίζεται στην αγωγή, ο νεαρός είχε αφήσει το μαχαίρι και είχε σηκώσει τα χέρια του όταν βρέθηκε μπροστά στους αστυνομικούς. Αρχικά ένας από αυτούς χρησιμοποίησε εναντίον του συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (Taser), ενώ στη συνέχεια δύο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ.
Οι πυροβολισμοί και τα δραματικά δευτερόλεπτα
Ο Μάβερικ δέχθηκε πέντε σφαίρες, με την οικογένειά του να καταγγέλλει ότι οι αστυνομικοί δεν αξιοποίησαν τις περιγραφές που είχε δώσει ο πατέρας για να ξεχωρίσουν ποιος από τους δύο αδελφούς ήταν ο δράστης και ποιος το θύμα.
Μάλιστα, σύμφωνα με τη μήνυση, ένας από τους αστυνομικούς συνέχισε να πυροβολεί ακόμη και αφού ο 21χρονος είχε πέσει στο έδαφος.
Τα τραύματα του νεαρού ήταν εξαιρετικά σοβαρά, καθώς οι σφαίρες τον έπληξαν στο στήθος, στην πλάτη και στο πρόσωπο.
Παρέμεινε νοσηλευόμενος για τέσσερις εβδομάδες, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να του αφαιρέσουν μέρος του δεξιού πνεύμονα, τη σπλήνα και τη σκωληκοειδή απόφυση. Υποβλήθηκε επίσης σε εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση του πεπτικού του συστήματος.
Εξαιτίας των τραυματισμών του έχασε ένα εξάμηνο σπουδών και την αγωνιστική περίοδο της πανεπιστημιακής του ομάδας, αν και στη συνέχεια κατάφερε να επιστρέψει στο λακρός.
Ο πατέρας του 21χρονου περιέγραψε την οδυνηρή εμπειρία της οικογένειας, τονίζοντας ότι η κλήση στις Αρχές είχε μοναδικό σκοπό την προστασία του παιδιού του.
«Κάλεσα την Αστυνομία εκείνη την ημέρα επειδή ήθελα να προστατεύσω τον Μάβερικ και, αντί γι' αυτό, οι ίδιοι οι άνθρωποι που κάλεσα για βοήθεια παραλίγο να του αφαιρέσουν τη ζωή», δήλωσε.
Ο 21χρονος έχει καταθέσει ομοσπονδιακή αγωγή κατά των εμπλεκόμενων αστυνομικών και των αρμόδιων τοπικών Αρχών, καταγγέλλοντας υπέρμετρη χρήση βίας και αμέλεια.
Από την πλευρά της, η Εισαγγελία της κομητείας Μπέντον είχε κρίνει δικαιολογημένη τη χρήση πυροβόλων όπλων από τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι είχαν ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου για να αντιδράσουν και ότι πίστευαν πως υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή τους.
Ο 27χρονος αδελφός, που είχε προκαλέσει το αρχικό περιστατικό, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης άνω των έξι ετών για αδικήματα που συνδέονται με την ομηρία και την απειλή με όπλο
Τα τραύματα του νεαρού ήταν εξαιρετικά σοβαρά, καθώς οι σφαίρες τον έπληξαν στο στήθος, στην πλάτη και στο πρόσωπο.
Του αφαίρεσαν μέρος του πνεύμονα, τη σπλήνα και τη σκωληκοειδή απόφυση
Παρέμεινε νοσηλευόμενος για τέσσερις εβδομάδες, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να του αφαιρέσουν μέρος του δεξιού πνεύμονα, τη σπλήνα και τη σκωληκοειδή απόφυση. Υποβλήθηκε επίσης σε εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση του πεπτικού του συστήματος.
Εξαιτίας των τραυματισμών του έχασε ένα εξάμηνο σπουδών και την αγωνιστική περίοδο της πανεπιστημιακής του ομάδας, αν και στη συνέχεια κατάφερε να επιστρέψει στο λακρός.
Ο πατέρας του 21χρονου περιέγραψε την οδυνηρή εμπειρία της οικογένειας, τονίζοντας ότι η κλήση στις Αρχές είχε μοναδικό σκοπό την προστασία του παιδιού του.
«Κάλεσα την Αστυνομία για να σώσω τον γιο μου και παραλίγο να τον σκοτώσουν»
«Κάλεσα την Αστυνομία εκείνη την ημέρα επειδή ήθελα να προστατεύσω τον Μάβερικ και, αντί γι' αυτό, οι ίδιοι οι άνθρωποι που κάλεσα για βοήθεια παραλίγο να του αφαιρέσουν τη ζωή», δήλωσε.
Ο 21χρονος έχει καταθέσει ομοσπονδιακή αγωγή κατά των εμπλεκόμενων αστυνομικών και των αρμόδιων τοπικών Αρχών, καταγγέλλοντας υπέρμετρη χρήση βίας και αμέλεια.
Από την πλευρά της, η Εισαγγελία της κομητείας Μπέντον είχε κρίνει δικαιολογημένη τη χρήση πυροβόλων όπλων από τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι είχαν ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου για να αντιδράσουν και ότι πίστευαν πως υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή τους.
Ο 27χρονος αδελφός, που είχε προκαλέσει το αρχικό περιστατικό, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης άνω των έξι ετών για αδικήματα που συνδέονται με την ομηρία και την απειλή με όπλο
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