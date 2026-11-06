Ο Τραμπ ανακήρυξε το Οβάλ Γραφείο ιστορικό μνημείο, το κόκκινο καπέλο με τη λέξη «βέτο» μετά την ήττα στις εκλογές

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να προστατεύσει τον ιστορικό χώρο από μελλοντικές παρεμβάσεις, ενώ συνεχίζει τις μεγάλες αλλαγές στον Λευκό Οίκο





Η κίνηση αυτή αποτέλεσε μια έμμεση προειδοποίηση προς το νέο Κογκρέσο, όπου οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Ο Τραμπ έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να ασκήσει βέτο σε νομοθετικές πρωτοβουλίες με τις οποίες διαφωνεί.







«Κανείς δεν θα μπορεί να καταστρέψει αυτόν τον απίστευτο χώρο» Ο Τραμπ εξήγησε ότι σκοπός της πρωτοβουλίας του είναι να διασφαλιστεί η προστασία των ιστορικών χώρων της αμερικανικής προεδρίας.



Όπως υποστήριξε, η διακήρυξη «εμποδίζει οποιονδήποτε να καταστρέψει αυτόν τον απίστευτο χώρο», επιμένοντας ότι στο εξής θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθούν ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αρχιτεκτονική του Οβάλ Γραφείου.







Η διακήρυξη χαρακτηρίζει το Οβάλ Γραφείο και τους παρακείμενους χώρους εθνικό μνημείο, προβλέποντας ειδική διαδικασία αξιολόγησης πριν από σημαντικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις ή κατεδαφίσεις.



Πάντως, το κείμενο δεν απαγορεύει στους μελλοντικούς προέδρους να αλλάξουν τη διακόσμηση, να επιλέξουν διαφορετικά έπιπλα ή να προχωρήσουν σε συνήθεις λειτουργικές και παρεμβάσεις ασφαλείας. Επομένως, τα χρυσά διακοσμητικά στοιχεία που έχει προσθέσει ο Τραμπ δεν αποκτούν μόνιμη προστασία.



Κλείσιμο Το καπέλο με το «VETO» και το μήνυμα στους Δημοκρατικούς Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το κόκκινο καπέλο με τη λέξη «VETO», το οποίο ο Τραμπ τοποθέτησε πάνω στο ιστορικό προεδρικό γραφείο Resolute Desk.







Ήταν μια σαφής υπενθύμιση της δυνατότητας του Αμερικανού προέδρου να μπλοκάρει νομοσχέδια που εγκρίνονται από το Κογκρέσο, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι Ρεπουμπλικανοί έχουν χάσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του.



Σε ιστορικό μνημείο ανακήρυξε το Οβάλ Γραφείο Ντόναλντ Τραμπ , υπογράφοντας την Πέμπτη (5/11) σχετική προεδρική διακήρυξη, με στόχο να προστατεύσει τον χώρο από σημαντικές μελλοντικές αλλαγές. Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, με τον Αμερικανό πρόεδρο να στέλνει παράλληλα το δικό του πολιτικό μήνυμα, τοποθετώντας πάνω στο γραφείο του ένα κόκκινο καπέλο με τη λέξη « VETO » (βέτο).Η κίνηση αυτή αποτέλεσε μια έμμεση προειδοποίηση προς το νέο Κογκρέσο, όπου οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Ο Τραμπ έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να ασκήσει βέτο σε νομοθετικές πρωτοβουλίες με τις οποίες διαφωνεί.Ωστόσο, η παρουσία των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο δεν είχε ως αντικείμενο την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, αλλά την απόφαση του προέδρου να αναγνωρίσει ως εθνικό μνημείο το Οβάλ Γραφείο, τους παρακείμενους χώρους του και την αίθουσα συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου.Ο Τραμπ εξήγησε ότι σκοπός της πρωτοβουλίας του είναι να διασφαλιστεί η προστασία των ιστορικών χώρων της αμερικανικής προεδρίας.Όπως υποστήριξε, η διακήρυξη «εμποδίζει οποιονδήποτε να καταστρέψει αυτόν τον απίστευτο χώρο», επιμένοντας ότι στο εξής θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθούν ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αρχιτεκτονική του Οβάλ Γραφείου.Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μεταμορφώσει τη διακόσμηση του χώρου κατά τη δεύτερη θητεία του, προσθέτοντας επίχρυσα διακοσμητικά στοιχεία, αγαλματίδια, πορτρέτα και άλλα αντικείμενα που αντανακλούν τις προσωπικές αισθητικές του προτιμήσεις.Η διακήρυξη χαρακτηρίζει το Οβάλ Γραφείο και τους παρακείμενους χώρους εθνικό μνημείο, προβλέποντας ειδική διαδικασία αξιολόγησης πριν από σημαντικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις ή κατεδαφίσεις.Πάντως, το κείμενο δεν απαγορεύει στους μελλοντικούς προέδρους να αλλάξουν τη διακόσμηση, να επιλέξουν διαφορετικά έπιπλα ή να προχωρήσουν σε συνήθεις λειτουργικές και παρεμβάσεις ασφαλείας. Επομένως, τα χρυσά διακοσμητικά στοιχεία που έχει προσθέσει ο Τραμπ δεν αποκτούν μόνιμη προστασία.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το κόκκινο καπέλο με τη λέξη «VETO», το οποίο ο Τραμπ τοποθέτησε πάνω στο ιστορικό προεδρικό γραφείο Resolute Desk.Ήταν μια σαφής υπενθύμιση της δυνατότητας του Αμερικανού προέδρου να μπλοκάρει νομοσχέδια που εγκρίνονται από το Κογκρέσο, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι Ρεπουμπλικανοί έχουν χάσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του.

Παρότι απέφυγε να σχολιάσει εκτενώς το εκλογικό αποτέλεσμα, η παρουσία του καπέλου ανέδειξε τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στην Ουάσινγκτον και τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στην προώθηση της νομοθετικής της ατζέντας.



Οι αλλαγές στον Λευκό Οίκο και η τεράστια αίθουσα χορού Η απόφαση για την προστασία του Οβάλ Γραφείου έρχεται ενώ ο Τραμπ συνεχίζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων στο κτιριακό συγκρότημα της αμερικανικής προεδρίας.



Η μεγαλύτερη από αυτές αφορά την κατεδάφιση πτέρυγας του Λευκού Οίκου, προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα, ιδιαίτερα μεγάλη αίθουσα χορού, έργο που αποτελεί προσωπική επιδίωξη του Αμερικανού προέδρου.



Μάλιστα, την Τετάρτη (4/11), ο Τραμπ ξενάγησε δημοσιογράφους στον χώρο του εργοταξίου, παρουσιάζοντας την πρόοδο των εργασιών.



Παράλληλα, έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές στην εσωτερική διακόσμηση του Λευκού Οίκου, αντικαθιστώντας τη λιτή αισθητική προηγούμενων ετών με χρυσές λεπτομέρειες, μεγάλους πίνακες και επιβλητικά διακοσμητικά στοιχεία.



Παρεμβάσεις έχουν γίνει και στον ιστορικό Κήπο των Ρόδων, όπου μέρος του χώρου καλύφθηκε με σκληρή επιφάνεια, ενώ στις αλλαγές στον περιβάλλοντα χώρο περιλαμβάνεται και η δημιουργία υποδομών για ελικόπτερα.



Σχεδιάζει και μνημείο μεγαλύτερο από την Αψίδα του Θριάμβου Οι φιλοδοξίες του Τραμπ για την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της Ουάσινγκτον δεν περιορίζονται στον Λευκό Οίκο.



Ανάμεσα στα νεότερα σχέδιά του βρίσκεται η ανέγερση ενός τεράστιου μνημείου στην αμερικανική πρωτεύουσα, για το οποίο έχει υποστηρίξει ότι θα ξεπερνά σε μέγεθος ακόμη και την περίφημη Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι.



Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθειά του να αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα στους εμβληματικότερους χώρους της αμερικανικής πρωτεύουσας.



Την ίδια στιγμή, η απόφαση να ανακηρύξει το Οβάλ Γραφείο εθνικό μνημείο δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: ο πρόεδρος που έχει προχωρήσει σε ορισμένες από τις πιο εκτεταμένες αλλαγές στον Λευκό Οίκο επιδιώκει πλέον να θέσει περιορισμούς στις μεγάλες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν οι διάδοχοί του.