Ο Αϊζενκοτ καλεί όλα τα κόμματα σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία του με όρους για Χαμάς και στράτευση
Ο Αϊζενκοτ καλεί όλα τα κόμματα σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία του με όρους για Χαμάς και στράτευση
Ο επικεφαλής του Yashar προτείνει τον άμεσο σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης, παρά τις εσωτερικές αντιρρήσεις - «Όποιος εμποδίσει τον σχηματισμό της για προσωπικούς λόγους, δεν θα συγχωρεθεί»
Πρόσκληση προς όλα τα κόμματα της ισραηλινής Βουλής να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία του απηύθυνε την Παρασκευή ο επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Αϊζενκοτ, θέτοντας ως προϋπόθεση την αποδοχή συγκεκριμένων αρχών, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική στράτευση για όλους και η διάλυση της στρατιωτικής και κυβερνητικής ισχύος της Χαμάς.
Συγκεκριμένα, ο Αϊζενκοτ, μετά το άνοιγμα που έκανε ο αρχηγός του Yisrael Beytenu, Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, στους Υπερορθόδοξους, ξεκαθάρισε ότι επιδιώκει να σχηματιστεί το συντομότερο δυνατό μια κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα κόμματα και οι βουλευτές που αποδέχονται τις βασικές πολιτικές του προϋποθέσεις.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως ο Άιζενκοτ φαίνεται να έχει τροποποιήσει ελαφρώς την τέταρτη αρχή όσον αφορά τη Χαμάς, χρησιμοποιώντας τον όρο «διαλυση» αντί για «καταστροφή» της στρατιωτικής και κυβερνητικής της εξουσίας. Αυτό ενδεχομένως αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικών λύσεων για τη Γάζα, αντί για στρατιωτικές, κάτι που το αραβικής ηγεσίας κόμμα Ra'am ενδέχεται να αποδεχτεί πιο εύκολα. Ωστόσο, τα κόμματα B' Yachad και Yisrael Beytenu έχουν απορρίψει τη δημιουργία συνασπισμού με το κόμμα αυτό.
Ο επικεφαλής του Yashar υπογράμμισε ότι η πρόσκλησή του δεν περιορίζεται στα κόμματα που έχουν ήδη εκφράσει πρόθεση να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση αλλαγής. «Σκοπεύω να απευθυνθώ σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και να προσκαλέσω τα μέλη τους να συμμετάσχουν, εφόσον είναι διατεθειμένα να υπογράψουν αυτές τις αρχές, υπό την ηγεσία μου. Είτε τώρα είτε αργότερα», ανέφερε.
Με τον τρόπο αυτό, ο Αϊζενκοτ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σταδιακής διεύρυνσης του κυβερνητικού συνασπισμού, ακόμη και μετά την αρχική συγκρότησή του.
«Σκοπεύω να ασκήσω την εντολή που μου έδωσε ο λαός και την εντολή που αναμένεται να μου δώσει ο πρόεδρος, με βαθύ αίσθημα ευθύνης», δήλωσε και πρόσθεσε: «Αυτή είναι μια στιγμή δοκιμασίας για την ηγεσία και την αγάπη προς την πατρίδα, με όλη τη σημασία των λέξεων».
«Όποιος επιχειρήσει να καθυστερήσει και να υπονομεύσει τον σχηματισμό κυβέρνησης για προσωπικούς και όχι ουσιαστικούς λόγους, θα μείνει στην Ιστορία ως κάποιος που δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δεν ενήργησε για τη σωτηρία του Ισραήλ σε μια περίοδο έκτακτης ανάγκης. Αυτό δεν θα του συγχωρεθεί» ήταν η αυστηρή προειδοποίηση που έστειλε.
«Τις τελευταίες ημέρες προώθησα μαζί με τους εταίρους μου το σχέδιο για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, η βασική λογική του σχεδίου προβλέπει την ταχύτερη δυνατή ορκωμοσία κυβέρνησης, με αρχικό κορμό τέσσερα σιωνιστικά κόμματα που επιδιώκουν πολιτική αλλαγή και μεταρρυθμίσεις: το Yashar (21 έδρες), το B' Yachad (12 έδρες), τους Δημοκράτες (8 έδρες) και το Yisrael Beytenu (7 έδρες).
«Η λογική στην οποία βασίζεται είναι η ορκωμοσία κυβέρνησης το συντομότερο δυνατό, με βάση τα τέσσερα σιωνιστικά κόμματα της αλλαγής και της μεταρρύθμισης, και η συμμετοχή οποιουδήποτε κόμματος και οποιουδήποτε βουλευτή συμφωνεί με τις τέσσερις θεμελιώδεις αρχές μου, είτε αμέσως είτε σταδιακά», δήλωσε.
Η πρόταση επιτρέπει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Αϊζενκοτ, να ξεκινήσει η λειτουργία της νέας κυβέρνησης χωρίς να απαιτείται να έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί η ένταξη όλων των πιθανών κυβερνητικών εταίρων.
«Μια κατάσταση στην οποία ένας υπηρεσιακός πρωθυπουργός, που βρίσκεται σε μειοψηφία και έχει χάσει την εμπιστοσύνη του λαού σε τόσο ακραίο βαθμό, συνεχίζει να ελέγχει το σύστημα ασφαλείας και τις αρχές επιβολής του νόμου, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση που δεν πρέπει να συνεχιστεί ούτε για μία ακόμη ημέρα», δήλωσε.
Συγκεκριμένα, ο Αϊζενκοτ, μετά το άνοιγμα που έκανε ο αρχηγός του Yisrael Beytenu, Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, στους Υπερορθόδοξους, ξεκαθάρισε ότι επιδιώκει να σχηματιστεί το συντομότερο δυνατό μια κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα κόμματα και οι βουλευτές που αποδέχονται τις βασικές πολιτικές του προϋποθέσεις.
Οι τέσσερις αρχές που θέτει ο Αϊζενκοτ«Θα προωθήσω το σχέδιό μου για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης, η οποία θα βασίζεται σε τέσσερις αρχές: την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους, την αποδοχή των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, την υποχρέωση στράτευσης για όλους και την αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης, με δέσμευση για τη διάλυση της στρατιωτικής και κυβερνητικής της ισχύος», δήλωσε.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως ο Άιζενκοτ φαίνεται να έχει τροποποιήσει ελαφρώς την τέταρτη αρχή όσον αφορά τη Χαμάς, χρησιμοποιώντας τον όρο «διαλυση» αντί για «καταστροφή» της στρατιωτικής και κυβερνητικής της εξουσίας. Αυτό ενδεχομένως αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικών λύσεων για τη Γάζα, αντί για στρατιωτικές, κάτι που το αραβικής ηγεσίας κόμμα Ra'am ενδέχεται να αποδεχτεί πιο εύκολα. Ωστόσο, τα κόμματα B' Yachad και Yisrael Beytenu έχουν απορρίψει τη δημιουργία συνασπισμού με το κόμμα αυτό.
Ο επικεφαλής του Yashar υπογράμμισε ότι η πρόσκλησή του δεν περιορίζεται στα κόμματα που έχουν ήδη εκφράσει πρόθεση να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση αλλαγής. «Σκοπεύω να απευθυνθώ σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και να προσκαλέσω τα μέλη τους να συμμετάσχουν, εφόσον είναι διατεθειμένα να υπογράψουν αυτές τις αρχές, υπό την ηγεσία μου. Είτε τώρα είτε αργότερα», ανέφερε.
Με τον τρόπο αυτό, ο Αϊζενκοτ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σταδιακής διεύρυνσης του κυβερνητικού συνασπισμού, ακόμη και μετά την αρχική συγκρότησή του.
«Όποιος εμποδίσει τον σχηματισμό κυβέρνησης δεν θα συγχωρεθεί»Ο Αϊζενκοτ έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα προς τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, προειδοποιώντας ότι οι προσωπικές επιδιώξεις δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο στον σχηματισμό κυβέρνησης.
«Σκοπεύω να ασκήσω την εντολή που μου έδωσε ο λαός και την εντολή που αναμένεται να μου δώσει ο πρόεδρος, με βαθύ αίσθημα ευθύνης», δήλωσε και πρόσθεσε: «Αυτή είναι μια στιγμή δοκιμασίας για την ηγεσία και την αγάπη προς την πατρίδα, με όλη τη σημασία των λέξεων».
«Όποιος επιχειρήσει να καθυστερήσει και να υπονομεύσει τον σχηματισμό κυβέρνησης για προσωπικούς και όχι ουσιαστικούς λόγους, θα μείνει στην Ιστορία ως κάποιος που δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δεν ενήργησε για τη σωτηρία του Ισραήλ σε μια περίοδο έκτακτης ανάγκης. Αυτό δεν θα του συγχωρεθεί» ήταν η αυστηρή προειδοποίηση που έστειλε.
Το σχέδιο για άμεση ορκωμοσία κυβέρνησηςΟ επικεφαλής του Yashar εξήγησε ότι τις τελευταίες ημέρες είχε εντατικές επαφές με τους πολιτικούς του εταίρους, προκειμένου να προωθήσει το σχέδιο για μια κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης.
«Τις τελευταίες ημέρες προώθησα μαζί με τους εταίρους μου το σχέδιο για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, η βασική λογική του σχεδίου προβλέπει την ταχύτερη δυνατή ορκωμοσία κυβέρνησης, με αρχικό κορμό τέσσερα σιωνιστικά κόμματα που επιδιώκουν πολιτική αλλαγή και μεταρρυθμίσεις: το Yashar (21 έδρες), το B' Yachad (12 έδρες), τους Δημοκράτες (8 έδρες) και το Yisrael Beytenu (7 έδρες).
«Η λογική στην οποία βασίζεται είναι η ορκωμοσία κυβέρνησης το συντομότερο δυνατό, με βάση τα τέσσερα σιωνιστικά κόμματα της αλλαγής και της μεταρρύθμισης, και η συμμετοχή οποιουδήποτε κόμματος και οποιουδήποτε βουλευτή συμφωνεί με τις τέσσερις θεμελιώδεις αρχές μου, είτε αμέσως είτε σταδιακά», δήλωσε.
Η πρόταση επιτρέπει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Αϊζενκοτ, να ξεκινήσει η λειτουργία της νέας κυβέρνησης χωρίς να απαιτείται να έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί η ένταξη όλων των πιθανών κυβερνητικών εταίρων.
Επίθεση στον Νετανιάχου: «Επικίνδυνο να παραμείνει στην εξουσία έστω και μία ημέρα»Ο Αϊζενκοτ εξαπέλυσε επίσης επίθεση εναντίον του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η παραμονή του στην εξουσία, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, δημιουργεί κινδύνους για τη χώρα.
«Μια κατάσταση στην οποία ένας υπηρεσιακός πρωθυπουργός, που βρίσκεται σε μειοψηφία και έχει χάσει την εμπιστοσύνη του λαού σε τόσο ακραίο βαθμό, συνεχίζει να ελέγχει το σύστημα ασφαλείας και τις αρχές επιβολής του νόμου, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση που δεν πρέπει να συνεχιστεί ούτε για μία ακόμη ημέρα», δήλωσε.
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