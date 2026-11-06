Διήμερο sell off στο Χρηματιστήριο: Απώλειες 2,5% στα απόνερα του τεχνολογικού κραχ στη Wall Street, κλυδωνισμοί στην Coca-Cola HBC λόγω Ρωσίας
Διήμερο sell off στο Χρηματιστήριο: Απώλειες 2,5% στα απόνερα του τεχνολογικού κραχ στη Wall Street, κλυδωνισμοί στην Coca-Cola HBC λόγω Ρωσίας
Στις παρυφές των 2.550 μονάδων ο Γενικός Δείκτης - Βουτιά 4,1% στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις - Κάτω από τα 50 ευρώ η Coca-Cola HBC - Ισχυρές πιέσεις σε Eurobank, Metlen και Titan - JPMorgan και Citi για Metlen: Περιθώρια ανόδου έως 31% – Το στοίχημα του τέταρτου τριμήνου
Την Πέμπτη (5/11) ήταν το «γκρέμισμα» της μετοχής της Coca-Cola HBC λόγω των εξελίξεων στη Ρωσία με τις παρεμβάσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν σε εταιρείες με έντονη παρουσία στη χώρα του. Σήμερα ήταν τα «απόνερα» του χθεσινού τεχνολογικού sell off στη Wall Street που κράτησαν το Χρηματιστήριο Αθηνών σε πτωτική τροχιά, χάνοντας σωρευτικά -4,1% στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (6/11) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 58,06 μονάδες ή -2,22% και έκλεισε στις 2.553,35 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.545,60 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.587,04 μονάδες. Με απώλειες -2,51% ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, ξεκινώντας με το «αριστερό» έπειτα από την πτώση -4,36% του Οκτωβρίου. Στο +20,4% διαμορφώνεται πλέον η φετινή απόδοση του ΧΑ. Στο ταμπλό, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Metlen και η Titan στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ενώ από τις τράπεζες τη μεγαλύτερη υποχώρηση σημείωσε η Eurobank. Κάτω από τα 50 ευρώ «έπεσε» η Coca-Cola HBC, η οποία συνέχισε πτωτικά μετά την χθεσινή βουτιά κατά -14,12%.
Το κύμα ρευστοποιήσεων που σαρώνει τις διεθνείς αγορές έχει επηρεάσει και την εγχώρια επενδυτική ψυχολογία. Η χθεσινή βουτιά των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street, σε συνδυασμό με τις πιέσεις που δέχθηκαν τα χρηματιστήρια της Ασίας και της Ευρώπης, διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον για τις μετοχές, με την Αθήνα να μην αποτελεί εξαίρεση. Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει στις ΗΠΑ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, ενώ αντίθετα ο Dow Jones συνεχίζει πτωτικά.
Στο επίκεντρο της αναταραχής βρίσκεται ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη των data centers, περιορίζοντας τον ρυθμό επέκτασης των σχετικών επενδύσεων. Οι φόβοι αυτοί έχουν πυροδοτήσει μαζικές πωλήσεις σε μετοχές ημιαγωγών και τεχνολογικών κολοσσών.
Η χθεσινή συνεδρίαση στη Wall Street ήταν η χειρότερη από την κρίση των δασμών Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, με τον Nasdaq να καταγράφει βουτιά 5,5% και να εισέρχεται σε περιοχή διόρθωσης, ενώ ο Dow Jones έχασε περίπου 1.800 μονάδες. Η ένταση των ρευστοποιήσεων προκάλεσε απώλειες χρηματιστηριακής αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με το αρνητικό κλίμα να μεταφέρεται στη συνέχεια και στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές.
Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να επιστρέφει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Οι διακυμάνσεις στην αγορά ενέργειας συνδέονται με τις αμφιβολίες για την πορεία των ειρηνευτικών προσπαθειών στη Μέση Ανατολή και τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου με το Ιράν, διατηρώντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.
Η «κατάρρευση» της μετοχής της Coca-Cola HBC φαίνεται ότι έχει ήδη ενσωματώσει το δυσμενέστερο σενάριο για τις δραστηριότητες του ομίλου στη Ρωσία, δηλαδή την πλήρη απώλεια της αξίας τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών.
Η ανησυχία πυροδοτήθηκε από δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, σύμφωνα με το οποίο η ρωσική ζυθοποιία Bochkari φέρεται να έχει ζητήσει από τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσει τις ρωσικές θυγατρικές της Coca-Cola HBC υπό καθεστώς εξωτερικής διαχείρισης. Η Coca-Cola HBC διευκρίνισε ότι δεν έχει λάβει καμία σχετική ειδοποίηση από τις ρωσικές αρχές, στοιχείο που σημαίνει ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη απόφαση για υπαγωγή των δραστηριοτήτων της στο συγκεκριμένο καθεστώς.
Ωστόσο, η σημασία της ρωσικής αγοράς για τον όμιλο εξηγεί την έντονη αντίδραση των επενδυτών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, η Ρωσία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των προβλεπόμενων λειτουργικών κερδών (EBIT) του ομίλου για το 2026, ενώ η συμβολή της στις ελεύθερες ταμειακές ροές που αναλογούν στους μετόχους (equity free cash flow) είναι ακόμη μεγαλύτερη.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (6/11) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 58,06 μονάδες ή -2,22% και έκλεισε στις 2.553,35 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.545,60 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.587,04 μονάδες. Με απώλειες -2,51% ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, ξεκινώντας με το «αριστερό» έπειτα από την πτώση -4,36% του Οκτωβρίου. Στο +20,4% διαμορφώνεται πλέον η φετινή απόδοση του ΧΑ. Στο ταμπλό, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Metlen και η Titan στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ενώ από τις τράπεζες τη μεγαλύτερη υποχώρηση σημείωσε η Eurobank. Κάτω από τα 50 ευρώ «έπεσε» η Coca-Cola HBC, η οποία συνέχισε πτωτικά μετά την χθεσινή βουτιά κατά -14,12%.
Το κύμα ρευστοποιήσεων που σαρώνει τις διεθνείς αγορές έχει επηρεάσει και την εγχώρια επενδυτική ψυχολογία. Η χθεσινή βουτιά των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street, σε συνδυασμό με τις πιέσεις που δέχθηκαν τα χρηματιστήρια της Ασίας και της Ευρώπης, διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον για τις μετοχές, με την Αθήνα να μην αποτελεί εξαίρεση. Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει στις ΗΠΑ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, ενώ αντίθετα ο Dow Jones συνεχίζει πτωτικά.
Βαρίδι το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό
Στο επίκεντρο της αναταραχής βρίσκεται ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη των data centers, περιορίζοντας τον ρυθμό επέκτασης των σχετικών επενδύσεων. Οι φόβοι αυτοί έχουν πυροδοτήσει μαζικές πωλήσεις σε μετοχές ημιαγωγών και τεχνολογικών κολοσσών.
Η χθεσινή συνεδρίαση στη Wall Street ήταν η χειρότερη από την κρίση των δασμών Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, με τον Nasdaq να καταγράφει βουτιά 5,5% και να εισέρχεται σε περιοχή διόρθωσης, ενώ ο Dow Jones έχασε περίπου 1.800 μονάδες. Η ένταση των ρευστοποιήσεων προκάλεσε απώλειες χρηματιστηριακής αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με το αρνητικό κλίμα να μεταφέρεται στη συνέχεια και στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές.
Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να επιστρέφει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Οι διακυμάνσεις στην αγορά ενέργειας συνδέονται με τις αμφιβολίες για την πορεία των ειρηνευτικών προσπαθειών στη Μέση Ανατολή και τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου με το Ιράν, διατηρώντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.
Η «κατάρρευση» της μετοχής της Coca-Cola HBC φαίνεται ότι έχει ήδη ενσωματώσει το δυσμενέστερο σενάριο για τις δραστηριότητες του ομίλου στη Ρωσία, δηλαδή την πλήρη απώλεια της αξίας τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών.
Κλυδωνισμοί στην Coca-Cola HBC λόγω Ρωσίας
Η ανησυχία πυροδοτήθηκε από δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, σύμφωνα με το οποίο η ρωσική ζυθοποιία Bochkari φέρεται να έχει ζητήσει από τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσει τις ρωσικές θυγατρικές της Coca-Cola HBC υπό καθεστώς εξωτερικής διαχείρισης. Η Coca-Cola HBC διευκρίνισε ότι δεν έχει λάβει καμία σχετική ειδοποίηση από τις ρωσικές αρχές, στοιχείο που σημαίνει ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη απόφαση για υπαγωγή των δραστηριοτήτων της στο συγκεκριμένο καθεστώς.
Ωστόσο, η σημασία της ρωσικής αγοράς για τον όμιλο εξηγεί την έντονη αντίδραση των επενδυτών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, η Ρωσία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των προβλεπόμενων λειτουργικών κερδών (EBIT) του ομίλου για το 2026, ενώ η συμβολή της στις ελεύθερες ταμειακές ροές που αναλογούν στους μετόχους (equity free cash flow) είναι ακόμη μεγαλύτερη.
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