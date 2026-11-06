Ο Δημήτρης Πιατάς στην πρώτη συνέντευξη μετά τον θάνατο της συζύγου του: Η αναφορά στη σχέση με τα εγγόνια του, «κάνω την νταντά, τα παίρνω από το σχολείο»
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Δημήτρης Πιατάς Σύζυγος Εγγόνια

Ο Δημήτρης Πιατάς στην πρώτη συνέντευξη μετά τον θάνατο της συζύγου του: Η αναφορά στη σχέση με τα εγγόνια του, «κάνω την νταντά, τα παίρνω από το σχολείο»

Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Λέλα Πιατά μοιράστηκαν πάνω από 40 χρόνια κοινής πορείας

Ο Δημήτρης Πιατάς στην πρώτη συνέντευξη μετά τον θάνατο της συζύγου του: Η αναφορά στη σχέση με τα εγγόνια του, «κάνω την νταντά, τα παίρνω από το σχολείο»
Ιωάννα Μαρίνου
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Την πρώτη του συνέντευξη λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της συζύγου του παραχώρησε ο Δημήτρης Πιατάς, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη στενή σχέση με τα εγγόνια του, τα οποία φροντίζει και παίρνει από το σχολείο.

Το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και με αφορμή τη συμμετοχή του στη σειρά «Νταντά της Γειτονιάς» έκανε μία αναφορά στον ρόλο του ως παππούς.

Ο Δημήτρης Πιατάς εξήγησε πως αναλαμβάνει συχνά και πρακτικές υποχρεώσεις για τη φροντίδα των εγγονιών του, καθώς όπως είπε, απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτόν τον ρόλο, ενώ θεωρεί ότι η καθημερινή του ενασχόληση μαζί τους τον βοηθά και στην προετοιμασία του για τη σειρά.

Μιλώντας για τα δύο εγγόνια του και για τις «πρόβες» που κάνει μαζί τους για τον ρόλο του, ο ηθοποιός δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή είμαι παππούς, έχω δυο υπέροχα εγγόνια, την Ολίβια και τον Δημήτρη, οπότε ως παππούς έχω κάνει πρόβες. Κάνω και την νταντά, τα παίρνω από το σχολείο, κάνω τέτοιου είδους δουλειές και με πολύ μεγάλη χαρά. Οφείλω να ομολογήσω ότι κάνοντας αυτού του είδους τις πρόβες, βελτιώνομαι και για το σήριαλ. Η Ολίβια είναι 9 χρονών και ο Δημήτρης 16-17 μηνών».

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H σύζυγoς του ηθοποιού, Λέλα Πιατά, με την οποία είχε μοιραστεί περισσότερα από 40 χρόνια κοινής πορείας, έφυγε από τη ζωή και παρά το πένθος του, ο ηθοποιός αποφάσισε να ανέβει κανονικά στη σκηνή του θεάτρου Χορν το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, για να συμμετάσχει στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας».

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε στους θεατές, μετά το τέλος της παράστασης, ο συνάδελφός του, Γιάννης Βούρος. Αρχικά, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του ηθοποιού και στην αφοσίωση που απαιτεί η παρουσία στη σκηνή, λέγοντας: «Νομίζετε ότι οι ηθοποιοί είναι μόνο λάμψη, εξώφυλλα και χλιδή, αλλά αυτό δεν ισχύει οι ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και πολλές φορές παραμερίζουν τα πάντα γι' αυτό».

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Ο Δημήτρης Πιατάς στην πρώτη συνέντευξη μετά τον θάνατο της συζύγου του: Η αναφορά στη σχέση με τα εγγόνια του, «κάνω την νταντά, τα παίρνω από το σχολείο»

Στη συνέχεια, αποκάλυψε στους παρευρισκόμενους τι είχε συμβεί στον Δημήτρη Πιατά και εξήγησε πως, παρά τις παροτρύνσεις των συναδέλφων του να αναβάλει την παράσταση, εκείνος επέλεξε να παίξει, θέλοντας να σεβαστεί τους εργαζομένους. «Θέλω να σας πω κάτι που συνέβη και μας συγκλόνισε όλους σήμερα. Πέθανε η αγαπημένη γυναίκα του Δημήτρη Πιατά, όλοι του είπαμε ότι πρέπει να αναβάλει την παράσταση, αλλά εκείνος ήθελε να ανέβει στη σκηνή σεβόμενος όλους τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν λόγια».
Ιωάννα Μαρίνου
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