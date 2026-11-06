Δικαστικό «μπλόκο» στην αψίδα του Τραμπ στην Ουάσινγκτον λίγο μετά την τελική έγκριση
Δικαστικό «μπλόκο» στην αψίδα του Τραμπ στην Ουάσινγκτον λίγο μετά την τελική έγκριση
Η δικαστής εξήγησε μέρος του σκεπτικού της, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις του έργου και στις καθυστερήσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει στην κυκλοφορία
Προσωρινό «φρένο» στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή μιας γιγαντιαίας αψίδας στην Ουάσινγκτον έβαλε ομοσπονδιακή δικαστής, διατάσσοντας την αναστολή κάθε κατασκευαστικής δραστηριότητας για 14 ημέρες.
Η απόφαση εκδόθηκε μόλις μία ώρα μετά την τελική έγκριση του μνημείου, ύψους 76 μέτρων, από την αρμόδια ομοσπονδιακή επιτροπή, παρά τις έντονες αντιδράσεις πολιτών.
Η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού της Πρωτεύουσας (National Capital Planning Commission, NCPC), μία από τις δύο ομοσπονδιακές υπηρεσίες που εποπτεύουν τις αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις στην αμερικανική πρωτεύουσα, ενέκρινε το βράδυ της Πέμπτης την κατασκευή της αψίδας με οκτώ ψήφους υπέρ και τέσσερις κατά.
Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε έπειτα από μια μαραθώνια δημόσια συνεδρίαση που διήρκεσε περισσότερες από οκτώ ώρες. Πάνω από 120 πολίτες, ανάμεσά τους πολλοί βετεράνοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, παρενέβησαν ζητώντας να απορριφθεί το σχέδιο.
Ωστόσο, η έγκριση δεν συνοδεύτηκε από την άμεση έναρξη των εργασιών, όπως επιδίωκε ο Λευκός Οίκος.
Λιγότερο από μία ώρα μετά την ψηφοφορία, η δικαστής Τάνια Τσάτκαν, η οποία είχε διοριστεί από τον Μπαράκ Ομπάμα και εξετάζει την προσφυγή κατά της κατασκευής, απαγόρευσε στην κυβέρνηση να ξεκινήσει, να πραγματοποιήσει ή να προχωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή στην περιοχή όπου σχεδιάζεται να ανεγερθεί το μνημείο.
Σε μεταγενέστερο υπόμνημά της, η δικαστής εξήγησε μέρος του σκεπτικού της, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις του έργου και στις καθυστερήσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει στην κυκλοφορία.
Η κυβέρνηση Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο έναρξης των εργασιών αμέσως μετά την τελική έγκριση, γεγονός που καθιστούσε ιδιαίτερα κρίσιμη τη δικαστική παρέμβαση.
Οι επικριτές του σχεδίου χαρακτηρίζουν την αψίδα έργο προσωπικής προβολής του Αμερικανού προέδρου, ενώ αμφισβητούν τη νομιμότητα της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι η κατασκευή ενός τέτοιου μνημείου απαιτεί προηγούμενη έγκριση από το Κογκρέσο.
Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η χωροθέτηση της αψίδας κοντά στον ποταμό Ποτόμακ, σε περιοχή με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος.
Οι αντίπαλοι του έργου υποστηρίζουν ότι το μέγεθος και η θέση του θα αλλοιώσουν την οπτική σύνδεση ανάμεσα σε ορισμένα από τα σημαντικότερα εθνικά μνημεία των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων το Μνημείο Λίνκολν, το Arlington House και το μνημείο του Ρόμπερτ Ε. Λι.
Η απόφαση εκδόθηκε μόλις μία ώρα μετά την τελική έγκριση του μνημείου, ύψους 76 μέτρων, από την αρμόδια ομοσπονδιακή επιτροπή, παρά τις έντονες αντιδράσεις πολιτών.
Η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού της Πρωτεύουσας (National Capital Planning Commission, NCPC), μία από τις δύο ομοσπονδιακές υπηρεσίες που εποπτεύουν τις αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις στην αμερικανική πρωτεύουσα, ενέκρινε το βράδυ της Πέμπτης την κατασκευή της αψίδας με οκτώ ψήφους υπέρ και τέσσερις κατά.
Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε έπειτα από μια μαραθώνια δημόσια συνεδρίαση που διήρκεσε περισσότερες από οκτώ ώρες. Πάνω από 120 πολίτες, ανάμεσά τους πολλοί βετεράνοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, παρενέβησαν ζητώντας να απορριφθεί το σχέδιο.
Ωστόσο, η έγκριση δεν συνοδεύτηκε από την άμεση έναρξη των εργασιών, όπως επιδίωκε ο Λευκός Οίκος.
Λιγότερο από μία ώρα μετά την ψηφοφορία, η δικαστής Τάνια Τσάτκαν, η οποία είχε διοριστεί από τον Μπαράκ Ομπάμα και εξετάζει την προσφυγή κατά της κατασκευής, απαγόρευσε στην κυβέρνηση να ξεκινήσει, να πραγματοποιήσει ή να προχωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή στην περιοχή όπου σχεδιάζεται να ανεγερθεί το μνημείο.
Η δικαστική απόφαση που ανέτρεψε τα σχέδια του Λευκού Οίκου
Σε μεταγενέστερο υπόμνημά της, η δικαστής εξήγησε μέρος του σκεπτικού της, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις του έργου και στις καθυστερήσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει στην κυκλοφορία.
Η κυβέρνηση Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο έναρξης των εργασιών αμέσως μετά την τελική έγκριση, γεγονός που καθιστούσε ιδιαίτερα κρίσιμη τη δικαστική παρέμβαση.
Οι επικριτές του σχεδίου χαρακτηρίζουν την αψίδα έργο προσωπικής προβολής του Αμερικανού προέδρου, ενώ αμφισβητούν τη νομιμότητα της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι η κατασκευή ενός τέτοιου μνημείου απαιτεί προηγούμενη έγκριση από το Κογκρέσο.
Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η χωροθέτηση της αψίδας κοντά στον ποταμό Ποτόμακ, σε περιοχή με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος.
Οι αντίπαλοι του έργου υποστηρίζουν ότι το μέγεθος και η θέση του θα αλλοιώσουν την οπτική σύνδεση ανάμεσα σε ορισμένα από τα σημαντικότερα εθνικά μνημεία των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων το Μνημείο Λίνκολν, το Arlington House και το μνημείο του Ρόμπερτ Ε. Λι.
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