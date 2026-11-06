«Θα συνεχίσω να εργάζομαι στην κυβέρνηση Τραμπ μέχρι το τέλος της θητείας της»: Ο Ρούμπιο διαψεύδει τα σενάρια παραίτησης και αποφεύγει να μιλήσει για το 2028

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών απαντά στα δημοσιεύματα μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών και επαναλαμβάνει τη στήριξή του στον Τζέι Ντι Βανς





Ο Ρούμπιο, ο οποίος εκτός από υπουργός Εξωτερικών ασκεί και καθήκοντα συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, απέφυγε να τοποθετηθεί για τις προσωπικές πολιτικές του φιλοδοξίες, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι θα υποστήριζε τον αντιπρόεδρο



«Πρόθεσή μου ήταν πάντα να παραμείνω μέχρι το τέλος της θητείας» Στη συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη (5/11) στους New York Times, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας απέρριψε τις πληροφορίες περί αποχώρησής του από την κυβέρνηση.



«Ήταν πάντα πρόθεσή μου» να συνεχίσω να εργάζομαι στην κυβέρνηση Τραμπ μέχρι το τέλος της θητείας της, δήλωσε χαρακτηριστικά.



Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν να εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησης, ο Ρούμπιο απάντησε: «Δεν ξέρω από πού προήλθαν αυτές οι πληροφορίες, για να είμαι ειλικρινής».







Τι ανέφερε το Bloomberg για ενδεχόμενη παραίτηση Οι δηλώσεις του Ρούμπιο ήρθαν μετά από δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο ο υπουργός Εξωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την κυβέρνηση, ώστε να ξεκινήσει την προετοιμασία για μια ενδεχόμενη διεκδίκηση της προεδρίας το 2028.



Κατά το πρακτορείο, ο Ρούμπιο δεν έχει λάβει οριστική απόφαση, αλλά έχει ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο με άλλα στελέχη του Λευκού Οίκου.



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Το δημοσίευμα διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τον Ντίλαν Τζόνσον, υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τη δημόσια διπλωματία, ο οποίος το χαρακτήρισε «εφεύρημα» και «εντελώς» κατασκευασμένο.



Η στάση απέναντι στον Βανς και το ερώτημα της διαδοχής Τραμπ Παρότι ο Μάρκο Ρούμπιο συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που θεωρούνται πιθανοί διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος των Ρεπουμπλικανών το 2028, ο ίδιος εξακολουθεί να δηλώνει ότι θα στηρίξει τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, εφόσον αποφασίσει να είναι υποψήφιος.



Στη συνέντευξή του στους New York Times επανέλαβε ότι ο Βανς είναι «πολύ καλός φίλος» του και ότι θα υποστήριζε μια ενδεχόμενη υποψηφιότητά του.



Τέλος στα σενάρια που τον θέλουν να αποχωρεί από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ , προκειμένου να προετοιμάσει τη δική του υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2028, επιχείρησε να βάλει ο Μάρκο Ρούμπιο . Μετά τη σαρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επικείμενη παραίτησή του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στους New York Times ότι πρόθεσή του είναι να παραμείνει στη θέση του μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ.Ο Ρούμπιο, ο οποίος εκτός από υπουργός Εξωτερικών ασκεί και καθήκοντα συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, απέφυγε να τοποθετηθεί για τις προσωπικές πολιτικές του φιλοδοξίες, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι θα υποστήριζε τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς εφόσον εκείνος αποφάσιζε να διεκδικήσει την προεδρία.Στη συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη (5/11) στους New York Times, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας απέρριψε τις πληροφορίες περί αποχώρησής του από την κυβέρνηση.«Ήταν πάντα πρόθεσή μου» να συνεχίσω να εργάζομαι στην κυβέρνηση Τραμπ μέχρι το τέλος της θητείας της, δήλωσε χαρακτηριστικά.Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν να εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησης, ο Ρούμπιο απάντησε: «Δεν ξέρω από πού προήλθαν αυτές οι πληροφορίες, για να είμαι ειλικρινής».Ο Αμερικανός υπουργός απέφυγε να συζητήσει περαιτέρω τις προεδρικές εκλογές του 2028 και τη δική του πιθανή υποψηφιότητα, περιοριζόμενος στη δήλωση: «Δεν θα μιλάω πλέον για το 2028».Οι δηλώσεις του Ρούμπιο ήρθαν μετά από δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο ο υπουργός Εξωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την κυβέρνηση, ώστε να ξεκινήσει την προετοιμασία για μια ενδεχόμενη διεκδίκηση της προεδρίας το 2028.Κατά το πρακτορείο, ο Ρούμπιο δεν έχει λάβει οριστική απόφαση, αλλά έχει ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο με άλλα στελέχη του Λευκού Οίκου.Οι συνομιλητές του φέρονται να τον παρότρυναν να παραμείνει στην κυβέρνηση, παρά τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό που προκάλεσε η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.Το δημοσίευμα διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τον Ντίλαν Τζόνσον, υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τη δημόσια διπλωματία, ο οποίος το χαρακτήρισε «εφεύρημα» και «εντελώς» κατασκευασμένο.Παρότι ο Μάρκο Ρούμπιο συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που θεωρούνται πιθανοί διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος των Ρεπουμπλικανών το 2028, ο ίδιος εξακολουθεί να δηλώνει ότι θα στηρίξει τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, εφόσον αποφασίσει να είναι υποψήφιος.Στη συνέντευξή του στους New York Times επανέλαβε ότι ο Βανς είναι «πολύ καλός φίλος» του και ότι θα υποστήριζε μια ενδεχόμενη υποψηφιότητά του.

Ο αντιπρόεδρος θεωρείται από πολιτικούς παρατηρητές ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στη συζήτηση για τη διαδοχή του Τραμπ στην ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, χωρίς πάντως να έχει ανακοινώσει επισήμως τις προθέσεις του.



Ο Ρούμπιο, από την πλευρά του, έχει διατηρήσει στενή πολιτική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές εμφανίστηκε στο πλευρό του Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση, κατά την οποία πήρε για λίγο τον λόγο.



Η συζήτηση για το πολιτικό μέλλον του υπουργού Εξωτερικών εντάθηκε μετά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών, οι οποίες άνοιξαν εκ νέου τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα του κόμματος και τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την προεδρία το 2028.



Προς το παρόν, πάντως, ο Ρούμπιο επιμένει ότι προτεραιότητά του παραμένει η άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων και όχι η προετοιμασία μιας προσωπικής προεκλογικής εκστρατείας.