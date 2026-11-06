Με email παίρνουν άδεια οι πλοίαρχοι από τους Χούθι για να περάσουν με ασφάλεια την Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι απαντούν συνήθως μέσα σε 24 ώρες

Το κινεζικό πλοίο που ακολούθησε τις οδηγίες

Οι διεθνείς ναυτιλιακές αρχές προειδοποιούν να μην υπάρχει επικοινωνία

Σύμφωνα με μέλη πληρωμάτων και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξέτασε η, όταν οι Χούθι επιλέγουν να απαντήσουν σε ένα αίτημα, συνήθως το κάνουν μέσα σε 24 ώρες.Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, όταν οι αντάρτες ενέκριναν τη διέλευση του κινεζικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίωνΟ πλοίαρχος του πλοίου ανέφερε ότι η εταιρεία διαχείρισης του είχε ζητήσει να επικοινωνήσει με τους Χούθι για λόγους αυξημένης προληπτικής ασφάλειας.Στην απάντησή του, το HOCC ανέφερε:«Ελπίζουμε να είστε καλά. Χαιρόμαστε που έχετε κατανοήσει τα κριτήρια σχετικά με το ποιες κατηγορίες πλοίων εμπίπτουν στην απαγόρευση. Το πλοίο μπορεί να διέλθει με ασφάλεια από την Ερυθρά Θάλασσα, τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τον Κόλπο του Άντεν και την Αραβική Θάλασσα».Στη συνέχεια, το μήνυμα περιλάμβανε συγκεκριμένες οδηγίες προς το πλήρωμα:- Το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πλοίων (AIS) και το κανάλι 16 του ασυρμάτου VHF πρέπει να παραμένουν συνεχώς σε λειτουργία κατά τη διέλευση.- Το πλοίο πρέπει να ακολουθεί τη διεθνή θαλάσσια διαδρομή.- Πρέπει να αποφεύγεται η διέλευση κοντά σε πλοία που έχουν απενεργοποιήσει τα συστήματα AIS, καθώς και κοντά σε στρατιωτικά πλοία.- Οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα παρατηρηθεί στην περιοχή του πλοίου πρέπει να αναφέρεται.Στο μήνυμα υπήρχε επίσης μια πρόσθετη επισήμανση: «Εάν υπάρξουν αλλαγές στο ταξίδι πλοίου που έχει λάβει άδεια διέλευσης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε».Το HOCC παρείχε ακόμη τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας και καλούσε τους παραλήπτες να εγγραφούν σε υπηρεσία ειδοποιήσεων μέσω email, ώστε να λαμβάνουν ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις.Η περίπτωση τουέδειξε πώς λειτουργεί πρακτικά το σύστημα.Το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά την απάντηση των Χούθι, το κινεζικό πλοίο άλλαξε τον δηλωμένο προορισμό του στο σύστημα παρακολούθησης.Αντί για το λιμάνι Πορτ Κλανγκ της Μαλαισίας, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά της Μαλάκας, εμφάνισε την ένδειξη, δηλαδήΗ συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιείται συχνά από πλοία ως μέσο αποτροπής επιθέσεων των Χούθι, αλλά και προσπαθειών επιβίβασης πειρατών.Το Zhong Cheng Chang Ling συνέχισε την πορεία του μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ.Στις 11 Σεπτεμβρίου εισήλθε στον Ινδικό Ωκεανό και επανέφερε ως δηλωμένο προορισμό το Πορτ Κλανγκ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της κίνησης πλοίων. Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, το κινεζικό πλοίο διατήρησε ενεργό το σύστημα AIS, ακολουθώντας τη σχετική οδηγία των Χούθι.Παρά την ύπαρξη του συγκεκριμένου μηχανισμού, πολλά πλοία επιλέγουν να μη ζητούν έγκριση ή διαβεβαιώσεις από τους Χούθι.Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κυρώσεις στην οργάνωση, την οποία έχουν χαρακτηρίσει ξένη τρομοκρατική οργάνωση.Παράλληλα, οι επίσημες οδηγίες των διεθνών ναυτιλιακών αρχών αναφέρουν ότι τα πλοία δεν πρέπει να επικοινωνούν με το HOCC ούτε να εγγράφονται στο σύστημά του.Η διαδικασία που έχουν δημιουργήσει οι Χούθι δεν αποτελεί σύστημα αδειοδότησης της ναυσιπλοΐας που έχει λάβει διεθνή αναγνώριση, αλλά έναν μηχανισμό μέσω του οποίου οι αντάρτες επιχειρούν να εφαρμόσουν τους δικούς τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των πλοίων.