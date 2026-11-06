200 χρόνια φυλακή σε ηγέτη αίρεσης στην Κένυα για τη δολοφονία 190 παιδιών που αφέθηκαν να λιμοκτονήσουν

Η ποινή αποτελείται από 100 έτη για φόνο διά λιμοκτονίας και 100 έτη για απευθείας ανθρωποκτονία

Πολ Μακένζι σε ποινή κάθειρξης 200 ετών για τον θάνατο 190 παιδιών που αφέθηκαν να λιμοκτονήσουν έπειτα από δικές του εντολές και θάφτηκαν σε ένα δάσος, μεταξύ 500 φερόμενων ως θυμάτων σε μία από τις χειρότερες τελετουργικές σφαγές της σύγχρονης εποχής.



Η ποινή αποτελείται από 100 έτη για φόνο διά λιμοκτονίας και 100 έτη για απευθείας ανθρωποκτονία, ανέφερε η δικαστής ΝταΪάνα Καβέντζα, ανακοινώνοντας την απόφαση. Εισαγγελείς είπαν πως ο Μακένζι, που ήταν επικεφαλής εκκλησίας για το τέλος του κόσμου σε ένα δάσος κοντά στην ανατολική ακτή της Κένυας στον Ινδικό Ωκεανό, είχε πει στους υποστηρικτές του να λιμοκτονήσουν μέχρι θανάτου, μαζί με τα παιδιά τους, προκειμένου να πάνε στο παράδεισο ενόψει της ημέρας της κρίσεως.



απειλούσαν και χτυπούσαν τα θύματα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα ακολουθούσαν τις οδηγίες του, Τα αποσκελετωμένα πτώματα βρέθηκαν διασκορπισμένα σε πρόχειρα σκαμμένους τάφους και πεταμένα σε υπαίθρια αποχωρητήρια. Μερικοί θάφτηκαν ζωντανοί.



Ο Μακένζι, που φορούσε γκρι πουκάμισο και μαύρο παντελόνι, χαμογέλασε μπαίνοντας σε ένα αντίσκηνο που είχε στηθεί έξω από το δικαστήριο όπου διεξήχθη η ακροαματική διαδικασία.







Είχε αρνηθεί τις κατηγορίες για φόνο λέγοντας ότι δεν ανάγκασε τα θύματα να λιμοκτονήσουν. Το δικαστήριο απέρριψε την υπερασπιστική γραμμή του.



Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στην Κένυα τον Απρίλιο 2023 όταν η αστυνομία άρχισε να ανακαλύπτει πτώματα στο Δάσος Σακαχόλα κοντά στην παραλιακή πόλη Μαλίντι.



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Ο Μακένζι κατηγορείται επίσης ότι διέταξε τους θανάτους 52 ανθρώπων που βρέθηκαν σε μια ξεχωριστή τοποθεσία σε ένα χωριό 30 χιλιόμετρα μακριά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 500. Έχει δηλώσει αθώος στην υπόθεση αυτή.







Δικαστήριο της Κένυας καταδίκασε τον ηγέτη αίρεσηςσεπουέπειτα από δικές του εντολές και θάφτηκαν σε ένα δάσος, μεταξύΗ ποινή αποτελείται από, ανέφερε η δικαστής ΝταΪάνα Καβέντζα, ανακοινώνοντας την απόφαση. Εισαγγελείς είπαν πως ο Μακένζι, που ήταν επικεφαλής εκκλησίας για τοσε ένα δάσος κοντά στην ανατολική ακτή της Κένυας στον Ινδικό Ωκεανό, είχε πει στους υποστηρικτές του να λιμοκτονήσουν μέχρι θανάτου, μαζί με τα παιδιά τους,Οι συνεργοί τουπροκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα ακολουθούσαν τις οδηγίες του, Ταβρέθηκανσε πρόχειρα σκαμμένους τάφους και πεταμένα σε. Μερικοί θάφτηκαν ζωντανοί.Ο Μακένζι, που φορούσε γκρι πουκάμισο και μαύρο παντελόνι,μπαίνοντας σε ένα αντίσκηνο που είχε στηθεί έξω από το δικαστήριο όπου διεξήχθη η ακροαματική διαδικασία.Είχε αρνηθεί τις κατηγορίες για φόνο λέγοντας ότι δεν ανάγκασε τα θύματα να λιμοκτονήσουν. Το δικαστήριο απέρριψε την υπερασπιστική γραμμή του.Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στην Κένυα τον Απρίλιο 2023 όταν η αστυνομία άρχισε να ανακαλύπτει πτώματα στο Δάσος Σακαχόλα κοντά στην παραλιακή πόλη Μαλίντι.Αν και οι υποθέσεις μόνο των 190 παιδιών και ενός ενήλικα θύματος καλύφθηκαν από τη δίκη, η Εθνική Επιτροπή της Κίνας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υποστηρίζει πως 448 πτώματα βρέθηκαν εντέλει στο δάσος.Ο Μακένζι κατηγορείται επίσης ότι διέταξε τους θανάτους 52 ανθρώπων που βρέθηκαν σε μια ξεχωριστή τοποθεσία σε ένα χωριό 30 χιλιόμετρα μακριά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 500. Έχει δηλώσει αθώος στην υπόθεση αυτή.

Η κλίμακα των δολοφονιών συγκρίνεται με εκείνην μιας αίρεσης για το τέλος του κόσμου που οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 700 ανθρώπους στην Ουγκάντα το 2000 και με τη σφαγή στη Τζόουνσταουν το 1978 στη Γουιάνα όταν ένας Αμερικανός ηγέτης αίρεσης σκότωσε περισσότερους από 900 ανθρώπους διατάζοντάς τους να πουν δηλητήριο.



Ο Στίβεν Μουίτι, ένας 48χρονος πατέρας έξι από τα παιδιά θύματα του Μακένζι και σύζυγός μίας από τις καταδικασθείσες συνεργούς του, είπε πως η σύζυγός του είχε πάει τα παιδιά στο Σακαχόλα όπου λιμοκτόνησαν μέχρι θανάτου.



Ακόμη κι αν οι ενήλικες είχαν συμφωνήσει στη νηστεία, "τι γίνεται με τα παιδιά;" είπε ο Μουίτι στο Ρόιτερς πριν από την ανακοίνωση της ποινής.



"Έχασα τα παιδιά μου και δεν θα μπορέσω να τα πάρω πίσω ό,τι κι αν συμβεί στον Μακένζι και τους συνεργούς του", είπε ο Μουίτι. "Περιμένω να καταδικαστεί σε ισόβια έτσι ώστε να μην βγει ποτέ για να προκαλέσει και άλλους θανάτους".



Ο Νταν Μακένζι, ένας από τους γιους του Πολ, είπε πως ο πατέρας του δεν έδειξε έλεος ούτε για την ίδια την οικογένειά του.



"Δεν κατέληξα στο Σακαχόλα, επειδή δεν πίστευα πλέον αυτά... ότι θα πήγαινα στον παράδεισο. Έτσι έφυγα από την εκκλησία"., είπε στο Ρόιτερς, "Έχασα κι εγώ φίλους, και τον μικρότερο αδελφό μου. Είναι δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που χάσαμε εκεί στο Σακαχόλα".



Ο Μακένζι ήταν στο "ραντάρ" των αρχών από το 2017 όταν η έδρα της εκκλησίας ερευνήθηκε από την αστυνομία; Το 2019 οι αρχές έκλεισαν στην εκκλησία στο Μαλίντι και τότε εκείνος πήρε τους πιστούς στο κοντινό Δάσος Σακαχόλα.



Ο εντοπισμός των πτωμάτων οδήγησε σε εκκλήσεις για πιο αυστηρή εποπτεία θρησκευτικών ομάδων,. Ο πρόεδρος Ουίλιαμ Ρούτο διόρισε ειδική ομάδα τον Μάιο του 2023 για την αναθεώρηση του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου, και ξεχωριστές προτάσεις που υποστηρίχθηκαν από την κυβέρνηση και τη Γερουσία δημοσιοποιήθηκαν το 2024 αν και δεν έχουν γίνει ακόμη νόμος.