Οι δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισαν drone στην περιοχή της Μέκκας
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Οι δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισαν drone στην περιοχή της Μέκκας

«Αναχαίτιση και καταστροφή ενός drone στην περιοχή της Μέκκας» έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της υπό το Ριάντ στρατιωτικής συμμαχίας Τούρκι αλ-Μάλικι, δεν διευκρίνισε από πού προήλθε

Οι δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισαν drone στην περιοχή της Μέκκας
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Οι δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας, που στηρίζουν την κυβέρνηση της Υεμένης απέναντι στους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι, αναχαίτισαν ένα drone στην περιοχή της Μέκκας, της ιερής πόλης του Ισλάμ.

«Αναχαίτιση και καταστροφή ενός drone στην περιοχή της Μέκκας» έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της υπό το Ριάντ στρατιωτικής συμμαχίας Τούρκι αλ-Μάλικι, χωρίς να διευκρινίζει από πού προήλθε.

Από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο, το βασίλειο στοχοθετείται τακτικά από τους φιλοϊρανούς μαχητές.



Οι ίδιοι έχουν αναλάβει την ευθύνη για πολυάριθμα πλήγματα κατά αεροδρομίων, ενεργειακών υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, αλλά αρνούνται ότι στοχοθετούν ιερές πόλεις.

Χθες, η συμμαχία έκανε λόγο για αναχαίτιση πυραύλου που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι στην περιοχή της Μεδίνας, άλλη ιερή πόλη του ισλάμ, με την φιλοϊρανική οργάνωση να μιλά για «συκοφαντίες».

Στην ίδια την Υεμένη, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει από τον Σεπτέμβριο επίθεση στα δυτικά, που τους έχει επιτρέψει να ενισχύσουν τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Μπάμπ Αλ-Μάντεμπ, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

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Οι κυβερνητικές δυνάμεις προσπαθούν έκτοτε να ανακαταλάβουν τα εδάφη που έχασαν, με τη συνδρομή της σαουδαραβικής Πολεμικής Αεροπορίας.
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