Ο Δημήτρης Πιατάς στην πρώτη συνέντευξη μετά τον θάνατο της συζύγου του: Η αναφορά στη σχέση με τα εγγόνια του, «κάνω την νταντά, τα παίρνω από το σχολείο»

Δημήτρης Πιατάς εξήγησε





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Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε στους θεατές, μετά το τέλος της παράστασης, ο συνάδελφός του, Γιάννης Βούρος. Αρχικά, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του ηθοποιού και στην αφοσίωση που απαιτεί η παρουσία στη σκηνή, λέγοντας: «Νομίζετε ότι οι ηθοποιοί είναι μόνο λάμψη, εξώφυλλα και χλιδή, αλλά αυτό δεν ισχύει οι ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και πολλές φορές παραμερίζουν τα πάντα γι' αυτό».



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σύζυγoς του ηθοποιού, Λέλα Πιατά , με την οποία είχε μοιραστεί περισσότερα από 40 χρόνια κοινής πορείας, έφυγε από τη ζωή και παρά το πένθος του, ο ηθοποιός αποφάσισε να ανέβει κανονικά στη σκηνή του θεάτρου Χορν το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, για να συμμετάσχει στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας».Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε στους θεατές, μετά το τέλος της παράστασης, ο συνάδελφός του, Γιάννης Βούρος. Αρχικά, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του ηθοποιού και στην αφοσίωση που απαιτεί η παρουσία στη σκηνή, λέγοντας: «Νομίζετε ότι οι ηθοποιοί είναι μόνο λάμψη, εξώφυλλα και χλιδή, αλλά αυτό δεν ισχύει οι ηθοποιοί δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και πολλές φορές παραμερίζουν τα πάντα γι' αυτό».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε στους παρευρισκόμενους τι είχε συμβεί στον Δημήτρη Πιατά και εξήγησε πως, παρά τις παροτρύνσεις των συναδέλφων του να αναβάλει την παράσταση, εκείνος επέλεξε να παίξει, θέλοντας να σεβαστεί τους εργαζομένους. «Θέλω να σας πω κάτι που συνέβη και μας συγκλόνισε όλους σήμερα. Πέθανε η αγαπημένη γυναίκα του Δημήτρη Πιατά, όλοι του είπαμε ότι πρέπει να αναβάλει την παράσταση, αλλά εκείνος ήθελε να ανέβει στη σκηνή σεβόμενος όλους τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν λόγια».