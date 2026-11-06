Γεωργιάδης για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης: Θα διατηρηθεί ως κόρην οφθαλμού ο χαρακτήρας Φιλοθέης και Ψυχικού
Γεωργιάδης για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης: Θα διατηρηθεί ως κόρην οφθαλμού ο χαρακτήρας Φιλοθέης και Ψυχικού
«Τίποτε από αυτά που διακινούνται δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ», τονίζει ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο Χ
Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να αλλοιωθεί ο πολεοδομικός χαρακτήρας των περιοχών που επηρεάζονται από τις προτεινόμενες αλλαγές στη μεταφορά συντελεστή δόμησης έδωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την ανησυχία που έχει προκληθεί από τα δημοσιεύματα σχετικά με τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ).
Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος εκλέγεται στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, αναφέρθηκε ειδικά στη Φιλοθέη και το Ψυχικό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτραπούν αλλαγές που θα αλλοίωναν τον ιδιαίτερο πολεοδομικό χαρακτήρα των δύο περιοχών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των μελετών, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών προτείνονται 25 ζώνες σε 11 δημοτικές ενότητες, με δυνητική δυνατότητα πρόσθετης δόμησης 584.404,90 τετραγωνικών μέτρων.
Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος εκλέγεται στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, αναφέρθηκε ειδικά στη Φιλοθέη και το Ψυχικό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτραπούν αλλαγές που θα αλλοίωναν τον ιδιαίτερο πολεοδομικό χαρακτήρα των δύο περιοχών.
Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:«Επειδή στην εκλογική μου Περιφέρεια στην Βόρεια Αθήνα και ειδικά στην Φιλοθέη έχει υπάρξει μεγάλη ανησυχία για τα σχετικά δημοσιεύματα για την σε δημόσια διαβούλευση πρόταση έκδοσης ΠΔ, για την ενδεχόμενη μεταφορά συντελεστή δόμησης, ενημερώνω ότι τίποτε από αυτά που διακινούνται δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ, ούτε όσα γράφονται για την Κηφισίας κλπ. Ο χαρακτήρας της κηπούπολης της Φιλοθέης και του Ψυχικού θα διατηρηθεί ως κόρην οφθαλμού».
Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση των μελετών που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προβλέπουν τη δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης σε δεκάδες περιοχές της χώρας.
Επειδή στην εκλογική μου Περιφέρεια στην Βόρεια Αθήνα και ειδικά στην Φιλοθέη έχει υπάρξει μεγάλη ανησυχία για τα σχετικά δημοσιεύματα για την σε δημόσια διαβούλευση πρόταση έκδοσης ΠΔ, για την ενδεχόμενη μεταφορά συντελεστή δόμησης, ενημερώνω ότι τίποτε από αυτά που διακινούνται δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ, ούτε όσα γράφονται για την Κηφισίας κλπ. Ο χαρακτήρας της κηπούπολης της Φιλοθέης και του Ψυχικού θα διατηρηθεί ως κόρην οφθαλμού.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 6, 2026
Σύμφωνα με τα στοιχεία των μελετών, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών προτείνονται 25 ζώνες σε 11 δημοτικές ενότητες, με δυνητική δυνατότητα πρόσθετης δόμησης 584.404,90 τετραγωνικών μέτρων.
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