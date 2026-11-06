Ο πρώην προπονητής του Αντετοκούνμπο «καίει» τον Έλληνα σούπερ σταρ: Δεν έχει υψηλό μπασκετικό IQ, λέει ο Ντοκ Ρίβερς
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Ντοκ Ρίβερς Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς Μαϊάμι Χιτ

Ο πρώην προπονητής του Αντετοκούνμπο «καίει» τον Έλληνα σούπερ σταρ: Δεν έχει υψηλό μπασκετικό IQ, λέει ο Ντοκ Ρίβερς

Ο έμπειρος τεχνικός μίλησε για τη συνύπαρξή του με τον Έλληνα σταρ στους Μπακς, αναλύοντας συγκεκριμένα κάποιες πτυχές του παιχνιδιού του και του χαρακτήρα του

Ο πρώην προπονητής του Αντετοκούνμπο «καίει» τον Έλληνα σούπερ σταρ: Δεν έχει υψηλό μπασκετικό IQ, λέει ο Ντοκ Ρίβερς
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Ο πρώην προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, μεταξύ άλλων, Ντοκ Ρίβερς, μίλησε με δηκτικό τρόπο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε podcast με τον Μπιλ Σίμονς, κάνοντας λόγο για όχι ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ του «Greek Freak», ενώ παράλληλα τόνισε πως είναι δύσκολος παίκτης στο να τον προπονείς.

Ο πολύπειρος τεχνικός που αυτή τη στιγμή δεν προπονεί κάποια ομάδα, μίλησε για τη συνύπαρξή του με τον Έλληνα αστέρα στους Μπακς και εστίασε σε κάποιες πτυχές του παιχνιδιού του, που χρήζουν βελτίωσης.


Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντοκ Ρίβερς:

«Δεν είναι εύκολος παίκτης. Παίζει με έναν απίστευτα γρήγορο ρυθμό, είναι πραγματικά δύσκολος. Έχει εξαιρετική ικανότητα στη δημιουργία και την πάσα, αλλά ταυτόχρονα δε διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ.

Έχει ουσιαστικά έναν τρόπο παιχνιδιού. Σε κάθε φάση θέλει να επιβάλει αυτό που έχει στο μυαλό του. Θα ήθελα να μάθει να εκτελεί καλύτερα».

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