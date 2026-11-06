Αστυνομικοί στις ΗΠΑ πυροβόλησαν πέντε φορές 21χρονο που προσπαθούσε να ξεφύγει από τον αδελφό του, δείτε βίντεο



Του αφαίρεσαν μέρος του πνεύμονα, τη σπλήνα και τη σκωληκοειδή απόφυση



«Κάλεσα την Αστυνομία για να σώσω τον γιο μου και παραλίγο να τον σκοτώσουν»

Μάλιστα, σύμφωνα με τη μήνυση, ένας από τους αστυνομικούς συνέχισε να πυροβολεί ακόμη και αφού ο 21χρονος είχε πέσει στο έδαφος.Τα τραύματα του νεαρού ήταν εξαιρετικά σοβαρά, καθώς οι σφαίρες τον έπληξαν στο στήθος, στην πλάτη και στο πρόσωπο.Παρέμεινε νοσηλευόμενος για τέσσερις εβδομάδες, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να του αφαιρέσουν μέρος του δεξιού πνεύμονα, τη σπλήνα και τη σκωληκοειδή απόφυση. Υποβλήθηκε επίσης σε εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση του πεπτικού του συστήματος.Εξαιτίας των τραυματισμών του έχασε ένα εξάμηνο σπουδών και την αγωνιστική περίοδο της πανεπιστημιακής του ομάδας, αν και στη συνέχεια κατάφερε να επιστρέψει στο λακρός.Ο πατέρας του 21χρονου περιέγραψε την οδυνηρή εμπειρία της οικογένειας, τονίζοντας ότι η κλήση στις Αρχές είχε μοναδικό σκοπό την προστασία του παιδιού του.«Κάλεσα την Αστυνομία εκείνη την ημέρα επειδή ήθελα να προστατεύσω τον Μάβερικ και, αντί γι' αυτό, οι ίδιοι οι άνθρωποι που κάλεσα για βοήθεια παραλίγο να του αφαιρέσουν τη ζωή», δήλωσε.Ο 21χρονος έχει καταθέσει ομοσπονδιακή αγωγή κατά των εμπλεκόμενων αστυνομικών και των αρμόδιων τοπικών Αρχών, καταγγέλλοντας υπέρμετρη χρήση βίας και αμέλεια.Από την πλευρά της, η Εισαγγελία της κομητείας Μπέντον είχε κρίνει δικαιολογημένη τη χρήση πυροβόλων όπλων από τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι είχαν ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου για να αντιδράσουν και ότι πίστευαν πως υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή τους.Ο 27χρονος αδελφός, που είχε προκαλέσει το αρχικό περιστατικό, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης άνω των έξι ετών για αδικήματα που συνδέονται με την ομηρία και την απειλή με όπλο