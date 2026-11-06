Νέα δήμαρχος Λος Άντζελες η Ινδή μετανάστρια Νίθια Ράμαν, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών όπως ο Μαμντάνι
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Λος Άντζελες Δήμαρχος Δημοκρατικοί ΗΠΑ

Νέα δήμαρχος Λος Άντζελες η Ινδή μετανάστρια Νίθια Ράμαν, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών όπως ο Μαμντάνι

Η 45χρονη «δημοκρατική σοσιαλίστρια» επικράτησε της Κάρεν Μπας με 52%, υποσχόμενη να ανατρέψει το πολιτικό κατεστημένο

Νέα δήμαρχος Λος Άντζελες η Ινδή μετανάστρια Νίθια Ράμαν, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών όπως ο Μαμντάνι
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Νέα δήμαρχος του Λος Άντζελες εξελέγη η 45χρονη Νίθια Ράμαν, που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και αυτοπροσδιορίζεται ως «δημοκρατική σοσιαλίστρια», επικρατώντας της απερχόμενης δημάρχου Κάρεν Μπας, μιας έμπειρης πολιτικού των Δημοκρατικών, η οποία γνώρισε την πρώτη εκλογική ήττα της καριέρας της.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η δημοτική σύμβουλος, 45 ετών, ενταγμένη στους Δημοκρατικούς Σοσιαλιστές της Αμερικής (DSA), έλαβε το 52% των ψήφων.

«Λος Άντζελες, με τιμά βαθιά το ότι θα γίνω η επόμενη δήμαρχός σου», σχολίασε η Νίθια Ράμαν μέσω X.

Η «δουλειά ξεκινά τώρα, ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε προσιτά ακίνητα για τους πολίτες, πάρκα όπου θα μπορούν να παίζουν τα παιδιά μας (...) Αγαπώ αυτήν την πόλη και τους κατοίκους τους, ανυπομονώ να αρχίσω, μαζί σας, να οικοδομώ καλύτερο μέλλον», πρόσθεσε σε βίντεο γυρισμένο σε εξωτερικό χώρο, με φόντο τομέα του Λος Άντζελες.

Μετανάστρια από την Ινδία, κατέβηκε στις εκλογές με σύνθημα την αλλαγή, υποσχόμενη να ανατρέψει «το δυσλειτουργικό κατεστημένο και τους πολιτικούς που απογοήτευσαν επανειλημμένα τους πολίτες».

Η Κάρεν Μπας, 73 ετών, είχε αναλάβει δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης το 2022.

Επικρίθηκε έντονα για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις καταστροφικές και πολύνεκρες πυρκαγιές του 2025 και για τον πελώριο αριθμό αστέγων στο δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο των ΗΠΑ, το οποίο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Η Νίθια Ράμαν εκπροσωπεί την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, στην οποία ανήκουν επίσης ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, και η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Τζανίς Λούις Τζορτζ.

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Προσέλκυσε κυρίως νέους ψηφοφόρους, που έχουν απαυδήσει με τις ιλιγγιώδεις τιμές της στέγης στο Λος Άντζελες και βρίσκουν το κεντρώο ρεύμα των δημοκρατικών υπερβολικά άτολμο.

Η κ. Μπας, πρώην μέλος του Κογκρέσου, ουδέποτε είχε ηττηθεί σε εκλογική αναμέτρηση μέχρι χθες.

Η κ. Ράμαν υποστήριζε αρχικά την υποψηφιότητα της απερχόμενης δημάρχου, αλλά κατόπιν έθεσε υποψηφιότητα η ίδια. Κέρδισε σε ανοικτή προκαταρκτική ψηφοφορία τον Ιούνιο -- αποκλείοντας τους ρεπουμπλικάνους από τις εκλογές της Τρίτης.

«Αν και δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που ελπίζαμε, οι κάτοικοι του Λος Άντζελες μίλησαν», σχολίασε η Κάρεν Μπας σε ανακοίνωσή της.

«Τηλεφώνησα στη δημοτική σύμβουλο Νίθια Ράμαν για να τη συγχαρώ για τη νίκη της, και δεσμεύτηκα να εγγυηθώ ομαλή μεταβίβαση χωρίς εντάσεις», πρόσθεσε.
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