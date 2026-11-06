Γεωργιάδης για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης: Θα διατηρηθεί ως κόρην οφθαλμού ο χαρακτήρας Φιλοθέης και Ψυχικού

Επειδή στην εκλογική μου Περιφέρεια στην Βόρεια Αθήνα και ειδικά στην Φιλοθέη έχει υπάρξει μεγάλη ανησυχία για τα σχετικά δημοσιεύματα για την σε δημόσια διαβούλευση πρόταση έκδοσης ΠΔ, για την ενδεχόμενη μεταφορά συντελεστή δόμησης, ενημερώνω ότι τίποτε από αυτά που διακινούνται δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ, ούτε όσα γράφονται για την Κηφισίας κλπ. Ο χαρακτήρας της κηπούπολης της Φιλοθέης και του Ψυχικού θα διατηρηθεί ως κόρην οφθαλμού.