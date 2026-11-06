Ο Τραμπ επικοινώνησε με τον εμίρη του Κατάρ για το Ιράν: Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και τα Στενά του Ορμούζ
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Ο Τραμπ επικοινώνησε με τον εμίρη του Κατάρ για το Ιράν: Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και τα Στενά του Ορμούζ

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις μεσολαβητικές προσπάθειες που καταβάλλει το Κατάρ με στόχο την επίτευξη συνολικής συμφωνίας με το Ιράν

Ο Τραμπ επικοινώνησε με τον εμίρη του Κατάρ για το Ιράν: Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και τα Στενά του Ορμούζ
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχε σήμερα ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, με αντικείμενο τις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Κατάρ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις μεσολαβητικές προσπάθειες που καταβάλλει το Κατάρ με στόχο την επίτευξη συνολικής συμφωνίας με το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της περιφερειακής κρίσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο εμίρης του Κατάρ υπογράμμισε τη σημασία της αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι τόνισε επίσης τη σημασία της διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στην περιοχή επηρεάζουν τη σταθερότητα των ενεργειακών προμηθειών.

Η τηλεφωνική επικοινωνία εντάσσεται στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της περιφερειακής κρίσης, με το Κατάρ να επιδιώκει συμφωνία που θα επιτρέψει την αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν.

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