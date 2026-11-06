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Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά στη Γαλλία: Μια 7χρονη κι ένας 18χρονος οι δύο νεκροί
Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά στη Γαλλία: Μια 7χρονη κι ένας 18χρονος οι δύο νεκροί
Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών μίλησε για περίπου 20 τραυματίες, τουλάχιστον τέσσερις ηλικίας 18 ως 45 ετών είναι σε κρίσιμη κατάσταση - «Μαθητές έβγαιναν από το λεωφορείο, κάποιοι ούρλιαζαν και έκλαιγαν», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν -εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά- σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο μετέφερε μαθητές το οποίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (6/11) στην περιοχή Λαν (Lent), και την πόλη Εν (Ain) της ανατολικής Γαλλίας. Συνολικά, το λεωφορείο μετέφερε 43 άτομα, μεταξύ των οποίων 15 ανήλικοι.
Τους δύο θανάτους (ένα 7χρονο κορίτσι κι ένας 18χρονος) επιβεβαίωσε ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν άλλοι περίπου 20 σοβαρά τραυματίες. Άλλες πληροφορίες θέλουν τουλάχιστον 4 εξ αυτών, ηλικίας 18 ως 45 ετών να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, ο Ταμπαρό τόνισε πως ο νεαρός οδηγός του οχήματος βγήκε αρνητικός σε τεστ κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί στον επαρχιακό δρόμο D22, στην έξοδο της Λαν με κατεύθυνση προς την Περονά (Péronnas), όταν το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε δέντρο και κατέληξε σε χαντάκι.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για λευκό και μπλε λεωφορείο του περιφερειακού δικτύου μεταφορών Car Région, το οποίο μετέφερε μαθητές σε περιοχή που βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα νότια της πόλης Μπουργκ-αν-Μπρες.
Σε ανακοίνωσή της, η Εισαγγελία του Bourg-en-Bresse ανέφερε ότι ο οδηγός του λεωφορείου νοσηλεύεται και ότι «δεν έχει ακόμη καταθέσει». Η «έρευνα για την υπόθεση της σύλληψης επ’ αυτοφώρω, καθώς και για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από τροχαίο ατύχημα και των βαριών σωματικών βλαβών από τροχαίο ατύχημα» έχει ανατεθεί στο Τμήμα Ερευνών (SR) της Χωροφυλακής της Λυών. Το λεωφορείο, το οποίο λειτουργεί από την εταιρεία Keolis, πραγματοποιεί τακτικά δρομολόγια μεταξύ Dompierre-sur-Veyle και Bourg-en-Bresse.
Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο του δυστυχήματος.
«Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, στην έξοδο της Λαν, με κατεύθυνση προς την Περονά. Ένα λευκό και μπλε λεωφορείο του δικτύου Car Région βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε ένα μικρό χαντάκι», ανέφερε αρχικά.
Τους δύο θανάτους (ένα 7χρονο κορίτσι κι ένας 18χρονος) επιβεβαίωσε ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν άλλοι περίπου 20 σοβαρά τραυματίες. Άλλες πληροφορίες θέλουν τουλάχιστον 4 εξ αυτών, ηλικίας 18 ως 45 ετών να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, ο Ταμπαρό τόνισε πως ο νεαρός οδηγός του οχήματος βγήκε αρνητικός σε τεστ κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί στον επαρχιακό δρόμο D22, στην έξοδο της Λαν με κατεύθυνση προς την Περονά (Péronnas), όταν το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε δέντρο και κατέληξε σε χαντάκι.
Accident de car dans l'Ain: "Un drame absolu qui frappe notre commune", déclare le maire de Lent pic.twitter.com/3NzQgEZgxB— BFM (@BFMTV) November 6, 2026
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για λευκό και μπλε λεωφορείο του περιφερειακού δικτύου μεταφορών Car Région, το οποίο μετέφερε μαθητές σε περιοχή που βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα νότια της πόλης Μπουργκ-αν-Μπρες.
🔴 ALERTE INFO— BFM (@BFMTV) November 6, 2026
Accident de car dans l'Ain, 70 personnes impliquées https://t.co/OMwiYWcEoW pic.twitter.com/wufULJVFpF
Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο του δυστυχήματος.
«Μαθητές έβγαιναν από το λεωφορείο, κάποιοι ούρλιαζαν και έκλαιγαν»
«Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, στην έξοδο της Λαν, με κατεύθυνση προς την Περονά. Ένα λευκό και μπλε λεωφορείο του δικτύου Car Région βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε ένα μικρό χαντάκι», ανέφερε αρχικά.
Όπως περιέγραψε, πριν ακόμη πλησιάσει στο όχημα, είχε αντιληφθεί ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.
«Ήμουν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο. Πριν καν πλησιάσω το λεωφορείο, παρατήρησα συντρίμμια από κλαδιά δέντρων πάνω στον δρόμο. Όταν έφτασα, αρκετοί μαθητές άρχιζαν να βγαίνουν από το όχημα. Κάποιοι ούρλιαζαν και έκλαιγαν. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα συγκλονιστική. Επικοινώνησα αμέσως με την αστυνομία για να αναφέρω το ατύχημα», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.
«Ο δρόμος ήταν ελαφρώς βρεγμένος και δεν καταλαβαίνουμε γιατί το λεωφορείο βγήκε από τη λωρίδα του, διέσχισε την αντίθετη λωρίδα και κατέληξε στο αντίθετο χαντάκι», συνέχισε. «Δυστυχώς, στη διαδρομή του υπήρχε ένα δέντρο και ήταν αυτό το δέντρο που έκανε το ατύχημα τόσο τραγικό».
Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε και ο δήμαρχος της Λαν, Ιβ Κριστέν, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση που αντίκρισε κατά την άφιξή του.
«Όταν έφτασα, υπήρχαν δύο θύματα σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή, ένα παιδί και ένας ενήλικας», δήλωσε τηλεφωνικά.
Ο δήμαρχος της μικρής κοινότητας των περίπου 1.500 κατοίκων εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος από την τραγωδία.
«Σκέφτομαι τα θύματα και τις οικογένειές τους, καθώς και όλες αυτές τις ζωές που ανατράπηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αμέσως μετά το δυστύχημα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, αστυνομικοί και υπηρεσίες των τοπικών Αρχών, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα. Οι τρεις σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν στη Λυών, όπως επιβεβαίωσε ο νομάρχης Λουί-Ξαβιέ Τιρόντ.
Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του διαμερίσματος (COD) για τον συντονισμό της διαχείρισης της κρίσης, καθώς και το δημοτικό σχέδιο πολιτικής προστασίας.
Η αίθουσα εκδηλώσεων του χωριού διατέθηκε για τη φιλοξενία και υποστήριξη των οικογενειών και των θυμάτων του δυστυχήματος.
Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό. Οι Αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.
«Ήμουν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο. Πριν καν πλησιάσω το λεωφορείο, παρατήρησα συντρίμμια από κλαδιά δέντρων πάνω στον δρόμο. Όταν έφτασα, αρκετοί μαθητές άρχιζαν να βγαίνουν από το όχημα. Κάποιοι ούρλιαζαν και έκλαιγαν. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα συγκλονιστική. Επικοινώνησα αμέσως με την αστυνομία για να αναφέρω το ατύχημα», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.
Accident de car dans l'Ain: la première image du véhicule pic.twitter.com/4fsjsy4D9E— BFM (@BFMTV) November 6, 2026
«Δεν καταλαβαίνουμε γιατί το λεωφορείο βγήκε από το δρόμο»«Πρόκειται για μια απόλυτη τραγωδία που έπληξε τον δήμο μας», αντέδρασε ο Ιβ Κριστίν, δήμαρχος του Lent, στο BFMTV. «Το ατύχημα συνέβη σε ένα σημείο του δρόμου όπου δεν υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες», ανέφερε ο δήμαρχος.
«Ο δρόμος ήταν ελαφρώς βρεγμένος και δεν καταλαβαίνουμε γιατί το λεωφορείο βγήκε από τη λωρίδα του, διέσχισε την αντίθετη λωρίδα και κατέληξε στο αντίθετο χαντάκι», συνέχισε. «Δυστυχώς, στη διαδρομή του υπήρχε ένα δέντρο και ήταν αυτό το δέντρο που έκανε το ατύχημα τόσο τραγικό».
Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε και ο δήμαρχος της Λαν, Ιβ Κριστέν, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση που αντίκρισε κατά την άφιξή του.
«Ένα παιδί και ένας ενήλικας είχαν υποστεί ανακοπή»
«Όταν έφτασα, υπήρχαν δύο θύματα σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή, ένα παιδί και ένας ενήλικας», δήλωσε τηλεφωνικά.
Ο δήμαρχος της μικρής κοινότητας των περίπου 1.500 κατοίκων εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος από την τραγωδία.
«Σκέφτομαι τα θύματα και τις οικογένειές τους, καθώς και όλες αυτές τις ζωές που ανατράπηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αμέσως μετά το δυστύχημα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, αστυνομικοί και υπηρεσίες των τοπικών Αρχών, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα. Οι τρεις σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν στη Λυών, όπως επιβεβαίωσε ο νομάρχης Λουί-Ξαβιέ Τιρόντ.
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, στη Λυών οι τρεις σοβαρά τραυματίες
Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του διαμερίσματος (COD) για τον συντονισμό της διαχείρισης της κρίσης, καθώς και το δημοτικό σχέδιο πολιτικής προστασίας.
Η αίθουσα εκδηλώσεων του χωριού διατέθηκε για τη φιλοξενία και υποστήριξη των οικογενειών και των θυμάτων του δυστυχήματος.
Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό. Οι Αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.
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