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Στο στόχαστρο της Κομισιόν το TikTok για τους αλγορίθμους που παγιδεύουν τους χρήστες, κίνδυνος για τεράστιο πρόστιμο
Στο στόχαστρο της Κομισιόν το TikTok για τους αλγορίθμους που παγιδεύουν τους χρήστες, κίνδυνος για τεράστιο πρόστιμο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει προκαταρκτικά παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων – Η πλατφόρμα κινδυνεύει με πρόστιμο έως 6% των ετήσιων παγκόσμιων εσόδων της
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί το TikTok για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων, υποστηρίζοντας ότι οι αλγόριθμοι της πλατφόρμας οδηγούν τους χρήστες σε μια συνεχή ροή παρόμοιων βίντεο, ακόμη και όταν το περιεχόμενο μπορεί να είναι επιβλαβές.
Σύμφωνα με το Politico, τα προκαταρκτικά ευρήματα που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή σηματοδοτούν την πρώτη φορά που η Κομισιόν εξετάζει το σύστημα προτάσεων περιεχομένου μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ως παραβίαση της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και το 6% των ετήσιων παγκόσμιων εσόδων μιας εταιρείας.
«Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε πραγματικά κατά μέτωπο το μοντέλο των συστημάτων προτάσεων που βασίζονται στην αλληλεπίδραση των χρηστών», δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.
Πρόκειται για την πέμπτη υπόθεση στην οποία η Κομισιόν κατηγορεί το TikTok για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων, χωρίς ωστόσο να έχει επιβάλει μέχρι σήμερα πρόστιμο στην πλατφόρμα κινεζικής ιδιοκτησίας.
Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το TikTok δεν αξιολόγησε επαρκώς τον κίνδυνο να εγκλωβίζονται οι χρήστες σε αυτό που αποκαλείται «rabbit hole», δηλαδή σε μια αδιάκοπη ροή εξατομικευμένων βίντεο, ακόμη και όταν αυτά σχετίζονται με προβλήματα ψυχικής υγείας και την εικόνα του σώματος.
Η έρευνα επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία επειδή, όπως εξήγησε δεύτερος αξιωματούχος της Κομισιόν, «τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν ισχυρότερα» σε αυτόν τον τομέα. Η διευκρίνιση δόθηκε σε ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί μπορούν να συμβάλουν στη ριζοσπαστικοποίηση των χρηστών.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, όσο περισσότερο αλληλεπιδρά κάποιος με ένα είδος περιεχομένου, τόσο περισσότερα παρόμοια βίντεο του προτείνονται, ακόμη και αν αυτά ενδέχεται να είναι επιβλαβή. Παράλληλα, η Κομισιόν διαπιστώνει ότι τα μέτρα που έχει εφαρμόσει το TikTok για να περιορίσει το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν είναι αποτελεσματικά.
Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις ρητές επιλογές των χρηστών, όπως το κουμπί «Δεν ενδιαφέρομαι», παρά στις έμμεσες ενδείξεις ενδιαφέροντος, όπως ο χρόνος παρακολούθησης ενός βίντεο ή τα «μου αρέσει».
«Το να λες “Δεν ενδιαφέρομαι” πρέπει να έχει νόημα, πραγματικό νόημα, και να μην αντιμετωπίζεται απλώς ως κάτι δευτερεύον, πριν επιστρέψεις στο παλιό σύστημα προτάσεων», ανέφερε.
Η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες προβλέπει επίσης τη δυνατότητα επιλογής μη εξατομικευμένης ροής περιεχομένου για όλους τους χρήστες. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχο της Επιτροπής, μόλις το 0,2% των χρηστών του TikTok επιλέγει αυτή τη δυνατότητα.
Μετά την ανακοίνωση των προκαταρκτικών ευρημάτων, το TikTok μπορεί να εξετάσει τα στοιχεία της έρευνας, να υπερασπιστεί τις πρακτικές του και να προτείνει διορθωτικά μέτρα που θα γίνουν αποδεκτά από την Κομισιόν, ώστε να αποφύγει την επιβολή προστίμου.
Στο παρελθόν, η εταιρεία είχε καταφέρει να κλείσει άλλη έρευνα βάσει της DSA, η οποία αφορούσε τη διαφάνεια των διαφημίσεων, αφού συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εφαρμογή διορθωτικών μέτρων.
Σύμφωνα με το Politico, τα προκαταρκτικά ευρήματα που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή σηματοδοτούν την πρώτη φορά που η Κομισιόν εξετάζει το σύστημα προτάσεων περιεχομένου μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ως παραβίαση της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και το 6% των ετήσιων παγκόσμιων εσόδων μιας εταιρείας.
«Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε πραγματικά κατά μέτωπο το μοντέλο των συστημάτων προτάσεων που βασίζονται στην αλληλεπίδραση των χρηστών», δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.
Πρόκειται για την πέμπτη υπόθεση στην οποία η Κομισιόν κατηγορεί το TikTok για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων, χωρίς ωστόσο να έχει επιβάλει μέχρι σήμερα πρόστιμο στην πλατφόρμα κινεζικής ιδιοκτησίας.
Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το TikTok δεν αξιολόγησε επαρκώς τον κίνδυνο να εγκλωβίζονται οι χρήστες σε αυτό που αποκαλείται «rabbit hole», δηλαδή σε μια αδιάκοπη ροή εξατομικευμένων βίντεο, ακόμη και όταν αυτά σχετίζονται με προβλήματα ψυχικής υγείας και την εικόνα του σώματος.
Η έρευνα επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία επειδή, όπως εξήγησε δεύτερος αξιωματούχος της Κομισιόν, «τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν ισχυρότερα» σε αυτόν τον τομέα. Η διευκρίνιση δόθηκε σε ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί μπορούν να συμβάλουν στη ριζοσπαστικοποίηση των χρηστών.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, όσο περισσότερο αλληλεπιδρά κάποιος με ένα είδος περιεχομένου, τόσο περισσότερα παρόμοια βίντεο του προτείνονται, ακόμη και αν αυτά ενδέχεται να είναι επιβλαβή. Παράλληλα, η Κομισιόν διαπιστώνει ότι τα μέτρα που έχει εφαρμόσει το TikTok για να περιορίσει το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν είναι αποτελεσματικά.
Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις ρητές επιλογές των χρηστών, όπως το κουμπί «Δεν ενδιαφέρομαι», παρά στις έμμεσες ενδείξεις ενδιαφέροντος, όπως ο χρόνος παρακολούθησης ενός βίντεο ή τα «μου αρέσει».
«Το να λες “Δεν ενδιαφέρομαι” πρέπει να έχει νόημα, πραγματικό νόημα, και να μην αντιμετωπίζεται απλώς ως κάτι δευτερεύον, πριν επιστρέψεις στο παλιό σύστημα προτάσεων», ανέφερε.
Η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες προβλέπει επίσης τη δυνατότητα επιλογής μη εξατομικευμένης ροής περιεχομένου για όλους τους χρήστες. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχο της Επιτροπής, μόλις το 0,2% των χρηστών του TikTok επιλέγει αυτή τη δυνατότητα.
Μετά την ανακοίνωση των προκαταρκτικών ευρημάτων, το TikTok μπορεί να εξετάσει τα στοιχεία της έρευνας, να υπερασπιστεί τις πρακτικές του και να προτείνει διορθωτικά μέτρα που θα γίνουν αποδεκτά από την Κομισιόν, ώστε να αποφύγει την επιβολή προστίμου.
Στο παρελθόν, η εταιρεία είχε καταφέρει να κλείσει άλλη έρευνα βάσει της DSA, η οποία αφορούσε τη διαφάνεια των διαφημίσεων, αφού συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εφαρμογή διορθωτικών μέτρων.
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