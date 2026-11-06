Μega deal στον τουρισμό από Dimand και Sani Ikos για τις Γούρνες
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Κρήτη Συμφωνία Dimand

Μega deal στον τουρισμό από Dimand και Sani Ikos για τις Γούρνες

Επιβεβαίωση της στήλης Dark Room για το σημαντικό deal που «φέρεται να είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή που έχει γίνει στη χώρα στον τομέα του hospitality» - Η ανακοίνωση της Dimand

Μega deal στον τουρισμό από Dimand και Sani Ikos για τις Γούρνες
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Σε μεγάλη συμφωνία με φόντο το μεγάλο ακίνητο στις Γούρνες Ηρακλείου προχωρούν η DIMAND με τη Sani Ikos, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του ελληνικού τουρισμού ειδικά όταν πρόκειται για επενδύσεις στην πρώτη γραμμή και σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς.

Συγκεκριμένα, με βάση την ανακοίνωση της Dimand ολοκληρώθηκε σήμερα, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Arcela Investments Limited, η πώληση στην IKOS LUXCO S.À.R.L., εταιρεία του ομίλου Sani/Ikos του συνόλου των μετοχών της έμμεσης κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε.».

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