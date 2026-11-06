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Ο πρώην προπονητής του Αντετοκούνμπο «καίει» τον Έλληνα σούπερ σταρ: Δεν έχει υψηλό μπασκετικό IQ, λέει ο Ντοκ Ρίβερς
Ο πρώην προπονητής του Αντετοκούνμπο «καίει» τον Έλληνα σούπερ σταρ: Δεν έχει υψηλό μπασκετικό IQ, λέει ο Ντοκ Ρίβερς
Ο έμπειρος τεχνικός μίλησε για τη συνύπαρξή του με τον Έλληνα σταρ στους Μπακς, αναλύοντας συγκεκριμένα κάποιες πτυχές του παιχνιδιού του και του χαρακτήρα του
Ο πρώην προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, μεταξύ άλλων, Ντοκ Ρίβερς, μίλησε με δηκτικό τρόπο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε podcast με τον Μπιλ Σίμονς, κάνοντας λόγο για όχι ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ του «Greek Freak», ενώ παράλληλα τόνισε πως είναι δύσκολος παίκτης στο να τον προπονείς.
Ο πολύπειρος τεχνικός που αυτή τη στιγμή δεν προπονεί κάποια ομάδα, μίλησε για τη συνύπαρξή του με τον Έλληνα αστέρα στους Μπακς και εστίασε σε κάποιες πτυχές του παιχνιδιού του, που χρήζουν βελτίωσης.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντοκ Ρίβερς:
«Δεν είναι εύκολος παίκτης. Παίζει με έναν απίστευτα γρήγορο ρυθμό, είναι πραγματικά δύσκολος. Έχει εξαιρετική ικανότητα στη δημιουργία και την πάσα, αλλά ταυτόχρονα δε διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ.
Έχει ουσιαστικά έναν τρόπο παιχνιδιού. Σε κάθε φάση θέλει να επιβάλει αυτό που έχει στο μυαλό του. Θα ήθελα να μάθει να εκτελεί καλύτερα».
Ο πολύπειρος τεχνικός που αυτή τη στιγμή δεν προπονεί κάποια ομάδα, μίλησε για τη συνύπαρξή του με τον Έλληνα αστέρα στους Μπακς και εστίασε σε κάποιες πτυχές του παιχνιδιού του, που χρήζουν βελτίωσης.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντοκ Ρίβερς:
«Δεν είναι εύκολος παίκτης. Παίζει με έναν απίστευτα γρήγορο ρυθμό, είναι πραγματικά δύσκολος. Έχει εξαιρετική ικανότητα στη δημιουργία και την πάσα, αλλά ταυτόχρονα δε διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ.
Έχει ουσιαστικά έναν τρόπο παιχνιδιού. Σε κάθε φάση θέλει να επιβάλει αυτό που έχει στο μυαλό του. Θα ήθελα να μάθει να εκτελεί καλύτερα».
Doc Rivers CALLS OUT Giannis for being hard to coach 😳 “He’s not easy. He plays at this crazy downhill pace. He’s really a difficult guy. He has this great passing ability, but he doesn’t have super IQ at the same time. He really has 1 way. Every play he wants to force it. I wished he learned how to execute better. — The thing he needs to still learn is the value of execution. How important it is when you’re in practice and shoot around to lock in on execution. Now he has a coach who’s as good as there is in execution.”— Heat Central (@TheHeatCentral) November 6, 2026
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