Διήμερο sell off στο Χρηματιστήριο: Απώλειες 2,5% στα απόνερα του τεχνολογικού κραχ στη Wall Street, κλυδωνισμοί στην Coca-Cola HBC λόγω Ρωσίας

Στις παρυφές των 2.550 μονάδων ο Γενικός Δείκτης - Βουτιά 4,1% στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις - Κάτω από τα 50 ευρώ η Coca-Cola HBC - Ισχυρές πιέσεις σε Eurobank, Metlen και Titan - JPMorgan και Citi για Metlen: Περιθώρια ανόδου έως 31% – Το στοίχημα του τέταρτου τριμήνου