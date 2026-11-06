Η παγερή αντίδραση του Ράσελ Μπραντ όταν οι αστυνομικοί τού περιέγραψαν τον βιασμό γυναίκας, δείτε βίντεο

«Δεν έχω να προσθέσω τίποτα αυτή τη στιγμή», απάντησε ανέκφραστος ο 51χρονος ηθοποιός κατά την ανάκριση το 2025 - Κρίθηκε ένοχος για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ αντιμετωπίζει δύο νέες καταγγελίες

Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου το, μία ημέρα μετά



Στο υλικό, που καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2025, ο 51χρονος Μπραντ κάθεται σε ένα τραπέζι αίθουσας ανακρίσεων, φορώντας ένα χακί μπουφάν πάνω από λευκό μπλουζάκι. Καθώς ο αστυνομικός τού διαβάζει την περιγραφή της γυναίκας για όσα συνέβησαν, ο ηθοποιός παραμένει σιωπηλός, χωρίς να δείχνει κάποια εμφανή συναισθηματική αντίδραση.





Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο Μπραντ αφαίρεσε το προφυλακτικό που φορούσε πριν τη βιάσει πρωκτικά. «Το προφυλακτικό που φορούσε είχε αφαιρεθεί κάποια στιγμή πριν από τον πρωκτικό βιασμό και βρισκόταν πλέον στο πάτωμα», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός που πραγματοποιεί την ανάκριση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την περιγραφή της καταγγέλλουσας, ο Μπραντ τής ζήτησε







Αφού ολοκλήρωσε την ανάγνωση της καταγγελίας, ο αστυνομικός στράφηκε προς τον ηθοποιό και τον ρώτησε: «Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτή την καταγγελία;». Ο Μπραντ, χωρίς να αλλάξει έκφραση, απάντησε λακωνικά: «Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή».



Το κλιπ περιλαμβάνεται σε μια σειρά βίντεο, φωτογραφιών και εγγράφων που δημοσιοποίησε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου μετά την καταδικαστική απόφαση της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στο υλικό βρίσκονται βίντεο από άλλες ανακρίσεις, παλαιές φωτογραφίες ενός νεαρού Μπραντ από το 1999, όταν εμφανιζόταν στο Soapbox Cabaret, καθώς και εικόνες κτιρίων που συνδέονται με την υπόθεση. Εκπρόσωπος του Μπραντ δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Page Six για σχόλιο σχετικά με το νέο υλικό.



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Η καταδικαστική απόφαση και οι νέες καταγγελίες

Η δημοσιοποίηση του βίντεο ακολούθησε την καταδίκη του Μπραντ την Πέμπτη, έπειτα από δίκη τεσσάρων εβδομάδων στο δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου. Οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. Αντίθετα, αθωώθηκε για δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία απόπειρας άσεμνης επίθεσης.



Ένα νέο βίντεο από την αστυνομική ανάκριση του Ράσελ Μπραντ , στο οποίο ο Βρετανός ηθοποιός και κωμικός εμφανίζεται ανέκφραστος την ώρα που οι ερευνητές τού περιγράφουν λεπτομερώς την καταγγελία γυναίκας ότι τη βίασε, έδωσε στη δημοσιότητα ητο, μία ημέρα μετά την καταδίκη του για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις. Στο υλικό, που καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2025, ο 51χρονος Μπραντ κάθεται σε ένα τραπέζι αίθουσας ανακρίσεων, φορώντας ένα χακί μπουφάν πάνω από λευκό μπλουζάκι. Καθώς ο αστυνομικός τού διαβάζει την περιγραφή της γυναίκας για όσα συνέβησαν, ο ηθοποιός παραμένει σιωπηλός, χωρίς να δείχνει κάποια εμφανή συναισθηματική αντίδραση.Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο Μπραντ αφαίρεσε το προφυλακτικό που φορούσε πριν τη βιάσει πρωκτικά. «Το προφυλακτικό που φορούσε είχε αφαιρεθεί κάποια στιγμή πριν από τον πρωκτικό βιασμό και βρισκόταν πλέον στο πάτωμα», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός που πραγματοποιεί την ανάκριση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την περιγραφή της καταγγέλλουσας, ο Μπραντ τής ζήτησε να καθαρίσει όσα είχαν λερωθεί πάνω στο κρεβάτι και έφυγε από το δωμάτιο.Λίγο αργότερα, ένας άλλος άνδρας μπήκε στον χώρο και της είπε ότι έπρεπε να αποχωρήσει, καθώς ο ηθοποιός είχε ακόμη μία παράσταση να δώσει το ίδιο βράδυ. Η γυναίκα υποστήριξε ότι, στη συνέχεια, ο ίδιος οδηγός που την είχε αρχικά μεταφέρει στο σπίτι του Μπραντ την πήγε στον σταθμό του μετρό στο Χάμπστεντ.Αφού ολοκλήρωσε την ανάγνωση της καταγγελίας, ο αστυνομικός στράφηκε προς τον ηθοποιό και τον ρώτησε: «Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτή την καταγγελία;». Ο Μπραντ, χωρίς να αλλάξει έκφραση, απάντησε λακωνικά:Το κλιπ περιλαμβάνεται σε μια σειρά βίντεο, φωτογραφιών και εγγράφων που δημοσιοποίησε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου μετά την καταδικαστική απόφαση της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στο υλικό βρίσκονται βίντεο από άλλες ανακρίσεις, παλαιές φωτογραφίες ενός νεαρού Μπραντ από το 1999, όταν εμφανιζόταν στο Soapbox Cabaret, καθώς και εικόνες κτιρίων που συνδέονται με την υπόθεση. Εκπρόσωπος του Μπραντ δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Page Six για σχόλιο σχετικά με το νέο υλικό.Η δημοσιοποίηση του βίντεο ακολούθησε την καταδίκη του Μπραντ την Πέμπτη, έπειτα από δίκη τεσσάρων εβδομάδων στο δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου. Οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. Αντίθετα, αθωώθηκε για δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία απόπειρας άσεμνης επίθεσης.

Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν προειδοποίησε τον ηθοποιό ότι πρόκειται να του επιβληθεί «σημαντική» ποινή φυλάκισης. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τη δικαστική αίθουσα, λίγο μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας ο δικαστής απευθύνθηκε στον Μπραντ λέγοντας «Καθίστε, κύριε Μπραντ», ενώ χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ καλά στοιχειοθετημένη».



Ο Βρετανός κωμικός σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι σεξουαλικές επαφές του ήταν συναινετικές. Μετά την ετυμηγορία τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικαστική περιπέτεια του Μπραντ δεν ολοκληρώνεται με τη συγκεκριμένη καταδίκη. Σύμφωνα με το Sky News, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου συνεχίζει την έρευνα για δύο ακόμη καταγγελίες βιασμού σε βάρος του. Μάλιστα, μία από τις καταγγελίες αφορά γυναίκα που ήταν μόλις 16 ετών όταν διατηρούσε σχέση με τον Μπραντ, ο οποίος τότε ήταν 30 ετών. Η συγκεκριμένη πληροφορία αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια προδικαστικής ακρόασης, σύμφωνα με την εφημερίδα US Sun.



Οι δύο νέες υποθέσεις παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν αποτελούν μέρος των κατηγοριών για τις οποίες ο Μπραντ κρίθηκε ένοχος την Πέμπτη.