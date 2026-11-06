Κυβέρνηση σε στάδια ετοιμάζει το Μπλοκ της Αλλαγής του Άιζενκοτ στο Ισραήλ: Η στάση των υπερορθόδοξων

Πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ που εκπροσώπησε τον Άιζενκοτ στις συζητήσεις με Χέρτσογκ, επισήμανε την ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης - Τα κόμματα του μπλοκ της αλλαγής έχουν ήδη συμφωνήσει για τη θέση του κρατικού ελεγκτή του Ισραήλ

Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες και να εκφράζονται διαφωνίες στο εσωτερικό του μπλοκ της αλλαγής, ωστόσο τα κόμματα που το απαρτίζουν - με επικεφαλής το Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ - εμφανίζονται αποφασισμένα να αρχίσουν να δημιουργούν τετελεσμένα ενόψει του σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ.



Σύμφωνα με το Κανάλι 12, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση προέκυψε από τις χθεσινές τοποθετήσεις του Γιοράμ Κοέν, πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, ο οποίος μετέβη στην προεδρία της Δημοκρατίας για να εκπροσωπήσει τον Γκάντι Αϊζενκοτ.



Ο Κοέν αναφέρθηκε στην ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης, με φόντο τις εξελίξεις που σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, την αμφισβήτηση των εκλογικών αποτελεσμάτων και τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει το Ισραήλ.



Όπως υποστήριξε, οι σημερινές συνθήκες επιβάλλουν την άμεση ανάδειξη μιας νέας ηγεσίας.



Ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης θα ευοδωθούν, διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση.



Παρουσίασε επίσης τις βασικές αρχές που είχε θέσει ο Αϊζενκοτ ήδη κατά την προεκλογική περίοδο και ξεκαθάρισε ότι όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη νέα κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει.



Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η πόρτα θα παραμείνει ανοιχτή για όποιον το επιθυμεί, ακόμη και μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης.



Το σχέδιο για σχηματισμό κυβέρνησης σε δύο φάσεις Οι δηλώσεις αυτές υποδηλώνουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης σε διαδοχικά στάδια.



Στην πρώτη φάση, η κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης εκτιμάται ότι θα συγκροτηθεί με τη συμμετοχή των κομμάτων του μπλοκ της αλλαγής, τα οποία διαθέτουν συνολικά 48 βουλευτές στην Κνεσέτ. Εφόσον το κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά παραμείνει εκτός κυβέρνησης, ο συνασπισμός θα διαθέτει επίσης απαιτούμενη, απλή πλειοψηφία μεταξύ των Εβραίων βουλευτών, με αναλογία 48 έναντι 46.



Σε επόμενο στάδιο, η κυβέρνηση θα μπορούσε να επιδιώξει τη διεύρυνσή της, μεταξύ άλλων μέσω συνεργασιών με τα υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα, ενώ μπορεί οι Άραβες να έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στον Άιζενκοτ, ωστόσο εντός του μπλοκ εκφράζονται σοβαρές διαφωνίες για ενδεχόμενη συμμετοχή τους στην κυβέρνηση.



Στο μπλοκ της αλλαγής εκφράζεται η ελπίδα ότι, μόλις δημιουργηθούν τα πρώτα πολιτικά τετελεσμένα, θα προκύψουν πρόσθετες ευκαιρίες για την επέκταση του κυβερνητικού συνασπισμού.



Τι λένε οι Υπερορθόδοξοι Ο Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά αποτελεί επί του παρόντος «ένα κόμμα σε αναμονή», δήλωσε την Παρασκευή το πρωί στο κρατικό κανάλι KAN ο Αβραάμ Γιούστμαν, εκπρόσωπος της «Agudat Yisrael» - της χασιδικής παράταξης εντός της χαρέντι (υπερ-ορθόδοξης) συμμαχίας - στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Ερωτηθείς σχετικά με την ένταξη σε μια συμμαχία υπό την ηγεσία του Γκάντι Άιζενκοτ, είπε ότι η πρώτη πλευρά που θα προτείνει μια ικανοποιητική λύση στο ζήτημα της στρατολόγησης των χαρέντι, υποστηριζόμενη από νομοθεσία, θα λάβει θετική απάντηση.



Σύμφωνα με τον Γιούστμαν, οι χαρέντι βρίσκονται σήμερα σε διαφορετική θέση (χθες ανέφεραν πως αποσύρουν τη στήριξη από τον Νετανιάχου) και θα ήταν διατεθειμένοι να εξετάσουν μια σειρά επιλογών, ενώ οι όροι οποιουδήποτε νομοσχεδίου θα πρέπει να διαπραγματευτούν με βάση το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να αποδεχτεί η κοινότητα.



Η πρώτη συμφωνία: Ο Γιόσεφ Ελρόν υποψήφιος για κρατικός ελεγκτής Παράλληλα με τις πολιτικές διαβουλεύσεις, στην Κνεσέτ έχουν ήδη αρχίσει να προχωρούν οι συζητήσεις για τη συγκρότηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών, αν και η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο.



Η πρώτη συμφωνία μεταξύ των κομμάτων του μπλοκ της αλλαγής αφορά τη θέση του κρατικού ελεγκτή του Ισραήλ.



Αρχικά υπήρξε προβληματισμός για το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα. Τελικά, ωστόσο, αποφασίστηκε να μην υπάρξει νέα διαδικασία και ο Γιόσεφ Ελρόν θα είναι ο κοινός υποψήφιος των κομμάτων του μπλοκ.



Η απόφαση συνδέεται με την ανησυχία ότι ενδεχόμενη επανεκκίνηση της διαδικασίας δεν θα επέτρεπε την ολοκλήρωσή της εντός της περιόδου κατά την οποία ο Αϊζενκοτ θα διαθέτει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.



Τα κόμματα του μπλοκ της αλλαγής δεν επιθυμούν να αναλάβουν ένα τέτοιο ρίσκο και, ως εκ τούτου, προς το παρόν διαφαίνεται ότι θα συσπειρωθούν γύρω από την υποψηφιότητα του Ελρόν.



Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση που έλαβε χθες ο δικηγόρος Μίχαελ Ραβίλο, ο οποίος είχε διατελέσει προσωπικός δικηγόρος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, να αποσύρει την υποψηφιότητά του για τη θέση του κρατικού ελεγκτή, στον απόηχο των εκλογικών αποτελεσμάτων.



Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπως είχε μεταδοθεί στην κεντρική έκδοση του ισραηλινού δελτίου ειδήσεων, το όνομα του δικηγόρου Ντιν Λίβνε, εκτελούντος χρέη γενικού διευθυντή της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, είχε επίσης αναφερθεί ως πιθανή υποψηφιότητα για το αξίωμα.



Τρεις βουλευτές, προερχόμενοι τόσο από τον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό όσο και από την απερχόμενη αντιπολίτευση, είχαν ήδη επικοινωνήσει με τον Λίβνε, διερευνώντας το ενδεχόμενο να προταθεί η υποψηφιότητά του.



Το πολιτικό χρονοδιάγραμμα για τον σχηματισμό κυβέρνησης Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των επόμενων ημερών, τα βασικά πολιτικά ορόσημα έχουν ως εξής:



Την Κυριακή (αρχές της εβδομάδας): Ανάθεση της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης από τον Χέρτσογκ.



Την Τρίτη: Ορκωμοσία της νέας Κνεσέτ.



Περίπου μία εβδομάδα αργότερα: Αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ.